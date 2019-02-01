 Инвесткомпания из ОАЭ приобрела у Венесуэлы три тонны золота | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.02.2019

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Мир

Инвесткомпания из ОАЭ приобрела у Венесуэлы три тонны золота

Власти Венесуэлы заявили, что на средства от продажи золота закупят товары первой необходимости. По оценкам экспертов, деньги могут пойти на подкуп венесуэльских военных.

Перевозка золотых слитков в Центральный банк Венесуэлы

Перевозка золотых слитков в Центральный банк Венесуэлы (фото из архива)

Базирующаяся в Абу-Даби инвестиционная компания Noor Capital 21 января приобрела у Центрального банка Венесуэлы (ЦБВ) около трех тонн золота. Об этом говорится в распространенном в субботу, 2 февраля, заявлении пресс-службы частного холдинга

"Операции ЦБВ и Noor Capital осуществлялись в соответствии с четко прописанными коммерческими контрактами. До тех пор, пока ситуация в Венесуэле не стабилизируется, Noor Capital будет воздерживаться от любых дальнейших транзакций", - подчеркивают в компании.

Контекст

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Как ранее передавало агентство Reuters, Каракас 26 января вывез в Объединенные Арабские Эмираты три тонны золота, а в ближайшие дни планирует продать Абу-Даби еще 15 тонн драгметалла.

По официальным данным, ликвидность предназначается для импорта товаров первой необходимости. По оценкам ряда экспертов, она может пойти на подкуп венесуэльских военных и сохранение режима у власти. 

Рыночная стоимость 15 тонн золота составляет около 600 млн долларов.

Сотрудники Центробанка Венесуэлы подали в отставку

Между тем два высокопоставленных сотрудника Центрального банка Венесуэлы 31 января и 1 февраля вынуждены были подать в отставку, поскольку они отказались дать согласие на продажу золота, узнало Reuters со ссылкой на источники.

Каракас может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные Вашингтоном счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро, нет.

Ранее венесуэльский депутат Хосе Герра, работавший экономистом в Центральном банке страны, предположил, что на российском самолете Boeing 777  авиакомпании Nordwind Airlines часть золотых резервов была переправлена из Венесуэлы в Россию.

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    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

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    Гуайдо запретили покидать страну

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  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


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