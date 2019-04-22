 ″Исламское государство″ взяло на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.04.2019

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Мир

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты в Шри-Ланке

Целью взрывов в Шри-Ланке являлись члены возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ в Сирии и Ираке, а также христиане, говорится в заявлении, распространенном по информканалам террористов.

Церковь в Негомбо после теракта

Одна из целей теракта - церковь в Негомбо

Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за серию взрывов, устроенных в пасхальное воскресенье в Шри-Ланке. "Нападение, целью которого являлись члены возглавляемой США коалиции и христиане", совершили члены ИГ, говорится в заявлении, распространенном во вторник, 23 апреля, по каналам пропагандистского агентства ИГ Amaq.

Контекст

До недавних пор терроризм на Западе считали делом рук радикальных исламистов. Теракт против мусульман в Крайстчёрче показал, что исламофобия может иметь такие же чудовищные последствия, считает Инес Поль. (16.03.2019)

Джихадистский халифат уничтожен, однако многие террористы остались живы - и при первой возможности готовы возродить "Исламское государство". DW беседовала с экспертами. (02.04.2019)

В сообщении упоминается международная коалиция, созданная в 2014 году для борьбы с ИГ в Сирии и Ираке. При этом никаких доказательств причастности организации к взрывам в Шри-Ланке в заявлении не предоставляется. Его подлинность также пока не проверена.

Власти Шри-Ланки возлагают ответственность на местных исламистов

Накануне власти в Коломбо возложили ответственность за теракты на местную исламистскую группировку "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение", NTJ), до сих пор считавшуюся малоизвестной. Правительство также заявило о проверке возможной поддержки исламистов из-за границы. "Мы не считаем, что маленькая организация в этой стране могла совершить это в одиночку", - заявил представитель правительства Шри-Ланки Райита Сенаратне добавил он.

Между тем минобороны Шри-Ланки заявило, что прогремевшие 21 апреля взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо и трех католических храмах были ответом на нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчёрч.

В результате терактов погиб как минимум 321 человек, около 500 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Среди жертв - 37 иностранцев, это граждане США, Великобритании, Германии, Португалии, Китая, Нидерландов, Бельгии, Турции, Японии, Индии, Бангладеш и Пакистана.

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