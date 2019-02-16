Индийские военные сбили космический спутник

Индийские военные сбили находившийся на низкой околоземной орбите спутник, сообщил премьер-министр страны Нарендра Моди. Успешное испытание противоспутникового оружия в ходе миссии Shakti является прорывом Нью-Дели в сфере космической обороны, заявил он, обращаясь к нации в среду, 27 марта.

Тем самым, по словам Моди, Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, владеющей подобного рода оружием. "Индия заявила о себе в качестве космической державы", - подчеркнул он и добавил, что страна может защищать себя на земле, воде, в воздухе, а с настоящего момента и в космосе.

При этом миссия Shakti не направлена против какой-либо страны, подчеркнул индийский премьер.

До выборов - несколько недель

В 2018 году Моди заявил о планах совершить пилотируемый полет в космос к 75-й годовщине независимости Индии в 2022 году. Таким образом страна должна стать четвертой державой в мире, посылающей на орбиту космонавтов. В 2010 году власти Индии сообщили о начале работ над противоспутниковым оружием.

Через несколько недель в Индии начнутся парламентские выборы. Голосование пройдет в семь этапов с 11 апреля по 19 мая, подсчет голосов намечен на 23 мая. В выборах смогут участвовать около 900 миллионов избирателей. Фаворитом считается Индийская народная партия Нарендры Моди.

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