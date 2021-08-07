Индийский океан

Что на самом деле происходит на Шри-Ланке. Conflict Zone на русском

В ООН подвергли критике правительство Шри-Ланки из-за ухудшения ситуации в стране. В частности, это касается работы судебной системы и маргинализации меньшинств. Как реагируют на критику в МИД Шри-Ланки? Интервью DW.