 Искусственный интеллект в теории эволюции Дарвина | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.06.2019

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Мир

Искусственный интеллект в теории эволюции Дарвина

Создание и развитие искусственного интеллекта - один из главных вызовов человечества в ближайшие годы. Сергей Елкин предположил, как бы Чарльз Дарвин применил свою теорию к роботам.

Карикатура Сергея Елкина: по аналогии с теорией эволюции Чарльза Дарвина показана эволюция робота из гайки

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