Искусственный интеллект в теории эволюции Дарвина

Создание и развитие искусственного интеллекта - один из главных вызовов человечества в ближайшие годы. Сергей Елкин предположил, как бы Чарльз Дарвин применил свою теорию к роботам.
Microsoft опубликовал исследование, согласно которому Россия впереди США и Европы по внедрению искусственного интеллекта. Не стоит переоценивать эту сенсацию, уверен Александр Плющев. (07.03.2019)
Основные принципы обращения с искусственным интеллектом поддержали 36 стран, входящих в ОЭСР, и еще 6 государств. Рекомендации организации не являются юридически обязательными. (22.05.2019)