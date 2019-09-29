Искусство взламывания замков (фотогалерея)

Взлом замков без повреждений или локпикинг - одно из необычных хобби и даже вид спорта в Германии. DW знакомит вас с человеком, который может открыть любой замок.
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