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На выборах в Европарламент пришла очередь Ирландии и Чехии

Александра Иванова
7 июня 2024 г.

Подавляющее большинство избирателей в ЕС проголосуют на выборах в Европарламент 9 июня. К вечеру этого же дня ожидаются и первые, предварительные результаты.

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Избирательные плакаты на выборах в Европарламент в Ирландии
Избирательные плакаты на выборах в Европарламент в ИрландииФото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

Избирательные участки на выборах в Европарламент открылись в Ирландии в 7.00 по местному времени (8.00 мск) в пятницу, 7 июня. В Чехии голосование начнется во второй половине дня и завершится 8 июня.

Накануне на избирательных участках проголосовали жители Нидерландов. Это королевство стало первой страной ЕС, где прошли выборы депутатов Европарламента нового созыва. Голосование по почте во многих странах было возможно заранее.

Подавляющее большинство европейских избирателей - 360 млн граждан, в том числе почти 65 млн немцев, - смогут проголосовать 9 июня. К вечеру этого дня ожидаются и первые, предварительные результаты.

Выборы в Европарламент как тест для правящей коалиции в ФРГ

Наблюдатели отмечают, что для канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и коалиционного "светофорного" правительства, в состав которого входят Социал-демократическая партия Германии, Свободная демократическая партия и "Союз-90"/"зеленые", выборы в Европарламент могут стать проверкой настроений немецких избирателей перед выборами ландтагов (земельных парламентов) в ряде восточных земель ФРГ в текущем году, а также выборами в бундестаг, намеченными на 2025 год.

Ожидается, что правящие партии ФРГ потеряют поддержку, а находящийся сейчас в стране в оппозиции блок ХДС/ХСС (в него входят Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" приобретут ее. Успех правопопулистских партий прогнозируется и в целом по ЕС.

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