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Ирена Котелович

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Ирена Котелович: избранные публикации

Анастасия Махомет с позывным "Север" руководила медицинской ротой в полку Калиновского в Украине

Махомет об уходе из полка Калиновского: Мы топчемся на месте

Парамедик Анастасия Махомет рассказала DW о проблемах в полку Калиновского и о том, почему она его покинула
Общество6 февраля 2024 г.
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Почему командир медроты решила уйти из полка Калиновского

Корреспондент DW поговорила с Анастасией Махомет о причинах ухода из полка и дальнейших планах.
Общество26 января 2024 г.11:47 мин.
Ольга Подгайская

Композитор Ольга Подгайская о своей опере и жизни в Польше

DW поговорила с белорусским композитором Ольгой Подгайской о жизни после переезда и разнице между Беларусью и Польшей.
Культура24 ноября 2023 г.
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Ирена Котелович: другие публикации

Кадр из фильма "Motherland"

Чем фильм о насилии в белорусской армии нравится европейцам

Чем фильм о насилии в белорусской армии нравится европейцам

Документальная картина "Motherland" о насилии в белорусской армии вошла в лонг-лист "Европейского Оскара".
Культура24 октября 2023 г.
Леонид Судаленко

Леонид Судаленко - о заключении: "Спал на полу, без матраца"

Леонид Судаленко - о заключении: "Спал на полу, без матраца"

Гомельский правозащитник "Вясны" рассказал DW, как реальный мир отличается от того, каким он видел его в заключении.
Общество17 августа 2023 г.
Марина Якубович

Главные герои фильма "Кураж" преподают студентам Моцартеума

Главные герои фильма "Кураж" преподают студентам Моцартеума

Белорусские актеры Марина Якубович и Павел Городницкий рассказали DW, как ведут занятия в университете Австрии.
Культура3 августа 2023 г.
Андрей и Дарья Новик

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше

Актеры Дарья и Андрей Новик, уехавшие из Беларуси, рассказали DW о своей жизни и творчестве в Польше.
Общество11 июля 2023 г.
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История Анастасии "Север" из полка Калиновского

История Анастасии "Север" из полка Калиновского

Анастасия Махомет побывала в Северодонецке и Бахмуте, вытащила с поля боя десятки раненых и погибших бойцов.
Общество22 июня 2023 г.08:55 мин.
Анастасия "Север" Махомет из полка Кастуся Калиновского

Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне

Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне

Белоруски из полка Калиновского рассказали DW о том, как влияют на службу стереотипы о слабых женщинах.
Общество16 июня 2023 г.
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