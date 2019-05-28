 Иностранные специалисты считают Германию недостаточно привлекательной | Новости из Германии о Германии | DW | 29.05.2019

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Германия

Иностранные специалисты считают Германию недостаточно привлекательной

Германия оказалась на 12-м месте среди 36 стран ОЭСР в рейтинге популярности среди иностранных специалистов.

Иностранная сотрудница в Саксонии

В сравнении с рядом других индустриальных государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Германия не является центром притяжения иностранных специалистов.  Крупнейшая экономика Европы находится лишь в середине рейтинга привлекательности для выпускников вузов из других стран, опубликованного организацией в среду, 29 мая.

Иностранные дипломы в Германии ценятся меньше

Согласно исследованию, проведенному при поддержке Фонда Бертельсмана, Германия занимает 12-ю позицию среди 36 стран ОЭСР, выбираемых для работы иностранными обладателями магистерской и более высоких академических степеней. Наиболее популярны при этом оказались Австралия, Швеция, Швейцария, Новая Зеландия, Канада и Ирландия.

Контекст

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Причиной сравнительно невысокого рейтинга Германии, по мнению авторов исследования, является тот факт, что дипломы иностранных вузов зачастую невысоко ценятся на немецком рынке труда.

Германия привлекательна для иностранных студентов и бизнеса

Между тем ФРГ остается привлекательной целью для студентов и предпринимателей из других стран. В частности, для иностранных студентов Германия является третьей по популярности страной ОЭСР, по этому показателю ее обошли лишь Швейцария и Норвегия. В рейтинге привлекательности для иностранного бизнеса ФРГ заняла шестое место, в первой пятерке оказались Канада, Новая Зеландия, Швейцария, Швеция и Норвегия.

"Отрадно, что Германия предлагает хорошие возможности особенно для иностранных студентов. Но в короткой и средней перспективе нам необходимо увеличить число иммигрантов с высшим образованием, для которых Германия, к сожалению, не особенно привлекательна", - отметил глава Фонда Бертельсмана Йорг Дрегер (Jörg Dräger).

Наименее привлекательными для всех трех целевых групп оказались Греция, Мексика и Турция.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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