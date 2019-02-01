Инвесткомпания из ОАЭ приобрела у Венесуэлы три тонны золота

Базирующаяся в Абу-Даби инвестиционная компания Noor Capital 21 января приобрела у Центрального банка Венесуэлы (ЦБВ) около трех тонн золота. Об этом говорится в распространенном в субботу, 2 февраля, заявлении пресс-службы частного холдинга

"Операции ЦБВ и Noor Capital осуществлялись в соответствии с четко прописанными коммерческими контрактами. До тех пор, пока ситуация в Венесуэле не стабилизируется, Noor Capital будет воздерживаться от любых дальнейших транзакций", - подчеркивают в компании.

Как ранее передавало агентство Reuters, Каракас 26 января вывез в Объединенные Арабские Эмираты три тонны золота, а в ближайшие дни планирует продать Абу-Даби еще 15 тонн драгметалла.

По официальным данным, ликвидность предназначается для импорта товаров первой необходимости. По оценкам ряда экспертов, она может пойти на подкуп венесуэльских военных и сохранение режима у власти.

Рыночная стоимость 15 тонн золота составляет около 600 млн долларов.

Сотрудники Центробанка Венесуэлы подали в отставку

Между тем два высокопоставленных сотрудника Центрального банка Венесуэлы 31 января и 1 февраля вынуждены были подать в отставку, поскольку они отказались дать согласие на продажу золота, узнало Reuters со ссылкой на источники.

Каракас может продавать нефть на мировом рынке, однако вырученные средства будут направляться на заблокированные Вашингтоном счета, доступа к которым у нынешнего руководства страны во главе с президентом Николасом Мадуро, нет.

Ранее венесуэльский депутат Хосе Герра, работавший экономистом в Центральном банке страны, предположил, что на российском самолете Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines часть золотых резервов была переправлена из Венесуэлы в Россию.

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