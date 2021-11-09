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Интервью

Galerist Marat Gelman im Interview mit DW, Budva, Montenegro, Oktober 2021 Quelle: DW via Natalia Smolentceva

Марат Гельман: Проблема Путина похожа на проблему Сталина 09.11.2021

Галерист Марат Гельман в интервью DW рассказал, как власти перевели протест в этическую плоскость, чему Путин учится у Лукашенко, и почему исторически он обречен.
Manuel Herz in seinem Architekturbüro in Basel. Im Bild: Herr Herz neben wichtigen Elementen der beiden Synagogen in Kiew, Ukraine, und in Mainz, Deutschland.

Архитектор Мануэль Херц: Синагога в Бабьем Яре - символ жизни 12.10.2021

Каким может быть современный памятник и как выразить в нем будущее, - интервью DW c Мануэлем Херцем, главой немецко-швейцарского архитектурного бюро Manuel Herz Architects и автором синагоги в Киеве.
13/07/2021*** Wolf Biermann singt und spricht beim Festakt zur Übergabe des Archivs des Liedermachers und Dichters Wolf Biermann an die Staatsbibliothek zu Berlin. Die Staatsbibliothek hat das private und berufliche Archiv sowie die persönlichen Tagebücher Biermanns erworben. Biermann gilt als eine der wichtigsten politischen Stimmen des Widerstands in der DDR.

Вольф Бирман: Лукашенко боится женщин больше, чем мужчин 05.10.2021

Легендарный немецкий бард и бывший диссидент из ГДР передает присужденную ему литературную премию Марии Колесниковой. В интервью DW он рассказал, что заставило его пойти на такой шаг.
Dokumentarfilm „Babyn Jar“ von Filmregisseur Sergei Loznitsa. Copyright: ATOMS & VOID

Самой младшей жертве Бабьего Яра было два дня 29.09.2021

Как и зачем ученые персонализируют память о трагедии Бабьего Яра, в интервью DW рассказала заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман.
Dokumentarfilm „Babyn Jar“ von Filmregisseur Sergei Loznitsa. Copyright: ATOMS & VOID

Бабий Яр: между Холокостом, советским антисемитизмом и забвением 29.09.2021

Сергей Лозница, режиссер фильма "Бабий Яр. Контекст", в интервью DW рассказал о том, почему вместо игрового фильма снял документальный, о Холокосте, антисемитизме и необходимости говорить правду о трагедии в Киеве.
637347 26.10.1941 The Siege of Leningrad, October 1941. Anatoliy Garanin / Sputnik

Блокада Ленинграда: немецкий историк об истинных планах Гитлера 08.09.2021

Почему Гитлер не спешил брать Ленинград? И нуждается ли в защите историческая правда? Интервью DW с профессором из Гамбурга Бирте Кундрус.
Bilder zu einem Interview mit dem Regisseur des russischen Films „Minsk“ Boris Guts

Белорусский протест одним кадром: как снимался фильм "Minsk" 18.07.2021

"Minsk"- художественное кино о белорусских протестах, снятое российским режиссером Борисом Гуцем. О работе над фильмом он рассказал в интервью DW.

Jens Siegert, the head of program Public diplomacy EU and Russia, former head of Heinrich Boell foundation in Russia the  foto from his personal archive

Как понять Россию? Начать со слова "обида", уверен немецкий знаток 13.07.2021

В Германии вышла книга немецкого знатока России Йенса Зигерта. В ней он предлагает понять Россию через слова "мат", "прописка" "борщ", "гопники" и "обида" - как это возможно? Интервью DW.
2987463 12/04/2016 Documentary filmmaker Vitaly Mansky at the premiere of the documentary Rudolf Nureyev. Island Of His Dreams at the Oktyabr movie theater. Evgeny Biyatov/Sputnik

Виталий Манский: Навальный - революционер, занимающийся пропагандой 02.06.2021

В интервью DW режиссер документального кино и президент фестиваля "Артдокфест" Виталий Манский рассказал, почему считает Навального пропагандистом и что отличает Россию от Северной Кореи.
Russische Schriftstellerin Maria Stepanova

Мария Степанова: Тот, кто владеет правильной версией прошлого, владеет и миром 01.06.2021

Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии с книгой "Памяти памяти". Читайте эксклюзивное интервью DW с Марией Степановой.
Ein Mikrophon aus Chrystal - Haupttrophäe des Eurovision Song Contest

"Евровидение-2021" в Роттердаме: новости, интервью, репортажи 23.05.2021

Все публикации DW на русском о конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.
Jendrik Sigwart, Sänger und Musical-Darsteller, sitzt bei einem Fototermin an der Alster. Sigwart präsentiert am 25.02.2021 erstmals den offiziellen deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest (ESC). Der ESC wird am 22. Mai unter dem Motto Open Up wohl unter strengen Corona-Maßnahmen mit Künstlern aus 41 Ländern in Rotterdam stattfinden - aber sehr wahrscheinlich ohne Publikum.

Немецкий участник "Евровидения" о том, как бороться с ненавистью 20.05.2021

Об атмосфере конкурса в интервью DW рассказал участник от Германии - музыкант, артист мюзиклов из Гамбурга Йендрик Зигварт.

Russian Woman на Евровидении: Манижа рассказала DW о конкурсе, хейтерах и украинских конкурентах (18.05.2021) 18.05.2021

Песня Манижи "Russian woman" - это монолог певицы о том, что ей самой пришлось пройти. Эксклюзивное интервью DW с представительницей России на "Евровидении-2021" в Роттердаме.
Russische Sängerin Manizha auf der Bühne des Eurovision Song Contest in Rotterdam im Mai 2021 via Andreas Brenner, 15.05.2021

Манижа: Не все рады тому, что я на "Евровидении" 17.05.2021

Представительница России на "Евровидении-2021" в Роттердаме в интервью DW рассказала о своих впечатлениях о конкурсе, о том, что думает о хейтерах, Go_A из Украины и The Roop из Литвы.
Leningr. Front/ Sowjetsoldat im Kampf. 2. Weltkrieg / Sowjetunion 1941-45: Am 27. August 1942 kommt es an der Leningrader Front zu einer Offensive der Roten Armee gegen die deutsche 18. Armee. - Ein Sowjetsoldat in Kampfposition stellt ein Geschuetz auf.- Foto (Loskutow), 1942. |

Красная армия во Второй мировой: какую роль ей отводят немецкие историки? 08.05.2021

В интервью DW немецкие историки рассуждают о сильных и слабых сторонах вооруженных сил СССР, о главных успехах и поражениях, о мифах, маршалах и рядовых героях.
Filmszene aus dem Film von Julian Radlmaier „Blutsauger“ (2021) (c) faktura Film

Режиссер "Кровопийц" о вампирах и Марксе 26.04.2021

На Московском международном кинофестивале сегодня показывают немецких "Кровопийц". Интервью DW с режиссером фильма.
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