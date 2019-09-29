 Искусство взламывания замков (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Искусство взламывания замков (фотогалерея)

Взлом замков без повреждений или локпикинг - одно из необычных хобби и даже вид спорта в Германии. DW знакомит вас с человеком, который может открыть любой замок.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Испытание на прочность

    Сложно сказать, кто и когда впервые стал заниматься аккуратным взломом замков как хобби или спортивной дисциплиной. Первое задокументированное вскрытие замка без его повреждения и без криминальных целей датируется 1851 годом. Тогда изготовители замков проводили соревнования с целью продемонстрировать надежность своего товара и даже предлагали значительные денежные вознаграждения победителям.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Первый локпикер Альфред Хоббс

    На лондонской Всемирной выставке 1851 года американский слесарь Альфред Хоббс заявил, что легко может открыть замок компании Bramah - первый со столь сложной системой безопасности. Вызов был принят: ему дали образец замка, несколько заготовок ключей и месяц на взлом. Через 24 дня он открыл замок ключом, который изготовил сам. На фото: замок, который изготовил сам Хоббс.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Взлом как спортивная дисциплина

    Локпикинг как спортивная дисциплина сформировалась около двадцати лет назад. Идея проводить объединить любителей этого хобби и проводить соревнования по открыванию замков принадлежит немцам. В 1997 году в Гамбурге компьютерные хакеры Штеффен Вернери (на снимке он справа) и его друг Юрген Дрессман основали первое сообщество по спортивному взлому замков.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Чемпионы взлома

    В 1997 году состоялся первый чемпионат Германии по локпикингу. Сегодня соревнования по взлому замков проводятся каждый год в разных немецких городах. “Мы меняем место проведения, чтобы к нам приезжало как можно больше людей из разных городов и стран,” - объясняет Кристиан Холлер (на снимке). На последнем чемпионате он занял первое место в одной из дисциплин.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Не носите отмычки с собой

    Географический фактор играет определенную роль в распространениии локпикинга. В разных странах по-разному регулируются изготовление, продажа и владение отмычками. Где-то соответствующего закона вообще не существует, - например, в Германии и Нидерландах. В других странах отмычки разрешены, но владение ими с намерением использовать для взлома чужих замков влечет за собой уголовную отвественность.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Локпикинг в России

    Есть., конечно, страны, где отмычки в любом виде запрещены. В России изготовление, приобретение и продажа отмычек подлежат лицензированию, а незаконный оборот таких изделий является уголовным преступлением.

    Автор: Анна Тендитная


  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Испытание на прочность

    Сложно сказать, кто и когда впервые стал заниматься аккуратным взломом замков как хобби или спортивной дисциплиной. Первое задокументированное вскрытие замка без его повреждения и без криминальных целей датируется 1851 годом. Тогда изготовители замков проводили соревнования с целью продемонстрировать надежность своего товара и даже предлагали значительные денежные вознаграждения победителям.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Первый локпикер Альфред Хоббс

    На лондонской Всемирной выставке 1851 года американский слесарь Альфред Хоббс заявил, что легко может открыть замок компании Bramah - первый со столь сложной системой безопасности. Вызов был принят: ему дали образец замка, несколько заготовок ключей и месяц на взлом. Через 24 дня он открыл замок ключом, который изготовил сам. На фото: замок, который изготовил сам Хоббс.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Взлом как спортивная дисциплина

    Локпикинг как спортивная дисциплина сформировалась около двадцати лет назад. Идея проводить объединить любителей этого хобби и проводить соревнования по открыванию замков принадлежит немцам. В 1997 году в Гамбурге компьютерные хакеры Штеффен Вернери (на снимке он справа) и его друг Юрген Дрессман основали первое сообщество по спортивному взлому замков.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Чемпионы взлома

    В 1997 году состоялся первый чемпионат Германии по локпикингу. Сегодня соревнования по взлому замков проводятся каждый год в разных немецких городах. “Мы меняем место проведения, чтобы к нам приезжало как можно больше людей из разных городов и стран,” - объясняет Кристиан Холлер (на снимке). На последнем чемпионате он занял первое место в одной из дисциплин.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Не носите отмычки с собой

    Географический фактор играет определенную роль в распространениии локпикинга. В разных странах по-разному регулируются изготовление, продажа и владение отмычками. Где-то соответствующего закона вообще не существует, - например, в Германии и Нидерландах. В других странах отмычки разрешены, но владение ими с намерением использовать для взлома чужих замков влечет за собой уголовную отвественность.

  • Взлом замков как спорт

    Искусство взламывания замков

    Локпикинг в России

    Есть., конечно, страны, где отмычки в любом виде запрещены. В России изготовление, приобретение и продажа отмычек подлежат лицензированию, а незаконный оборот таких изделий является уголовным преступлением.

    Автор: Анна Тендитная


Смотрите также:

  • Гамбургский вокзал

    Приемы немецких карманников

    1. Прием толкания

    Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

  • Трамвайная остановка в Берлине

    Приемы немецких карманников

    2. Прием теснения

    В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

  • Карта центральной части Кельна

    Приемы немецких карманников

    3. Прием с планом города

    Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

  • Кошелек с деньгами и пластиковыми карточками

    Приемы немецких карманников

    4. Прием с разменом денег

    Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

  • Белая рубашка с пятном кетчупа

    Приемы немецких карманников

    5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым

    Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

  • Завтрак в кафе с ноутбуком

    Приемы немецких карманников

    6. Ресторанный прием

    Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

  • Продуктовый магазин

    Приемы немецких карманников

    7. Прием в супермаркете

    Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

  • Уличное кафе в Берлине

    Приемы немецких карманников

    8. Нищенский прием

    Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

  • Гвоздика в кармане пиджака

    Приемы немецких карманников

    9. Прием с цветами

    Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

  • Пешеходы с сумками

    Приемы немецких карманников

    10. Прием "услуга носильщика"

    В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

  • Ночная дискотека

    Приемы немецких карманников

    11. Прием поднятия

    Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

  • Ночной клуб

    Приемы немецких карманников

    Подтанцовка на улице

    Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Число квартирных краж в Германии достигло двадцатилетнего минимума

В Германии впервые с 1997 года совершено менее 100 тысяч квартирных краж. Средний ущерб такого преступления оценивается в 2850 евро. Раскрываемость краж незначительно возросла. (30.03.2019)  

Преступность в Германии - рекордно низкая после воссоединения страны

Число зарегистрированных немецкой полицией преступлений снижается второй год подряд. Не стало больше преступников и среди беженцев. DW - о криминальной статистике ФРГ за 2018 год. (02.04.2019)  

В Германии быстро растет рынок средств защиты от взломов

Участившиеся квартирные кражи со взломом заставили жителей Германии все чаще прибегать к услугам фирм по установке защитных систем. Предприятиям в сфере охранной техники не хватает персонала для работы с клиентами. (06.06.2016)  

Немцы опасаются террористов и квартирных воров

Квартирных краж опасаются 26 процентов опрошенных граждан Германии. При этом 45 процентов из них не устанавливают особых защитных механизмов от взломов. (27.12.2015)  

Названы немецкие города - любимцы квартирных взломщиков

От Берлина до Мюнхена - 120 немецких городов были изучены на предмет частоты квартирных взломов и ограблений. (16.12.2013)  

Российские хакеры взломали почту Минобороны Дании

Хакеры два года пользовались прорехами в безопасности электронных ящиков сотрудников Минобороны Дании. Министр обороны страны заявил, что взломщики были хорошо организованы и связаны с российскими властями. (23.04.2017)  

Искусство взламывания замков

Взлом замков без повреждений или Lockpicking - одно из необычных хобби и даже вид спорта в Германии. (30.09.2019)  

Приемы немецких карманников

Советы полиции, как уберечь карманы и сумки от посягательств злоумышленников. (14.11.2013)  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера