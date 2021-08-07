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Индийский океан

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This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

МИД стран "большой семерки" осудили Иран за атаку на танкер у берегов Омана 07.08.2021

Существующие доказательства четко указывают на ответственность Ирана за "осознанное и целенаправленное" нападение на танкер MT Mercer Street в Индийском океане, заявили главы МИД стран G7.

Что на самом деле происходит на Шри-Ланке. Conflict Zone на русском 04.08.2021

В ООН подвергли критике правительство Шри-Ланки из-за ухудшения ситуации в стране. В частности, это касается работы судебной системы и маргинализации меньшинств. Как реагируют на критику в МИД Шри-Ланки? Интервью DW.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

США и Великобритания обвиняют Иран в нападении на танкер в Индийском океане 02.08.2021

Великобритания полагает, что Иран с большой вероятностью стоит за атакой на танкер Mercer Street, управлявшийся израильской компанией. Израиль заявил о доказательствах разведки.
This Jan. 2, 2016 photo shows the Liberian-flagged oil tanker Mercer Street off Cape Town, South Africa. The oil tanker linked to an Israeli billionaire reportedly came under attack off the coast of Oman in the Arabian Sea, authorities said Friday, July 30, 2021, as details about the incident remained few. (Johan Victor via AP)

Иран отрицает причастность к атаке на нефтяной танкер у берегов Омана 01.08.2021

Представитель МИД Ирана назвал "беспочвенными" обвинения в нападении на танкер Mercer Street, выдвинутые Израилем.
In this photo released by China's Xinhua News Agency, a Long March 5B rocket carrying a module for a Chinese space station lifts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in Wenchang in southern China's Hainan Province, Thursday, April 29, 2021. China has launched the core module on Thursday for its first permanent space station that will host astronauts long-term. (Pu Xiaoxu/Xinhua via AP)

Обломки китайской ракеты "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан 09.05.2021

Опасения разрушений при неконтролируемом падении частей китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" не оправдались. Обломки упали в открытое море.
In this photo provided Saturday, Dec. 1, 2018, by the Iranian Army, The new Iranian destroyer Sahand sails in Persian Gulf waters, in Bandar Abbas, Iran. Iran on Saturday launched a domestically built destroyer in the Persian Gulf capable of traveling some five months without refueling, state TV reported. (Iranian Army via AP) |

РФ, КНР и Иран впервые проводят совместные учения в Индийском океане 27.12.2019

Маневры ВМС России, Китая и Ирана "Пояс морской безопасности" продлятся четыре дня. По мнению наблюдателей, учения - реакция на планируемую миссию США в Персидском заливе.
Chagos islanders at High Court. File photo dated 5/2/20017 of Rosemond Sameenaden joining other Chagos islanders outside the High Court, London, where they are fighting the UK government for the reinstatement of their homeland. The United Nations has passed a resolution demanding the United Kingdom ends its administration of the Chagos Islands. Issue date: Thursday May 23, 2019. The General Assembly adopted a resolution based on findings by the UN's International Court of Justice (ICJ) that Britain must hand back control of the archipelago to Mauritius within six months. See PA story COURTS Chagos. Photo credit should read: Fiona Hanson/PA Wire URN:43067992 |

Острова Чагос: когда Британия потеряет свою последнюю колонию 27.11.2019

Часть территории Великобритании лежит в Индийском океане - архипелаг Чагос до сих пор колония, его жители насильно переселены. ООН требует от Лондона вернуть острова Маврикию.
ARCHIV **** The British Indian Ocean Territory (BIOT) or Chagos Islands (formerly the Oil Islands) is an overseas territory of the United Kingdom situated in the Indian Ocean, halfway between Africa and Indonesia. The territory comprises a group of seven atolls comprising more than 60 individual islands, situated some 500 kilometers (310 mi) due south of the Maldives archipelago. The largest island is Diego Garcia (area 44 km squared), the site of a joint military facility of the United Kingdom and the United States. Following the eviction of the native population (Chagossians) in the 1960s, the only inhabitants are US and British military personnel and associated contractors, who collectively number around 4,000 (2004 figures). | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд ООН призвал Лондон вернуть Маврикию архипелаг Чагос 25.02.2019

Великобритания объявила архипелаг Чагос в Индийском океане своей территорией в 1965 году. На одном из его островов, Диего-Гарсии, США построили крупную военную базу.
ARCHIV - 11.04.2014, Australien: Das Foto zeigt den Schatten eines Flugzeuges über dem Indischen Ozean, der nach dem Malaysia Airways Flight MH370 sucht. (Zu dpa Ermittler hoffen nach Ende von MH370-Suche auf Zufallsfund am 29.05.2018) Foto: Richard Wainwright / Pool/AAP POOL/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Окончательный доклад правительства Малайзии не прояснил судьбу рейса MH370 30.07.2018

Основной вывод 450-страничного документа: команда расследователей "не в состоянии однозначно определить причину исчезновения MH370". Самолет Malaysia Airlines пропал более 4 лет назад.
Operators aboard the Australian Defense Vessel Ocean Shield move the U.S. Navy's Bluefin 21 autonomous underwater vehicle into position for deployment in the Southern Indian Ocean, as the search continues for the missing Malaysia Airlines Flight 370, in this file handout picture taken April 14, 2014. Government ministers from Australia, China and Malaysia on April 16, 2015 said they would double the search area for missing Malaysia Airlines Flight MH370 if wreckage is not found in the current target area. REUTERS/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Peter D. Blair/Handout via Reuters/Files ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Поиски обломков малайзийского MH370 завершены безрезультатно 29.05.2018

Поисковые работы вела американская компания Octan Infinity. С помощью роботов специалисты проверили более 100 тыс. кв. км дна в Индийском океане.
FILE - In this Tuesday, Feb. 23, 2016, file photo, a waiter walks past a mural of flight MH370 in Shah Alam outside Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia's government said Thursday, May 12, 2016, that two more pieces of debris, discovered in South Africa and Rodrigues Island off Mauritius, were almost certainly from Flight 370, which mysteriously disappeared more than two years ago with 239 people on board. +++ (C) picture-alliance/AP Photo/J. Paul

Родственники хотят создать фонд для сбора средств на поиски MH370 04.03.2017

Родственники пассажиров Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего с экранов радаров почти три года назад, планируют создать фонд для сбора средств на продолжение поисков обломков самолета.
ARCHIV - A handout picture released by the Australian Defence Department on 17 April 2014 shows the Phoenix Autonomous Underwater Vehicle (AUV) Bluefin-21 as it is craned over the side of Australian Defence Vessel Ocean Shield in the search for missing Malaysia Airlines flight MH 370, in the Indian Ocean on 16 April 2014. EPA/LSIS Bradley Darvill / Australian Defence Department HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa MH370-Ermittler untersuchen Wrackteil im Indischen Ozean vom 30.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Прекращены поиски рейса MH370 в Индийском океане 17.01.2017

Власти Малайзии, Китая и Австралии приняли решение прекратить поиски пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, пропавшего в марте 2014 года.

A photograph of debris thought to be from the missing Malaysian Airlines MH370 plane is seen in this handout photo taken on February 28, 2016. Australia said on March 24, 2016 that plane debris recovered earlier this month from Mozambique was highly likely to have come from a Malaysia Airlines jet missing for more than two years. The Malaysian Investigation Team for missing Flight MH370 has found that both pieces of debris are consistent with panels from a Malaysia Airlines Boeing 777 aircraft, Australia's minister for infrastructure and transport Darren Chester said. MANDATORY CREDIT REUTERS/Blaine Gibson/Australian Transport Safety Bureau ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. MANDATORY CREDIT. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. NO RESALES. NO ARCHIVE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. Copyright: Reuters/B. Gibson/Australian Transport Safety Bureau

Найденный на Маврикии обломок самолета принадлежал пропавшему MH370 07.10.2016

Установлена принадлежность обломка самолета, найденного на острове Маврикий. Австралийские эксперты идентифицировали его как часть разбившегося малайзийского авиалайнера рейса MH370.
A message left on a board of remembrance by Kelly (last name not given), 29, the wife of a passenger aboard missing Malaysia Airlines Flight MH370, at a vigil ahead of the one-year anniversary of its disappearance in Kuala Lumpur, March 6, 2015. Malaysia Airlines has begun tracking long-haul flights every 15-minutes, instead of 30 minutes, a year ahead of a proposal to make this the international standard, Malaysia's transport minister told Reuters. REUTERS/Olivia Harris (MALAYSIA - Tags: TRANSPORT DISASTER)

Поиски пропавшего MH370 будут приостановлены 22.07.2016

Если фрагменты малайзийского самолета, выполнявшего рейс MH370, не будут найдены в районе проведения поисковой операции, она будет приостановлена. Об этом сообщили представители стран, занятых в поисках.
epaselect epa04866313 A picture made available 30 July 2015 shows officers carrying pieces of debris from an unidentified aircraft apparently washed ashore in Saint-Andre de la Reunion, eastern La Reunion island, France, 29 July 2015. A Malaysian government team is being dispatched to the French island of Reunion in the Indian Ocean, where newly found aircraft wreckage awakened speculation over flight MH370, which went missing last year with 239 people aboard. EPA/RAYMOND WAE TION FRANCE OUT; CORBIS OUT

Рейс MH370: Поиски обломков на острове Реюньон закончатся 17 августа 14.08.2015

Поиски фрагментов "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане будут остановлены. Власти острова Реюньон считают, что искать больше нечего.
Bildunterschrift:Police officers leave the scene with container holding metallic debris found on a beach in Saint-Denis on the French Reunion Island in the Indian Ocean on August 2, 2015, close to where a Boeing 777 wing part believed to belong to missing flight MH370 washed up last week. A piece of metal was found on La Reunion island, where a Boeing 777 wing part believed to belong to missing flight MH370 washed up last week, said a source close to the investigation. Investigators on the Indian Ocean island took the debris into evidence as part of their probe into the fate of Malaysia Airlines flight MH370, however nothing indicated the piece of metal came from an airplane, the source said. AFP PHOTO / RICHARD BOUHET (Photo credit should read RICHARD BOUHET/AFP/Getty Images)

Возле Реюньона найдены новые обломки самолета 06.08.2015

На побережье острова Реюньон в Индийском океане, где ранее был найден фрагмент крыла от MH370, обнаружены новые обломки неопознанного самолета.
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