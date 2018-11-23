 Испания не будет мешать ″Брекзиту″ из-за Гибралтара | Новости из Германии о Европе | DW | 24.11.2018

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Европа

Испания не будет мешать "Брекзиту" из-за Гибралтара

Мадрид достиг договоренности с Брюсселем по переговорам с Лондоном о Гибралтаре после "Брекзита". Испания сможет заранее проверять и одобрять будущие договоренности, касающиеся этой британской территории.

Вид на Гибралтар

Вид на Гибралтар

Испания, Евросоюз и Великобритания достигли договоренности по вопросу о процессе дальнейших переговоров по Гибралтару. Об этом в субботу, 24 ноября, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Таким образом, проблема Гибралтара больше не стоит на пути проведения внеочередного саммита ЕС по "Брекзиту", намеченного на 25 ноября, и согласования пакета договоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Контекст

Мадрид намерен воспользоваться выходом Великобритании из Евросоюза, чтобы вернуть себе Гибралтар и лишить его статуса "налогового рая". Как выглядит испанский "план спасения"? (04.10.2016)

Мадрид предложил британскому Гибралтару разделить суверенитет с Испанией, чтобы после Brexit сохранить членство в Евросоюзе и соответствующие привилегии. Какую реакцию это вызвало? (04.07.2016)

По информации из дипломатических источников в Брюсселе, Испания получит целый ряд гарантий как других стран ЕС, так и руководства Евросоюза и правительства в Лондоне о том, что Мадрид сможет заранее изучать и одобрять будущие договоренности ЕС с Великобританией, касающиеся Гибралтара.

Ранее Педро Санчес неоднократно угрожал наложить вето на пакет договоров по "Брекзиту". Проблема Гибралтара оставалась последним серьезным камнем преткновения на пути к утверждению главами государств и правительств ЕС соглашения с Лондоном о "Брекзите" и политической декларации о тесном сотрудничестве в области экономики и безопасности между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из состава ЕС.

Гибралтар перешел Великобритании в 1713 году, после чего Мадрид неоднократно пытался вернуть его. В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром, а полностью открыла ее в 1985 году, перед своим вступлением в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС.

В 2002 году 99 процентов гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Лондоном и Мадридом. В то же время, на референдуме по "Брекзиту" 95,9  процентов жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

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    Андалузская идиллия

    6,5 квадратных километров площади, много пляжей и скала высотой 426 метров - у Гибралтара есть все, что нужно туристам. Полуостров граничит с испанской областью Андалузия. И ничто бы не нарушало покой этого рая на земле, если бы не Утрехтский мирный договор 1713 года и не стратегическое положение Гибралтара, позволяющее контролировать одноименный пролив, соединяющий Средиземное море с океаном.

  • Гибралтарская скала

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Гибралтарская скала

    Утрехтский мирный договор положил конец войне за испанское наследство. По его условиям Испания вынуждена была отказаться от части своих владений, из которых Гибралтар и остров Минорка отошли Великобритании. И по сей день Гибралтар находится под суверенитетом Великобритании и является одной из ее заморских территорий. Что, впрочем, не мешает Испании тоже претендовать на него.

  • обезьяны маготы

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Символ - обезьяны

    Гибралтар является единственным местром в Европе, где в естественных условиях дикой природы живут обезьяны - маготы. По местному поверью, Гибралтар будет британским до тех пор, пока жива хоть одна обезьяна. Когда в ходе Второй мировой войны их число резко сократилось, британский премьер Уинстон Черчилль лично распорядился привезти новых животных из Марокко для восстановления поголовья.

  • граница Испании и Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Как проехать на заморскую территорию?

    Проще всего добраться до Гибралтара с испанской территории пешком. Въехать на машине потребует намного больше времени, так как многие испанцы ездят на полуостров заправляться. На Гибралтре нет налога на добавленную стоимость (НДС), поэтому бензин там дешевый. Автомобилисты довольны, владельцы АЗС в Андалузии - нет.

  • Аэропорт Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Пешком по взлетному полю

    Но как ни въезжай в Гибралтар - и пешеходам, и водителям приходится пересекать взлетное поле местного аэропорта. Ничего подобного нет нигде в мире. В сутки аэропорт обслуживает 10 взлетов и посадок самолетов - и в эти моменты взлетная полоса закрывается для прочего движения. У всех самолетов маршрут один - Великобритания.

  • Флаги Великобритании, Гибралтара и ЕС

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Под тремя флагами

    О статусе полуострова говорят развевающиеся здесь три флага: британский "Юнион Джек", введенный в 1982 году флаг Гибралтара с изображенными на нем крепостью и золотым ключом и флаг ЕС. Последний спустят 29 марта 2019 года - к большому сожалению жителей полуострова. На референдуме по Brexit 96 процентов из них проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

  • Вид на столицу Гибралтара, которая носит то же название

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Одно из самых густонаселенных мест в мире

    На Гибралтаре живут около 33 тысяч человек. Это одна из самых густонаселенных территорий в мире. Жители полуострова автоматически получают британский паспорт в дополнение к своему первоначальному гражданству. Единственный государственный язык на полуострове - английский. А вот уличное движение, в отличие от Великобритании, правостороннее.

  • Гибралтар, в старом городе

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Атмосфера Великобритании и Андалузии

    Все вывески и даже мусорные контейнеры на Гибралтаре подписаны преимущественно на английском, а британский флаг можно увидеть повсюду. Однако солнце и близость к морю создают ощущение полной погруженности в испанский стиль жизни.

  • Английский паб на главнной улице Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Фиш энд чипс вместо тапаса и паэльи

    Кухня на Гибралтаре - тоже британская. На улицах столицы Гибралтара, которая носит такое же название, выстроились в ряд традиционные английские пабы. И даже если в меню вы найдете что-нибудь, напоминающее испанскую кухню, платить лучше всего в фунтах стерлингов. Кроме тех случаев, когда мириться с нелепой наценкой совершенно невозможно.

  • Киоск с алкоголем

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Рай для инвесторов…

    Кстати о ценах. Гибралтар считается настоящим налоговым раем. Чрезвычайно низкие налоговые ставки привлекают сюда инвесторов со всего мира, что, впрочем, сильно огорчает испанцев. Власти в Мадриде опасаются, что испанские граждане используют Гибралтар для отмывания денег.

  • Сувениры Гибралтара

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    … и покупателей

    На Гибралтаре найдутся сувениры на любой вкус и кошелек. Например, вездесущие магниты на холодильник. Однако будущая привлекательность полуострова в плане торговли под вопросом, ведь в ЕС четко заявили, что Испании придется поддержать торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем.

  • Гибралтар, бинокль за 1 евро или 1 фунт стерлингов

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Туманные перспективы

    Власти Гибралтара сильно обеспокоены предстоящим выходом Великобритании из ЕС. Глава гибралтарского правительства Фабиан Пикардо уверяет, что полуостров не станет разменной монетой или жертвой в процессе Brexit. У британцев нервы тоже напряжены до предела: бывший лидер консерваторов Майкл Говард даже говорил о возможной войне.

  • Пляж на Гибралтаре

    Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

    Спокойствие, только спокойствие!

    Но даже при всей неясности политического будущего Гибралтар остается прекрасным солнечным уголком с великолепными пляжами, где через пролив можно увидеть Африку. С такими пейзажами все заботы можно отложить на потом.

    Автор: Мартин Муно, Ирина Филатова, Павел Лось


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Маленький Гибралтар - большая головная боль ЕС

Контекст

Гибралтар - яблоко раздора между Великобританией и Испанией

Это лишь большая скала - но расположеная на стратегически важном месте. Лондон и Мадрид спорят из-за нее с 1713 года. С началом Brexit ситуация изменилась - и судьба Гибралтара вновь неясна. (06.04.2017)  

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Испания хочет получить право вето на любое соглашение, касающееся взаимоотношений ЕС и Гибралтара. В противном случае Мадрид грозит проголосовать против договоренности по "Брекзиту".

Aus EU-Fahne wird Stern ausradiert, Symbolfoto Brexit

Германия проголосует в поддержку соглашения по "Брекзиту" 21.11.2018

Глава германского правительства надеется, что Лондон и Мадрид до 25 ноября урегулируют вопрос о включении в соглашение спорного параграфа о принадлежности Гибралтара.

Großbritannien London - EU Flagge vor dem Parlament

Внеочередной саммит ЕС по "Брекзиту" назначен на 25 ноября 15.11.2018

На саммите планируется подписать соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС. Этот документ, однако, еще может быть отвергнут британским парламентом.

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