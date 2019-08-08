 Испанский суд отказался снять обвинения с олигарха Михаила Фридмана | Новости из Германии о Европе | DW | 09.09.2019

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Европа

Испанский суд отказался снять обвинения с олигарха Михаила Фридмана

Национальная судебная палата Испании отклонила ходатайство адвокатов Фридмана о снятии с него обвинений в связи с незаконным завладением испанской корпорацией.

Национальная судебная палата Испании

Национальная судебная палата Испании

Судья Национальной судебной палаты (НСП) Мануэль Гарсия Кастельон отклонил ходатайство защиты российского миллиардера Михаила Фридмана об освобождении его от судебного преследования. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило государственное радио Испании. В информации, которая опубликована также газетами ABC, El Español и другими СМИ, напоминается, что Фридман подозревается в незаконном завладении испанской корпорации ZED WorldWide, действующей в сфере высоких технологий, и преследуется сразу по нескольким статьям УК Испании.

Судья также решил перенести заседание по делу Фридмана с 12 сентября на 7 октября 2019 года, учитывая просьбу россиянина: он меняет адвокатов и новым требуется время для ознакомления с делом.

Дело Фридмана

Испанская прокуратура утверждает, что, будучи с 2008 года партнером Zed WorldWide, оценивавшейся в полтора миллиарда евро, Фридман способствовал ее разорению, а затем, после банкротства в 2016 году, приобрел корпорацию всего за 20 миллионов. Россиянин, будучи также кредитором корпорации, якобы навязывал ей решения, которые и привели к банкротству. В результате испанские инвесторы Zed WorldWide понесли финансовые потери. Ущерб был нанесен и испанскому государству, поскольку корпорация пользовалась его дотациями.

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Защита россиянина попыталась опровергнуть обвинения прокуратуры. В послании, направленном в НСП 16 августа, она утверждает, что Фридман не имел никакого отношения к руководству Zed WorldWide и, соответственно, не мог принимать решения, касающиеся ее судьбы. В документе говорится, что обвинения против олигарха "не правдоподобны". Одновременно в нем утверждается, что олигарх готов выступить в суде, но только в качестве свидетеля - по видеоконференции из Лондона.

Решение судьи

Судья отверг эти доводы и предложения: Фридман по-прежнему обязан лично явиться в испанский суд и дать показания в качестве обвиняемого. В своем решении Гарсия Кастельон исходил из доводов прокуратуры. В документе, отвергающем логику защиты, она утверждает, что в деле имеется достаточно доказательств того, что именно Фридман стоял за событиями вокруг Zed WorldWide. Речь идет о письмах, направленных по электронной почте, о свидетельских показаниях и других материалах.

Статьи УК Испании, в нарушении которых подозревается Фридман, предусматривают тюремное заключение и крупных денежный штраф.

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    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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