 Индустрия ФРГ назвала жесткий ″Брекзит″ убийцей для немецкой экономики | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2019

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Германия

Индустрия ФРГ назвала жесткий "Брекзит" убийцей для немецкой экономики

Немецкая промышленность все более скептически оценивает конъюнктуру на фоне угрозы неупорядоченного "Брекзита". На 2019 год в ФРГ прогнозируется рост экономики лишь на уровне 1,5 процента.

Президент BDI Дитер Кемпф

Президент BDI Дитер Кемпф

Немецкая промышленность все более скептически оценивает перспективы роста экономики в ФРГ на фоне угрозы неупорядоченного "Брекзита". Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) прогнозирует, что в 2019 году немецкая экономика вырастет не более чем на 1,5 процента, однако подчеркивает, что в данном прогнозе не учитываются возможные последствия жесткого "Брекзита". "В случае масштабных сбоев в торговле между Соединенным Королевством и ЕС, рост экономики в лучшем случае составит один процент", - предупредил президент BDI Дитер Кемпф (Dieter Kempf) в четверг, 17 января, в Берлине.

Контекст

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"Хаотический "Брекзит" уже опасно близок. Экономике по обеим сторонам Ла-Манша не остается ничего другого, кроме как готовиться к неупорядоченному "Брекзиту", - констатировал Кемпф. Он отметил, что некоторые фирмы уже объявили о прекращении производства в Великобритании с апреля, другие перевели персонал в другие страны или приостановили бизнес.

"Гадание на кофейной гуще"

В связи с неуверенностью на фоне угрозы жесткого "Брекзита" Дитер Кемпф не решился прогнозировать состояние экономики на 2020 год, назвав подобные прогнозы "гаданием на кофейной гуще". Глава BDI подчеркнул, что хаотический выход Великобритании из состава ЕС не является опцией ни для британских, ни для европейских компаний.

По словам Дитера Кемпфа, росту промышленности препятствует также торговая политика президента США Дональда Трампа и таможенный конфликт между США и Китаем. "В плане экономики лучшие времена уже позади", - констатировал президент BDI.

Накануне рост экономики в ФРГ в 2019 году на уровне 1,5 процента спрогнозировало и Федеральное статистическое ведомство.

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  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

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  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Контекст

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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