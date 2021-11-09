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Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
Каким может быть современный памятник и как выразить в нем будущее, - интервью DW c Мануэлем Херцем, главой немецко-швейцарского архитектурного бюро Manuel Herz Architects и автором синагоги в Киеве.
Легендарный немецкий бард и бывший диссидент из ГДР передает присужденную ему литературную премию Марии Колесниковой. В интервью DW он рассказал, что заставило его пойти на такой шаг.
Как и зачем ученые персонализируют память о трагедии Бабьего Яра, в интервью DW рассказала заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман.
Сергей Лозница, режиссер фильма "Бабий Яр. Контекст", в интервью DW рассказал о том, почему вместо игрового фильма снял документальный, о Холокосте, антисемитизме и необходимости говорить правду о трагедии в Киеве.
Почему Гитлер не спешил брать Ленинград? И нуждается ли в защите историческая правда? Интервью DW с профессором из Гамбурга Бирте Кундрус.
"Minsk"- художественное кино о белорусских протестах, снятое российским режиссером Борисом Гуцем. О работе над фильмом он рассказал в интервью DW.
В Германии вышла книга немецкого знатока России Йенса Зигерта. В ней он предлагает понять Россию через слова "мат", "прописка" "борщ", "гопники" и "обида" - как это возможно? Интервью DW.
В интервью DW режиссер документального кино и президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский рассказал, почему считает Навального пропагандистом и что отличает Россию от Северной Кореи.
Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии с книгой "Памяти памяти". Читайте эксклюзивное интервью DW с Марией Степановой.
Все публикации DW на русском о конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.
Об атмосфере конкурса в интервью DW рассказал участник от Германии - музыкант, артист мюзиклов из Гамбурга Йендрик Зигварт.
Песня Манижи "Russian woman" - это монолог певицы о том, что ей самой пришлось пройти. Эксклюзивное интервью DW с представительницей России на "Евровидении-2021" в Роттердаме.
Представительница России на "Евровидении-2021" в Роттердаме в интервью DW рассказала о своих впечатлениях о конкурсе, о том, что думает о хейтерах, Go_A из Украины и The Roop из Литвы.
В интервью DW немецкие историки рассуждают о сильных и слабых сторонах вооруженных сил СССР, о главных успехах и поражениях, о мифах, маршалах и рядовых героях.
На Московском международном кинофестивале сегодня показывают немецких "Кровопийц". Интервью DW с режиссером фильма.
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