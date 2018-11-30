 Интернет-цензура на экспорт: как немецкий закон стал примером для подражания в России | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 02.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Интернет-цензура на экспорт: как немецкий закон стал примером для подражания в России

Принятый в 2017 году в ФРГ так называемый “закон о Facebook” пользуется сомнительным признанием за рубежом. Его, например, почти слово в слово скопировали в России. Но есть нюансы. Детали - у DW.

Компьютеры на фоне логотипа Facebook

Германия считается чемпионом мира по экспорту - страна занимает одно из первых мест на планете по объему продаваемых за границу товаров и услуг. Но за рубежом идут на ура не только автомобили или высокоскоростные поезда, но и другие, более оригинальные изобретения с пометкой "сделано в Германии". Например, так называемый "закон о Facebook", принятый федеральным парламентом страны летом 2017 года.

Закон накануне выборов бундестаг

Закон был принят по инициативе тогдашнего министра юстиции страны Хайко Маса (Heiko Maas) и поддержан депутатами входивших в правящую коалицию блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ). Он обязывает социальные сети, у которых больше двух миллионов пользователей в ФРГ, удалять посты, содержащие призывы к ненависти и ложную информацию - в течение 24 суток с момента получения жалобы. Штраф за невыполнение закона установлен на уровне 50 миллионов долларов.

Хайко Мас

Хайко Мас

Основная цель закона - снизить риск манипуляций общественным мнением с помощью фейковых новостей и нагнетания страстей в соцсетях накануне выборов в бундестаг. Немецкие политики тогда находились под впечатлением президентской кампании США, в ходе которой немалую роль сыграла ложная информация, распространяемая через социальные сети, в том числе и из-за границы.

Но критики нового закона бьют тревогу - по их мнению, в том числе, с ним солидарна и международная организация "Репортеры без границ", драконовские штрафы приведут к тому, что администрации Facebook и Twitter будут спешно удалять любой сомнительный контент, что рано или поздно приведет к ограничению свободы слова. Международным последствиям немецкого закона была посвящена дискуссия в Берлине, в которой принял участие спецдокладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кайе.

"Авторитарные режимы справятся и без Германии"

Руководитель немецкого подразделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr) сразу оговаривается: "Диктаторские режимы не нуждаются в немецких законопроектах, чтобы удержаться у власти - у них это прекрасно получается и так". И в то же время, по словам Мира, авторитарным режимам нужно пропагандистское оправдание своих действий, и в этом контексте "противоречивый" немецкий закон как нельзя кстати.

Кристиан Мир

Кристиан Мир

По словам Кристиана Мира, тексты немецкого "закона о Facebook" и законопроекта, внесенного в Госдуму и уже одобренного в первом чтении, практически идентичны. "Мы с самого начала говорили именно об этом, - отмечает Мир, - у нового закона огромный потенциал для злоупотреблений. Но его инициаторы отвечали, что потенциал для злоупотреблений не может рассматриваться как серьезный аргумент против самого закона".

Кристиан Мир констатирует, что немецкий закон о регулировании соцсетей нашел подражателей по всему миру, а не только в России: "Сингапур, Филиппины, Мьянма - для многих авторитарных правительств немецкий опыт служит своего рода образцом для подражания".

Российская копия немецкого закона

По словам Мира, "Репортеры без границ" как глобальная правозащитная организация пытаются найти глобальный ответ на проблему распространения фейковых новостей и призывов к ненависти в соцсетях, поскольку национальные законы не всегда справляются с регулированием глобальных феноменов. Ведь в конце концов и права человека - глобальная и универсальная ценность.

Дамир Гайнутдинов

Дамир Гайнутдинов

"Новый российский законопроект в основных положениях действительно копирует немецкий закон", - признает адвокат правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов. Одно из немногих ключевых отличий - суммы штрафов (в Германии они, напомним, могут достигать 50 млн евро).

Но российские законодатели ищут вдохновение не только в Германии. Например, закон о локализации данных, который обязывает всех операторов, использующих личные данные российских граждан, хранить их на российских серверах, в России появился после разоблачений Сноудена. Аналогичные законы тогда же были приняты также и в нескольких западных странах, напоминает адвокат. А так называемый "закон Яровой" содержит ссылки на британский законопроект о телекоммуникационных данных.

Контекст

В соцсетях в Европе задают тон политики-популисты, а язык ненависти не столь доминирует, как принято думать. Таковы итоги исследования, проведенного DW и партнерами нашей медиакомпании. (28.05.2018)

Слушания по Facebook в Конгрессе США и новые законопроекты по регулированию интернета в России. Что между ними общего и в чем разница? Разбирался Александр Плющев. (12.04.2018)

В Германии заработал закон, который обязал социальные сети следить за своим контентом. У закона очень много критиков. Аналогичные меры готовят и в России. (13.01.2018)

Социальные сети обяжут удалять противоправную информацию, опубликованную пользователями. Новый закон вызвал критику с разных сторон. (30.06.2017)

По словам Гайнутдинова, любой российский законопроект, запрещающий что-то в интернете, сопровождается ссылками на международный опыт и комментариями в духе "на Западе все еще хуже".

Более ста приговоров за посты в интернете

Но есть одна небольшая деталь - в Германии не сажают в тюрьму за комментарии в Faceebook. А в России же, по словам адвоката "Агоры", с 2015 по 2017 годы более ста человек получили реальные сроки за посты в интернете.

Причем, по выражению Гайнутдинова, закручивание гаек в Сети началось задолго до свержения президента Украины в 2014 году: "Российские власти были очень напуганы "арабской весной", именно после ее начала последовало принятие серии мер, направленных на ограничение свободного распространения информации в интернете".

А когда стало понятно, что пользователи с легкостью обходят блокировки сайтов, власти взялись за социальные сети. И попытка заставить их сотрудничать с властями под угрозой драконовских штрафов, навеянных немецким законом, - очередной этап в борьбе с интернет-свободой, заключил Гайнутдинов.

Смотрите также:

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди

    Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

  • Президент США Дональд Трамп

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент США Дональд Трамп

    "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

  • Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Королева Иордании Рания Аль-Абдулла

    10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

  • Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Турции Реджеп Эрдоган

    Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

  • Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси

    Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

  • Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Премьер-министр Камбоджи Хун Сен

    У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 03:37
Now live
03:37 мин

Судьба Twitter и YouTube в РФ, и причем тут "Открытая Россия"

Контекст

Мировые лидеры в сети Facebook

С 2015 года число пользователей Facebook превышает население Китая. Вниманием этой глобальной аудитории стремятся завладеть лидеры государств и правительств мира. (10.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зависимость от соцсетей - болезнь?  

Судьба Twitter и YouTube в РФ, и причем тут "Открытая Россия"  

Москва "обкатывает" пропаганду в Facebook? (07.09.2017)  

Также по теме

Deutschland Aktion von Reporter ohne Grenzen vor der russischen Botschaft in Berlin

"Репортеры без границ" били пенальти в ворота Кремля 12.06.2018

В преддверии ЧМ-2018 немецкие правозащитники провели акцию протеста у посольства РФ в Берлине и наглядно продемонстрировали, как власти России нарушают принцип свободы печати.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Путин может простить Трампа, чтобы ударить по Порошенко  

Bellingcat нашла дезинформацию в версии ФСБ по керченскому кризису  

Лидеры G20 приняли итоговую декларацию минимального компромисса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно