Интернет-цензура на экспорт: как немецкий закон стал примером для подражания в России

Германия считается чемпионом мира по экспорту - страна занимает одно из первых мест на планете по объему продаваемых за границу товаров и услуг. Но за рубежом идут на ура не только автомобили или высокоскоростные поезда, но и другие, более оригинальные изобретения с пометкой "сделано в Германии". Например, так называемый "закон о Facebook", принятый федеральным парламентом страны летом 2017 года.

Закон накануне выборов бундестаг

Закон был принят по инициативе тогдашнего министра юстиции страны Хайко Маса (Heiko Maas) и поддержан депутатами входивших в правящую коалицию блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ). Он обязывает социальные сети, у которых больше двух миллионов пользователей в ФРГ, удалять посты, содержащие призывы к ненависти и ложную информацию - в течение 24 суток с момента получения жалобы. Штраф за невыполнение закона установлен на уровне 50 миллионов долларов.

Хайко Мас

Основная цель закона - снизить риск манипуляций общественным мнением с помощью фейковых новостей и нагнетания страстей в соцсетях накануне выборов в бундестаг. Немецкие политики тогда находились под впечатлением президентской кампании США, в ходе которой немалую роль сыграла ложная информация, распространяемая через социальные сети, в том числе и из-за границы.

Но критики нового закона бьют тревогу - по их мнению, в том числе, с ним солидарна и международная организация "Репортеры без границ", драконовские штрафы приведут к тому, что администрации Facebook и Twitter будут спешно удалять любой сомнительный контент, что рано или поздно приведет к ограничению свободы слова. Международным последствиям немецкого закона была посвящена дискуссия в Берлине, в которой принял участие спецдокладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кайе.

"Авторитарные режимы справятся и без Германии"

Руководитель немецкого подразделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr) сразу оговаривается: "Диктаторские режимы не нуждаются в немецких законопроектах, чтобы удержаться у власти - у них это прекрасно получается и так". И в то же время, по словам Мира, авторитарным режимам нужно пропагандистское оправдание своих действий, и в этом контексте "противоречивый" немецкий закон как нельзя кстати.

Кристиан Мир

По словам Кристиана Мира, тексты немецкого "закона о Facebook" и законопроекта, внесенного в Госдуму и уже одобренного в первом чтении, практически идентичны. "Мы с самого начала говорили именно об этом, - отмечает Мир, - у нового закона огромный потенциал для злоупотреблений. Но его инициаторы отвечали, что потенциал для злоупотреблений не может рассматриваться как серьезный аргумент против самого закона".

Кристиан Мир констатирует, что немецкий закон о регулировании соцсетей нашел подражателей по всему миру, а не только в России: "Сингапур, Филиппины, Мьянма - для многих авторитарных правительств немецкий опыт служит своего рода образцом для подражания".

Российская копия немецкого закона

По словам Мира, "Репортеры без границ" как глобальная правозащитная организация пытаются найти глобальный ответ на проблему распространения фейковых новостей и призывов к ненависти в соцсетях, поскольку национальные законы не всегда справляются с регулированием глобальных феноменов. Ведь в конце концов и права человека - глобальная и универсальная ценность.

Дамир Гайнутдинов

"Новый российский законопроект в основных положениях действительно копирует немецкий закон", - признает адвокат правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов. Одно из немногих ключевых отличий - суммы штрафов (в Германии они, напомним, могут достигать 50 млн евро).

Но российские законодатели ищут вдохновение не только в Германии. Например, закон о локализации данных, который обязывает всех операторов, использующих личные данные российских граждан, хранить их на российских серверах, в России появился после разоблачений Сноудена. Аналогичные законы тогда же были приняты также и в нескольких западных странах, напоминает адвокат. А так называемый "закон Яровой" содержит ссылки на британский законопроект о телекоммуникационных данных.

По словам Гайнутдинова, любой российский законопроект, запрещающий что-то в интернете, сопровождается ссылками на международный опыт и комментариями в духе "на Западе все еще хуже".

Более ста приговоров за посты в интернете

Но есть одна небольшая деталь - в Германии не сажают в тюрьму за комментарии в Faceebook. А в России же, по словам адвоката "Агоры", с 2015 по 2017 годы более ста человек получили реальные сроки за посты в интернете.

Причем, по выражению Гайнутдинова, закручивание гаек в Сети началось задолго до свержения президента Украины в 2014 году: "Российские власти были очень напуганы "арабской весной", именно после ее начала последовало принятие серии мер, направленных на ограничение свободного распространения информации в интернете".

А когда стало понятно, что пользователи с легкостью обходят блокировки сайтов, власти взялись за социальные сети. И попытка заставить их сотрудничать с властями под угрозой драконовских штрафов, навеянных немецким законом, - очередной этап в борьбе с интернет-свободой, заключил Гайнутдинов.

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