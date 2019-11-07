 Иностранцы считают объединенную Германию ″слишком сильной″ | Новости из Германии о Германии | DW | 07.11.2019

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Германия

Иностранцы считают объединенную Германию "слишком сильной"

После объединения Германия стала слишком влиятельной силой в Европе, заявили 30 процентов участников опроса социнститута Ipsos. Оценка сегодняшней ситуации с безопасностью в Европе отличалась в зависимости от страны.

Фрагменты Берлинской стены

Фрагменты Берлинской стены

После объединения Германия стала в Европе, с точки зрения многих граждан других государств, "слишком сильной". О распространенности такого мнения свидетельствуют результаты онлайн-опроса, опубликованного немецким социологическим институтом Ipsos в среду, 6 ноября, - за два дня до 70-летней годовщины падения Берлинской стены.

Как говорится на сайте института, опрос проводился среди 12 тысяч жителей 13 европейских стран (включая Россию и Турцию), а также в США, Канаде и Австралии. В итоге 30 процентов участников исследования заявили о том, что считают Германию сегодня "слишком сильной" страной. В первую очередь, так отвечали опрошенные в Испании, Турции, и Италии. В Румынии, Швеции и России сторонников этого мнения также было больше, чем тех, кто его не разделял (от 32 до 38 процентов опрошенных).

Контекст

В Германии отметили 20-летие падения Берлинской стены. С помощью документальных фотографий Deutsche Welle рассказывает об истории двух немецких государств и событиях, которые привели к воссоединению страны. (21.01.2009)

В интервью DW бывший министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер вспоминает день, когда пала Берлинская стена. Он также считает выдумками обещания НАТО о нерасширении на восток. (09.11.2014)

Среди всех респондент около 29 процентов сообщили, что не считают, что Германия после падения Стены стала слишком влиятельной силой в Европе. 

Стала ли Европа безопаснее после объединения Германии

В то же время участников исследования попросили ответить на вопрос о том, считают ли они, что Европа стала более безопасной после объединения Германии. Здесь мнения респондентов из разных стран разделились. В самой ФРГ, а также в России и Бельгии была особенно высока доля тех, кто считает, что Европа после объединения Германии стала менее безопасной (так ответили 42, 43 и 44 процента опрошенных соответственно).

В то же время турки, поляки и британцы преимущественно отвечали, что Европа стала сегодня более безопасной, чем во времена разделенной Германии (доля выразивших такое мнение в этих странах, по данным института Ipsos, составляла 45, 41 и 36 процентов соответственно).

Общая доля участников опроса, заявивших, что после падения Стенвы Европа стала более безопасной, составила 29 процентов. 31 процент опрошенных был убежден в обратном. Еще 40 процентов не смогли определиться.

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  • Квадрига

    Бранденбургские ворота

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  • Наполеон в Берлине. Автор: Шарль Менье (Charles Meynier)

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    Военный трофей

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  • 1814 год

    Бранденбургские ворота

    Триумфальное возвращение

    В 1814 году после разгрома войск Наполеона коалицией, во главе которой стояли Россия и Пруссия, квадригу торжественно вернули из Парижа в Берлин. Ворота приобрели новый облик. Они стали прусской триумфальной аркой. Автором проекта был архитектор Карл Фридрих Шинкель. Квадригой теперь управляла не богиня мира, а богиня победы Виктория, получившая в награду железный крест и венок из дубовых листьев.

  • Факельное шествие через Бранденбургские ворота

    Бранденбургские ворота

    Нацистская пропаганда

    Во времена "третьего рейха" национал-социалисты использовали Бранденбургские ворота для своей пропаганды. Уже сразу после захвата власти Гитлером в январе 1933 года они устроили здесь факельное шествие. Берлин должен был стать "Столицей мира". Планы создания "Германии" предусматривали строительство новой гигантский триумфальной арки, снос целых кварталов, но не Бранденбургских ворот.

  • Бранденбургские ворота после Второй мировой войны

    Бранденбургские ворота

    После войны

    Во время бомбардировок Второй мировой войны и взятия Берлина Бранденбургские ворота получили серьезные повреждения. В разделенном городе они оказались в советской оккупационной зоне. До 1957 года над ними развевался флаг СССР, а затем - ГДР. Квадрига была полностью разрушена. От нее уцелела лишь голова одной из лошадей. Сейчас она находится в музее.

  • 1957 год

    Бранденбургские ворота

    Реконструкция

    Скульптуру пришлось восстанавливать. В данном вопросе Восточный и Западный Берлин, несмотря на политическое противостояние, пошли на сотрудничество. Для этого использовали слепки, изготовленные во время войны незадолго до начала массированных бомбардировок Берлина. Точную копию квадриги установили в 1957 году. Однако вскоре власти ГДР внесли коррективы: убрали крест и прусского орла.

  • Внимание, вы покидаете Западный Берлин!

    Бранденбургские ворота

    Ничейная территория

    13 августа 1961 года было начато строительство стены. В результате Бранденбургские ворота оказались на запретной полосе между Восточным и Западным Берлином. Стена проходила прямо перед ними. Доступ сюда теперь имели только восточногерманские пограничники, а сами эти исторические ворота стали символом раздела Германии.

  • 1987 год

    Бранденбургские ворота

    "Снесите эту Стену!"

    Речь, которую 12 июня 1987 года произнес здесь президент США Рональд Рейган, вошла в историю. "Господин Горбачев, снесите эту Стену! - призвал он советского лидера. - Откройте эти ворота!" Слова Рейгана, усиленные мощными динамиками, были слышны на территории Восточного Берлина. Тогда еще никто не знал, что случится всего через два года.

  • 1989 год

    Бранденбургские ворота

    Падение Белинской стены

    Сразу после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года тысячи людей отправились к Бранденбургским воротам, чтобы отпраздновать это событие. А в ночь со 2 на 3 октября 1990 года здесь официально праздновали объединение Германии. Символ раздела страны стал символом ее воссоединения.

  • 2006 год

    Бранденбургские ворота

    Место встречи

    Сегодня Бранденбургские ворота являются не только популярной достопримечательностью, но и местом для концертов, праздников, демонстраций. В 2006 году во время проходившего в Германии мирового футбольного первенства перед ними впервые устроили так называемую милю для фанатов - многодневный праздник болельщиков с прямыми трансляциями матчей на гигантских экранах.

  • 2016 год

    Бранденбургские ворота

    Солидарность

    Каждую осень в Берлине проходит фестиваль света Festival of Lights, в программу которого включены Бранденбургские ворота. Они также становятся местом выражения солидарности после терактов и других чрезвычайных происшествий. Эта фотография была сделана в июне 2016 года после нападения на гей-клуб в американском городе Орландо.

  • 2015 год

    Бранденбургские ворота

    Ханука

    10-метровую Ханукию установили перед Бранденбургскими воротами в декабре 2015 года. Согласно традициям иудаизма, свечи этого светильника зажигают в течение восьми дней праздника Хануки. В церемонии участвовала уполномоченная правительства ФРГ по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс. В настоящий момент в немецкой столице проживает около 12 тысяч евреев.

  • 2014 год

    Бранденбургские ворота

    Символ

    Бранденбургские ворота - памятник европейской и немецкой истории, свидетели многочисленных войн и символ надежды. "Frieden" - "Мир". Эту световую инсталляцию можно было увидеть на Бранденбургских воротах в 2014 году по случаю 25-летия падения Берлинской стены.

    Автор: Элизабет Гренье, Максим Нелюбин


Смотреть видео 06:08

1989 год: преодоление Стены

Контекст

Бранденбургские ворота

Бранденбургские ворота в Берлине - этот символ объединенной Германии и место действия европейской истории.  

Ссылки в интернете

Опрос социнститута Ipsos о роли объединенной Германии в Европе

Опрос социнститута Ipsos о роли объединенной Германии в Европе

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1989 год: преодоление Стены  

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