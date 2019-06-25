Ирония судьбы: украинский олигарх Фирташ как жертва австрийского кризиса

Адвокаты Дмитрия Фирташа более пяти лет оттягивали экстрадицию своего подзащитного как могли. Однако 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил выдачу Фирташа Соединенным Штатам, поставив точку в судебной тяжбе, которая продолжалась с весны 2014 года, когда олигарха арестовали в Вене по запросу США. В Соединенных Штатах украинца, который разбогател благодаря посредническим схемам по поставкам российского газа и имеет влиятельных друзей в Москве, обвиняют в коррупции. Фирташу инкриминируют дачу взяток в Индии, где он планировал добывать титановую руду для переработки и поставки титана в США.

Главный аргумент Фирташа в австрийских судах заключался в том, что он якобы является жертвой политических интриг Соединенных Штатов Америки в Украине. Сначала даже казалось, что эта тактика будет успешной. Весной 2015 года судья Земельного суда Вены признал экстрадицию недопустимой, приняв версию адвокатов о том, что США якобы хотят "вывести Фирташа из игры". Согласно защите, Вашингтон хотел видеть у власти в Киеве своего протеже Арсения Яценюка, а Дмитрий Фирташ якобы поддерживал его конкурента Петра Порошенко. Однако в феврале 2017 года украинского предпринимателя ждало первое поражение. Апелляционная инстанция - Высший земельный суд Вены - разрешил экстрадицию, назвав дело Фирташа в США сугубо уголовным, а не политическим.

Фирташ с адвокатами празднуют победу: весной 2015 года казалось, что олигарху удастся избежать выдачи США

Выдать Фирташа могли уже два года назад

Таким образом, выдать олигарха ничто не мешало еще весной 2017 года. Оставалось лишь, чтобы дал "зеленый свет" министр юстиции. Однако в Вене не спешили. Правительство отложило решение, дав адвокатам Фирташа возможность использовать все возможные формальные зацепки. Сначала они подали жалобу в Конституционный суд, заявив о нарушении прав человека, затем в Европейский суд и Верховный суд Австрии. Пока длилась судебная эпопея, власть поменялась и в Киеве, и в Вашингтоне.

Однако еще более важной для Дмитрия Фирташа оказалась политическая ситуация в Вене. Дело в том, что, даже "зеленый свет" от судов еще не означает автоматической экстрадиции. Согласно договору об экстрадиции между Австрией и США, министр юстиции принимает решение "с учетом интересов и международных обязательств Австрии". Таким образом, речь идет в конечном итоге не о формальном исполнении решения суда, а о сугубо политическом решении.

За годы в Вене Дмитрий Фирташ приложил немало усилий, чтобы обрасти политическими связями. Наиболее тесными были его контакты в недавно правящих партиях - Австрийской народной партии и право-популистской Австрийской партии свободы (АПС). Команду его австрийских адвокатов возглавляет бывший министр юстиции Дитер Бёмдорфер (Dieter Böhmdorfer), который получил в свое время министерский портфель по квоте АПС.

Его младший партнер по юридической фирме, также один из адвокатов Фирташа, Рюдигер Шендер (Rüdiger Schender) также имеет связи в политическом руководстве этой партии. В частности, по сообщениям австрийской прессы, во время коалиционных переговоров от право-популистской Австрийской партии свободы он участвовал в рабочей группе по вопросам юстиции. А министром юстиции в правительстве Себастиана Курца с 2017 года был Йозеф Мозер (Josef Moser) - бывший соратник адвоката Фирташа Дитера Бёмдерфера по парламентской фракции АПС. Более того, многолетний спикер и консультант украинского олигарха Даниэль Капп (Daniel Kapp) в беседе с DW после назначения Мозера признавал, что время от времени "неформально и дружелюбно контактирует" с министром юстиции.

Адвокаты с первоклассными политическими связями: Дитер Бёмдорфер (слева) и Рюдигер Шендер (по центру)

Политическое лобби не помогло украинскому олигарху

Однако все политические связи Дмитрия Фирташа пошли "коту под хвост" в мае этого года, когда правительство австрийского канцлера Курца развалилось из-за скандального видео, на котором вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) и экс-глава парламентской фракции АПС Иоганн Ґуденус (Johann Gudenus) обещали преференции женщине, которая представилась "племянницей российского олигарха". После распада правящей коалиции в конце мая президент Австрии Александер ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) сформировал правительство технократов во главе с бывшей заместителем председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн (Brigitte Bierlein). Министром юстиции вместо соратника адвокатов Фирташа и приятеля его спикера стал беспартийный профессор конституционного права Клеменс Яблонер (Clemens Jabloner).

В министерстве юстиции сообщили DW, что за рассмотрение вопроса экстрадиции Дмитрия Фирташа возьмутся, как только получат текст судебного решения о допустимости выдачи украинца Соединенным Штатам. Процедура рассмотрения таких вопросов предполагает консультации с внешнеполитическим ведомством. После развала в мае правящей коалиции это ведомство вместо Карин Кнайсль (Karin Kneissl), которая запомнилась, в частности, танцами с российским президентом Владимиром Путиным, в мае возглавил карьерный дипломат Александр Шалленберг (Alexander Schallenberg). Если Кнайсль была в правительстве по квоте хорошо знакомых Дмитрию Фирташу правых популистов, то оценивать возможности даже гипотетического закулисного политического влияния в случае Шалленберга трудно.

Плохие новости для Фирташа из Чикаго

Там временем тучи для Дмитрия Фирташа сгущаются не только в Вене. За несколько дней до решения Верховного суда Австрии тревожные новости пришли и из Чикаго. В пятницу, 21 июня суд Северного округа штата Иллинойс отклонил ходатайство, поданное олигархом еще в мае 2017 года о закрытии американского дела против него по формальным причинам - из-за проблем с юрисдикцией. Защита украинца настаивала, что взятки украинца чиновникам в Индии - не дело американского правосудия.

Однако решением Окружного суда в штате Иллинойс, текст которого есть в распоряжении DW, ходатайство Дмитрия Фирташа по всем пунктам было отклонено. Судья признала, что суд в Чикаго имеет полномочия рассматривать дело Фирташа, поскольку в нем речь идет о коррупционном правонарушении, которое "могло иметь последствия для Северного округа штата Иллинойс". Речь идет о том, что, согласно материалам обвинения, титан, добытый в Индии с использованием возможных преступных схем, должен был поставляться компании, зарегистрированной в Чикаго. По данным американских СМИ, это один из поставщиков титана для самолетостроительного концерна Boeing.

Таким образом, в случае экстрадиции в США, которую адвокаты Дмитрия Фирташа ожидают уже в первой половине июля, олигарху придется по сути отвечать на вопрос, являлись ли взятками 18,5 миллионов долларов, уплаченные, согласно материалам уголовного дела, индийским чиновникам - и действительно ли эти деньги были выплачены, как настаивает обвинение, с личного ведома Дмитрия Фирташа.

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