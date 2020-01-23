Имущество семьи Мишустина: откуда деньги у родственников нового премьера?

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром РФ в СМИ появились данные о дорогой недвижимости его семьи. Сергей Елкин о шлейфе, от которого Мишустину будет нелегко избавиться.
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