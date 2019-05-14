Испанские власти заставляют туристов больше платить за жилье

Власти Испании ограничивают число сдаваемых туристам квартир, аренда которых позволяет отдыхающим экономить на расходах. Отныне поездки в эту страну станут дороже. Подробности - у DW.
В предстоящий летний сезон поездка в Испанию может оказаться для многих любителей путешествовать дороже, чем в прежде. Речь, в первую очередь, идет о тех, кто останавливался не в отелях, а в так называемых "туристических квартирах". Это частное жилье, которое рекламируют и сдают через онлайн-площадки в краткосрочную аренду, стало в последнее время весьма популярными среди россиян. Проживание в нем, особенно для путешествующих с семьей или в компании, обходится значительно дешевле, чем в гостиницах. Кроме того, квартиры позволяют самостоятельно готовить еду, экономя на ресторанах.
Теперь во многих регионах Испании на сдачу квартир для туристов вводятся ограничения. А, к примеру, в Мадриде "туристических квартир" вообще больше не будет. В свою очередь, гостиницы, как считают эксперты, лишившись конкуренции, которую составляло для них подобное жилье, вероятно поднимут в сезон цены.
Жесткие меры испанских властей
"Правила обслуживания туристов регулируются у нас региональными и муниципальными властями", - пояснил в беседе с DW Альваро Фернандес, представитель министерства индустрии, торговли и туризма Испании. Поэтому, по его словам, введенные недавно ограничительные меры на сдачу квартир туристам везде разные. К примеру, в Мадриде в марте 2019 года муниципальные власти решили, что сдавать в краткосрочную аренду можно только жилье, имеющее отдельный вход с улицы.
В испанской столице, по данным министерства, до сих пор сдавалось туристам от 10 до 12 тысяч квартир. 95 процентов из них отдельного входа не имеют. Они расположены, как правило, в центре города, где на первых этажах зданий находятся магазины, рестораны и предприятия бытового облуживания. Ну а в квартиры можно подняться лишь через общий подъезд.
Теперь владельцы жилья в подобных домах вынуждены забыть о туристах. Ведь за нарушение новых правил им грозит административный штраф, а в случае рецидива - уголовное преследование, отметил Альваро Фернандес.
Не только в Мадриде
В курортном городе Пальма, столице Балеарских островов, по словам собеседника DW, сдавать жилье туристам теперь имеют право лишь владельцы коттеджей. Селить гостей в многоквартирных домах запрещено. Так что аренде здесь подлежит лишь немногим более 600 объектов, хотя в последние годы в Пальме было 20 тысяч "туристических квартир".
Чтобы у собственников жилья не было соблазна нарушать новые правила аренды, размер штрафа составляет 40 тысяч евро. Кстати, власти Пальмы уже успели оштрафовать онлайн-площадки AirBnB, Homeaway и Tripadvisor - каждую на 300 тысяч евро - за рекламу квартир, не подлежащих аренде.
В Валенсии, продолжает Альваро Фернандес, законодательство несколько мягче. Там туристам сдавать квартиры можно 60 дней в году. Правда, только те, что расположены на этажах дома, где нет постоянных жильцов - ни рядом, ни под ними. В Барселоне, где ограничительные меры были приняты еще в 2016 году, наложен запрет на аренду 4,9 тысяч квартир. А 6,5 тысяч владельцев жилья были оштрафованы на суммы до 30 тысяч евро за нарушение запрета.
"Turist, go home!"
"Турист, иди домой!" - этот лозунг родился в тех кварталах Барселоны, где приезжим сдавалось особо много квартир, рассказал DW социолог Алехо Вильякорта. По его словам, "иностранные гости порой слишком расслабляются, пользуясь дешевизной спиртного в Испании". Они шумно веселятся едва ли не 24 часа в сутки, не давая покоя местным жителям. Не редки скандалы и уличные драки.
Плакат противников "туристических квартир": "SOS - коренные жители Мадрида подвергнуты угрозе вымирания!"
Взрывоопасная ситуация и стала одной из причин, которые побудили власти города изменить условия краткосрочной аренды. Мэрия Барселоны, к примеру, даже открыла специальный сайт, на котором жители могут пожаловаться на туристов.
Второй причиной введения ограничений стала, по утверждению социолога, ситуация на рынке недвижимости. "Туристических квартир" становилось все больше, а жилья для постоянной аренды самих испанцев - все меньше. Ведь сдавать квартиру на несколько дней значительно выгоднее. Так что из-за ограниченного предложения цены для постоянных квартиросъемщиков в последние годы росли в среднем на 8 процентов в год.
Но больше других протестовали против "туристических квартир" владельцы гостиниц. Они теряли миллионы евро - даже в разгар сезона гостиницы оставались полупустыми. Страдала и казна. Ведь владельцы гостиниц налоги платят, а вот хозяева сдаваемых квартир - далеко не всегда.
Эксперты рекомендуют гостиницы
Оба опрошенных DW эксперта рекомендуют иностранным туристам селиться этим летом лишь в отелях. Они не исключают, что владельцы квартир будут предлагать не только жилье на законном основании, но и не подлежащее аренде по новых правилам. Так что туристу в разгар отпуска могут грозить неприятности: неожиданные визиты полиции и даже выселение - без какой-либо компенсации.
Впрочем, считает социолог Вильякорта, планируя свой отпуск в Испании, следует учесть вероятность того, что гостиницы вполне могут поднять цены за свои услуги. Это касается, в первую очередь, тех регионов, где число "туристических квартир" существенно упало.
Туризм является ведущей отраслью испанской экономики. В 2018 году страну посетило 82,6 млн иностранных гостей.
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