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Ирена Котелович
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Ирена Котелович: избранные публикации
Махомет об уходе из полка Калиновского: Мы топчемся на месте
Парамедик Анастасия Махомет рассказала DW о проблемах в полку Калиновского и о том, почему она его покинула
Общество
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Почему командир медроты решила уйти из полка Калиновского
Корреспондент DW поговорила с Анастасией Махомет о причинах ухода из полка и дальнейших планах.
Общество
26.01.2024
26 января 2024 г.
11:47 мин.
Композитор Ольга Подгайская о своей опере и жизни в Польше
DW поговорила с белорусским композитором Ольгой Подгайской о жизни после переезда и разнице между Беларусью и Польшей.
Культура
24.11.2023
24 ноября 2023 г.
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Ирена Котелович: другие публикации
Чем фильм о насилии в белорусской армии нравится европейцам
Чем фильм о насилии в белорусской армии нравится европейцам
Документальная картина "Motherland" о насилии в белорусской армии вошла в лонг-лист "Европейского Оскара".
Культура
24.10.2023
24 октября 2023 г.
Леонид Судаленко - о заключении: "Спал на полу, без матраца"
Леонид Судаленко - о заключении: "Спал на полу, без матраца"
Гомельский правозащитник "Вясны" рассказал DW, как реальный мир отличается от того, каким он видел его в заключении.
Общество
17.08.2023
17 августа 2023 г.
Главные герои фильма "Кураж" преподают студентам Моцартеума
Главные герои фильма "Кураж" преподают студентам Моцартеума
Белорусские актеры Марина Якубович и Павел Городницкий рассказали DW, как ведут занятия в университете Австрии.
Культура
03.08.2023
3 августа 2023 г.
"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше
"Здесь мы можем не молчать". Семья актеров о жизни в Польше
Актеры Дарья и Андрей Новик, уехавшие из Беларуси, рассказали DW о своей жизни и творчестве в Польше.
Общество
11.07.2023
11 июля 2023 г.
История Анастасии "Север" из полка Калиновского
История Анастасии "Север" из полка Калиновского
Анастасия Махомет побывала в Северодонецке и Бахмуте, вытащила с поля боя десятки раненых и погибших бойцов.
Общество
22.06.2023
22 июня 2023 г.
08:55 мин.
Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне
Женщины из полка Калиновского о своем участии в войне
Белоруски из полка Калиновского рассказали DW о том, как влияют на службу стереотипы о слабых женщинах.
Общество
16.06.2023
16 июня 2023 г.
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