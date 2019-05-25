 Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении

Тегеран окажет решительное сопротивление любым попыткам развязать войну, в том числе экономическую, заявил глава МИД Ирана во время визита в Багдад.

Иранский военный корабль в Персидском заливе

Иранский военный корабль в Персидском заливе (фото из архива)

Тегеран предложил другим странам Персидского залива подписать пакт о ненападении. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Багдад, сообщается на сайте телеканала Al Arabiya в воскресенье, 26 мая. При этом деталей планируемого соглашения глава иранской дипломатии не раскрыл.

Контекст

Иран приостановил выполнение ядерного соглашения и угрожает перекрыть поставки нефти через Ормузский пролив. США направили в регион авианосную группу. Самое важное о конфликте - у DW. (08.05.2019)

Новые санкции США в отношении Ирана вступили в силу 5 ноября. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной политике и на экономике Ирана. (04.11.2018)

Иран будет оказывать решительное сопротивление любым попыткам развязать войну, в том числе экономическую, подчеркнул Зариф. По его словам, Тегеран стремится установить со всеми странами Персидского залива "сбалансированные отношения".

Накануне Зариф раскритиковал США за решение отправить в этот регион дополнительного контингента войск в составе около 1,5 тысячи солдат, отметив, что это решение представляет угрозу международному миру.

Обострение конфликта между Ираном и США

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана, направленных против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики.

В мае США направили в регион Центрального командования ВС США авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и группу бомбардировщиков, позднее - десантно-вертолетный корабль "Арлингтон" и ЗРК Patriot. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом".

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 03:00

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Ссылки в интернете

Al Arabiya: Иран предложил странам Персидского залива пакт о ненападении

Трамп объявил об отправке 1,5 тысячи солдат на Ближний Восток  

Аудио- и видеофайлы по теме

Можно ли еще спасти ядерную сделку с Ираном?  

Доклад SIPRI: страны все больше тратят деньги на вооружение, а Россия больше не в ТОП-5  

Майк Пенс о санкциях против Кремля, Украине, ДРСМД и Иране на Мюнхенской конференции по безопасности  

Также по теме

Begleitschiffe des Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Sueskanal vor der Küste von Ägypten

Военные США в отставке предостерегают Трампа от войны с Ираном 25.05.2019

Усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке и сообщения о подготовке Ирана к атакам вызывают большие опасения, говорится в открытом письме Дональду Трампу.

Symbolbild Munitionen Waffenlieferung

В США поставки оружия на Ближний Восток проведут в обход Конгресса 25.05.2019

Так как обострение конфликта с Ираном затрагивает национальные интересы США, три арабские страны могут купить американские вооружения без одобрения Конгресса, считает Помпео.

Iran Revolutionsgarden in Teheran

США внесли элитные части армии Ирана в список террористических организаций 08.04.2019

"Корпус стражей исламской революции" служит для террористической кампании руководства Ирана, говорится в заявлении Трампа. Вашингтон продолжит оказывать давление на Тегеран, отметил госсекретарь США.

Реклама

Самые читаемые

Киев пригрозил России "гамбургскими" санкциями  

Трибунал ООН по морскому праву поддержал Украину в керченском конфликте  

В Тель-Авиве прошла масштабная акция оппозиции против Нетаньяху  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно