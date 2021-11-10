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Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
Поджог автобуса произошел в пригороде Белфаста Ньютаунабби. О раненых в результате инцидента не сообщается.
Ирлания, где базируются европейские штаб-квартиры Google, Amazon и Facebook, является одной из ключевых стран для успешного введения глобального цифрового налога для крупных корпораций.
Комиссия по защите данных Ирландии проверяла, как WhatsApp обрабатывал информацию о пользователях, и рекомендовала назначить штраф от 30 до 50 млн евро. Европейский регулятор предписал повысить штраф.
Погромщики в Белфасте вновь забросали полицейских "коктейлями Молотова". Участники беспорядков не вняли призывам лояльных Лондону протестантов приостановить акции в свете кончины принца Филиппа.
Участники беспорядков в Белфасте бросали в полицейских камни и "коктейли Молотова". В ответ полиция применила водометы. За несколько дней пострадали более 50 полицейских.
Британский премьер Джонсон осудил беспорядки в Белфасте. Десятки полицейских ранены. Погромы продолжаются в свете недовольства особым статусом Северной Ирландии после "Брекзита".
Закон, принятый Палатой общин, нарушает ряд положений соглашения о "Брекзите". Правительство в Лондоне признало, что это можно расценить как нарушение правовых норм, но назвало данный закон "защитными сетями".
Среди стран Евросоюза, которые вводят некоторые послабления карантинных мер на период рождественских праздников, - Италия, Ирландия, Бельгия и Германия.
Великобритания входит в число наиболее пострадавших от пандемии стран Европы. Член Палаты общин от консерваторов Бим Афолами рассказал DW о проблемах борьбы с коронавирусом и ответил на критику системы здравоохранения.
Брюссель недоволен односторонними изменениями, вносимыми Лондоном в договор о выходе Великобритании из ЕС. Соединенное Королевство выступило в защиту своих действий.
Законопроект о внутреннем рынке одобрен в предварительном чтении, впереди - дополнительные дискуссии. Джонсон назвал документ, предполагающий изменения в сделке о "Брекзите", страховкой на случай неразумных действий ЕС.
Еврокомиссия не смогла предоставить доказательств получения преференций корпорацией Apple в Ирландии, заявил суд ЕС в Люксембурге.
В следующие два года непостоянными членами Совета Безопасности будут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Канаде получить это место не удалось.
Рынки под открытым небом в Англии могут открыться 1 июня, остальные магазины - 15 июня, сообщил британский премьер. Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия вправе установить собственные сроки снятия локдауна.
Российские спецслужбы используют Ирландию в качестве базы и изучают кабели связи между Европой и Америкой с целью возможных диверсий. Об этом пишет издание The Sunday Times.
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