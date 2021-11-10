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Ирландия

09.01.2020, USA, New York: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät sich zum Thema Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unter Wahrung der UN-Charta im UN-Hauptquartier in New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Donnerstag eine Erklärung des Präsidenten angenommen, in der alle Mitgliedsstaaten aufgefordert werden, die UN-Charta vollständig zu erfüllen und gleichzeitig die entscheidende Bedeutung der Charta für die Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit anzuerkennen. Foto: --/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Совбез ООН в срочном порядке обсудит кризис на польско-белорусской границе 10.11.2021

Эстония, Франция и Ирландия инициировали экстренное заседание Совбеза ООН в связи с обострением ситуации с мигрантами на границе Польши и Беларуси. Оно пройдет в четверг, 11 ноября.
HIjaked bus. The burnt out double decker bus in Church Road near Rathcoole in Newtownabbey, Co Antrim after it was hijacked and set on fire near a loyalist estate on the outskirts of Belfast. Picture date: Sunday November 7, 2021. See PA story ULSTER Disorder. Photo credit should read: David Young/PA Wire URN:63600447

В Северной Ирландии четверо мужчин угнали и подожгли автобус 08.11.2021

Поджог автобуса произошел в пригороде Белфаста Ньютаунабби. О раненых в результате инцидента не сообщается.
Google Amazon Facebook Apple

Ирландия и Венгрия присоединились к соглашению о глобальном налоге для корпораций 08.10.2021

Ирлания, где базируются европейские штаб-квартиры Google, Amazon и Facebook, является одной из ключевых стран для успешного введения глобального цифрового налога для крупных корпораций.
WhatsApp logo displayed on a phone screen, smartphone and keyboard are seen in this multiple exposure illustration. WhatsApp Messenger is a multiplatform mobile application that provides an encrypted instant messaging system belonging to Facebook, photo taken in Amsterdam, Netherlands on January 28, 2020 (Photo illustration by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

WhatsApp оштрафован в Ирландии на 225 млн евро 02.09.2021

Комиссия по защите данных Ирландии проверяла, как WhatsApp обрабатывал информацию о пользователях, и рекомендовала назначить штраф от 30 до 50 млн евро. Европейский регулятор предписал повысить штраф.
A fire burns in front of the police on the Springfield Road as protests continue in Belfast, Northern Ireland April 8, 2021. REUTERS/Jason Cairnduff

Беспорядки в столице Северной Ирландии не утихают 10.04.2021

Погромщики в Белфасте вновь забросали полицейских "коктейлями Молотова". Участники беспорядков не вняли призывам лояльных Лондону протестантов приостановить акции в свете кончины принца Филиппа.
Youths fire fireworks at the PSNI on the Springfield road, during further unrest in Belfast, Northern Ireland, Thursday, April 8, 2021. Police and politicians in Northern Ireland have appealed for calm after a third night of violence that saw Protestant youths start fires and pelt officers with bricks and gasoline bombs. The flareups come amid rising tensions over post-Brexit trade rules for Northern Ireland and worsening relations between the parties in the Protestant-Catholic power-sharing Belfast government. (Liam McBurney/PA via AP)

В Северной Ирландии полиция применила водометы против протестующих 09.04.2021

Участники беспорядков в Белфасте бросали в полицейских камни и "коктейли Молотова". В ответ полиция применила водометы. За несколько дней пострадали более 50 полицейских.
A bus burns on the Shankill road area of West Belfast Northern Ireland, Wednesday, April 7, 2021. Loyalists hijacked and set the bus on fire as violence continues across Northern Ireland. (AP Photo/Peter Morrison)

Участники беспорядков в Северной Ирландии сожгли автобус 08.04.2021

Британский премьер Джонсон осудил беспорядки в Белфасте. Десятки полицейских ранены. Погромы продолжаются в свете недовольства особым статусом Северной Ирландии после "Брекзита".
ARCHIV - 28.01.2019, Großbritannien, London: Eine Flagge der Europäischen Union und eine Flagge von Großbritannien wehen vor dem Parlament in Westminster. Die EU und Großbritannien verhandeln über Beziehungen nach dem Brexit. Foto: Kirsty O'Connor/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Палата общин британского парламента приняла спорный закон о внутреннем рынке 08.12.2020

Закон, принятый Палатой общин, нарушает ряд положений соглашения о "Брекзите". Правительство в Лондоне признало, что это можно расценить как нарушение правовых норм, но назвало данный закон "защитными сетями".
Chris Smyth owner of Ye Olde Christmas Shoppe in Edinburgh hangs a decoration on a Christmas tree in his shop, as Mr Leitch said people should get their digital Christmas ready due to the continued covid-19 outbreak., Credit:Euan Cherry / Avalon (in process) / Avalon |

Коронавирус: ряд стран ЕС ослабляет карантинные меры перед Рождеством 28.11.2020

Среди стран Евросоюза, которые вводят некоторые послабления карантинных мер на период рождественских праздников, - Италия, Ирландия, Бельгия и Германия.

Бим Афолами: "Я сыт по горло COVID-19, но COVID-19 на это наплевать". Conflict Zone на русском 25.11.2020

Великобритания входит в число наиболее пострадавших от пандемии стран Европы. Член Палаты общин от консерваторов Бим Афолами рассказал DW о проблемах борьбы с коронавирусом и ответил на критику системы здравоохранения.
01.10.2020 European Commission President Ursula von der Leyen makes a statement regarding teh Withdrawl Agreement at EU headquarters in Brussels, Thursday, Oct. 1, 2020. The European Union took legal action against Britain on Thursday over its plans to pass legislation that would breach parts of the legally binding divorce agreement the two sides reached late last year. (Johanna Geron, Pool via AP) |

Евросоюз начал штрафную процедуру против Великобритании из-за договора о "Брекзите" 01.10.2020

Брюссель недоволен односторонними изменениями, вносимыми Лондоном в договор о выходе Великобритании из ЕС. Соединенное Королевство выступило в защиту своих действий.
Brexit. Prime Minister Boris Johnson speaking during the debate on the Internal Market Bill in the House of Commons, London. Picture date: Monday September 14, 2020. See PA story POLITICS Brexit. Photo credit should read: PA Wire URN:55506110 |

В британском парламенте одобрили критикуемый ЕС законопроект 15.09.2020

Законопроект о внутреннем рынке одобрен в предварительном чтении, впереди - дополнительные дискуссии. Джонсон назвал документ, предполагающий изменения в сделке о "Брекзите", страховкой на случай неразумных действий ЕС.

ARCHIV - 14.05.2019, Belgien, Brüssel: Ein E-Scooter steht vor dem Berlaymont-Gebäude, dem Sitz der EU-Kommission. Wie in vielen anderen Großstädten gibt es auch im belgischen Brüssel viele Staus und Verkehrschaos. Nun soll gegengesteuert werden. Dabei geht die Stadt teilweise deutlich strikter vor als deutsche Metropolen. (zu dpa Tempo 30 und weniger Diesel - Brüssel will das Verkehrschaos bändigen) Foto: Steffen Trumpf/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Суд ЕС отменил штраф Еврокомиссии для корпорации Apple 15.07.2020

Еврокомиссия не смогла предоставить доказательств получения преференций корпорацией Apple в Ирландии, заявил суд ЕС в Люксембурге.
Vor dem Sekretariatshochhaus der Vereinten Nationen in New York weht die deutsche Flagge inmitten der Fahnen der anderen UN-Mitgliedsstaaten. Das Hochhaus ist das Wahrzeichen des UN-Hauptquartiers im Stadtteil Manhattan. Es gehört zu einem Gebäudekomplex in der First Avenue am East River. Das 155 Meter hohe Sekretariatshochhaus umfasst 39 Etagen. (20.09.2019) | Verwendung weltweit

Избраны новые непостоянные члены Совбеза ООН 18.06.2020

В следующие два года непостоянными членами Совета Безопасности будут Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Канаде получить это место не удалось.

March 23, 2020, London, UK: A near-empty Westminster Bridge as people continue to avoid central London. The government has refused to rule out tougher measures to enforce social distancing if people do not begin following the health advice. (Credit Image: © Rob Pinney/London News Pictures via ZUMA Wire |

В Англии в июне возобновят работу рынки и магазины 26.05.2020

Рынки под открытым небом в Англии могут открыться 1 июня, остальные магазины - 15 июня, сообщил британский премьер. Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия вправе установить собственные сроки снятия локдауна.
Co Galway, Near Clifden, Sky Road | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ирландия сообщает об активности российских агентов 17.02.2020

Российские спецслужбы используют Ирландию в качестве базы и изучают кабели связи между Европой и Америкой с целью возможных диверсий. Об этом пишет издание The Sunday Times.
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