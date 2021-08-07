Индийский океан

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Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.
В ООН подвергли критике правительство Шри-Ланки из-за ухудшения ситуации в стране. В частности, это касается работы судебной системы и маргинализации меньшинств. Как реагируют на критику в МИД Шри-Ланки? Интервью DW.
Великобритания полагает, что Иран с большой вероятностью стоит за атакой на танкер Mercer Street, управлявшийся израильской компанией. Израиль заявил о доказательствах разведки.
Представитель МИД Ирана назвал "беспочвенными" обвинения в нападении на танкер Mercer Street, выдвинутые Израилем.
Опасения разрушений при неконтролируемом падении частей китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" не оправдались. Обломки упали в открытое море.
Маневры ВМС России, Китая и Ирана "Пояс морской безопасности" продлятся четыре дня. По мнению наблюдателей, учения - реакция на планируемую миссию США в Персидском заливе.
Часть территории Великобритании лежит в Индийском океане - архипелаг Чагос до сих пор колония, его жители насильно переселены. ООН требует от Лондона вернуть острова Маврикию.
Великобритания объявила архипелаг Чагос в Индийском океане своей территорией в 1965 году. На одном из его островов, Диего-Гарсии, США построили крупную военную базу.
Основной вывод 450-страничного документа: команда расследователей "не в состоянии однозначно определить причину исчезновения MH370". Самолет Malaysia Airlines пропал более 4 лет назад.
Поисковые работы вела американская компания Octan Infinity. С помощью роботов специалисты проверили более 100 тыс. кв. км дна в Индийском океане.
Родственники пассажиров Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего с экранов радаров почти три года назад, планируют создать фонд для сбора средств на продолжение поисков обломков самолета.
Власти Малайзии, Китая и Австралии приняли решение прекратить поиски пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года.
Установлена принадлежность обломка самолета, найденного на острове Маврикий. Австралийские эксперты идентифицировали его как часть разбившегося малайзийского авиалайнера рейса MH370.
Если фрагменты малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH370, не будут найдены в районе проведения поисковой операции, она будет приостановлена. Об этом сообщили представители стран, занятых в поисках.
Поиски фрагментов "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане будут остановлены. Власти острова Реюньон считают, что искать больше нечего.
На побережье острова Реюньон в Индийском океане, где ранее был найден фрагмент крыла от MH370, обнаружены новые обломки неопознанного самолета.
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