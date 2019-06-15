 Иран захватил перевозившее нефть судно близ Ормузского пролива | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.09.2019

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Мир

Иран захватил перевозившее нефть судно близ Ормузского пролива

На борту судна под флагом ОАЭ находилось 250 тысяч литров нефти, экипаж задержан по подозрению в контрабанде топлива.

Иранская береговая охрана

Иранская береговая охрана

Морской патруль Корпуса стражей исламской революции перехватил близ Ормузского пролива судно, на борту которого находились 250 тысяч литров нефти. По подозрению в контрабанде топлива арестованы 11 членов экипажа, сообщило в понедельник, 16 сентября, государственное телевидение Ирана. О национальности моряков ничего не сообщается.

Судно направлялось от иранского порта Бендер-Ленге к территориальным водам Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил в эфире государственного телеканала бригадный генерал Али Озмайи. По данным агентства Fars, судно шло под флагом ОАЭ.

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Это второй подобный захват судна Ираном с начала сентября. В начале месяца в Ормузском проливе была задержана лодка, также подозреваемая в контрабанде топлива, задержаны 12 членов экипажа с гражданством Филиппин.

Обострение напряженности в регионе Персидского залива

С июня Иран неоднократно задерживал перевозившие нефть танкеры в регионе Персидского залива. Последний захват судна произошел на фоне нового витка напряженности в регионе после атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии 14 сентября.

Ответственность за атаку на саудовские НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, получающие поддержку от Ирана. США возложили ответственность за случившееся на Тегеран, однако Иран отверг обвинения в свой адрес. Опасения по поводу дальнейшего разрастания конфликта вызвали значительный рост цен на нефть.

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