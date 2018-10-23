 Индекс настроений британского бизнеса упал до уровня 2016 года | Новости из Германии о Европе | DW | 23.10.2018

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Европа

Индекс настроений британского бизнеса упал до уровня 2016 года

Британские предприниматели теряют заказы. На фоне нарастающей вероятности жесткого "Брекзита" уменьшаются и планируемые инвестиции в промышленность Великобритании.

Акция противников Брекзита в Лондоне

Акция противников "Брекзита" в Лондоне

Количество заказов в британской промышленности сократилось до уровня 2016 года. Соответствующий показатель опустился с августа по октябрь 2018 года до уровня в "минус 6 пунктов", сообщила во вторник, 23 октября, британская промышленная ассоциацияCBI. Глубоко в минус (-16%) ушел и показатель уверенности предпринимателей, показавший худшее значение со времени референдума по "Брекзиту", состоявшегося в середине 2016 года. "На фоне нарастающей неуверенности из-за "Брекзита" сокращаются и планируемые инвестиции", - отмечает экономист CBI Рэйн Ньютон-Смит.

Контекст

После выхода Великобритании из ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Евросоюза. Кто займет его место: Париж или Франкфурт-на-Майне? Аргументы в пользу обоих городов - у DW. (06.09.2018)

Проект закона о мерах в случае выхода Великобритании из ЕС без предварительных договоренностей могут внести в бундестаг на текущей неделе, заявил госминистр по делам Европы. (16.10.2018)

Великобритания планирует выход из Европейского союза в марте 2019 года. Поскольку переговоры об условиях разделения Великобритании и ЕС между Лондоном и Брюсселем застопорились, многие страны Евросоюза и предприниматели по обе стороны Ла-Манша готовятся к так называемому жесткому "Брекзиту", подразумевающему отсутствие четких правил будущих взаимоотношений.

Ранее сообщалось, что, по оценкам экономистов, жесткий вариант "Брекзита" потребует от компаний ЕС и Великобритании дополнительных ежегодных расходов в размере не менее 65 млрд евро из-за появления таможенных пошлин, причем большая их часть - 35 миллиардов - придется на ЕС.. 

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    Споры о "Брекзите" привели к расколу правительства

    Правительство Великобритании планировало выход страны из Европейского Союза в начале 2019 года, о чем ранее заявлял Дэвид Дэвис, возглавлявший министерство по делам Brexit. Но какой вариант "Брекзит" - жесткий или мягкий - в итоге будет иметь место, неизвестно. Разногласия по этому поводу привели к расколу в правительстве Терезы Мэй.

  • Тереза Мэй

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Мэй за мягкий вариант "Брекзит"

    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

  • Борис Джонсон

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Несогласные ушли в отставку

    Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    МИД возглавил противник Brexit

    На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

  • Флаг ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Можно ли выйти из Brexit: Шотландия и Северная Ирландия хотят остаться в ЕС - DW Новости (04.07.2016)

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Анализ ситуации на сайте CBI

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Можно ли выйти из Brexit: Шотландия и Северная Ирландия хотят остаться в ЕС - DW Новости (04.07.2016)  

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