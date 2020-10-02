Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в Бейруте

Интерпол объявил в розыск двух граждан России и одного гражданина Португалии в связи со взрывом в порту Бейрута в августе 2020 года, сообщает ливанское новостное агентство NNA во вторник, 12 января. По его информации, речь идет об Игоре Гречушкине, Борисе Прокошеве и португальце Жоржи Мануэла Нету Морейру. "Красные уведомления" в их отношении выданы по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури.

Прокошев был капитаном судна Rhosus, когда оно зашло в порт Бейрута в 2013 году, а российский бизнесмен Гречушкин, проживающий на Кипре, - владельцем судна. Оно доставило в порт Бейрута взорвавшийся впоследствии груз нитрата аммония. Жоржи Мануэла Нету Морейру занимается торговлей нитратами и в 2014 году осматривал груз судна.

Так называемое "красное уведомление" Интерпола (Red Notice) фактически представляет собой запрос о розыске и временном задержании указанного лица с перспективой его экстрадиции. Направить такой запрос может любая страна - член Интерпола или международный трибунал на основании действующего национального ордера на арест.

Взрыв в Бейруте

Судно под молдавским флагом Rhosus, на борту которого находилось 2750 тонн нитрата аммония, в ноябре 2013 года следовало из Грузии в Мозамбик и по техническим причинам сделало остановку в Бейруте. Здесь судно было задержано, а опасный груз перевезен на склад на территории порта. В 2018 году Rhosus затонул.

В результате взрыва нитрата аммония с судна Rhosus в порту Бейрута 4 августа 2020 года погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе. В Ливане по делу о взрыве арестовано 25 человек, в том числе высокопоставленные работники бейрутского порта и таможни, а также сирийские рабочие, которые за несколько часов до взрыва проводили сварочные работы в порту.

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