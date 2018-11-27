Имел ли поход украинских судов в Мариуполь шанс на успех?

Переход трех судов военно-морских сил (ВМС) Украины - буксира "Яны Капу", бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" - из Одессы в Мариуполь 25 ноября получил драматическую развязку: они были захвачены российскими пограничниками вместе с экипажами при попытке пересечь Керченский пролив между аннексированным Крымом и территорией России. При этом во время таранов и обстрела, которым подверглись украинские суда, по разным данным, пострадали от трех до шести моряков ВМС Украины.

В командовании украинских ВМС настаивают, что Конвенция ООН по морскому праву и соглашение между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива предоставляют военным судам Украины свободу мореплавания, включая возможность осуществлять переход через пролив в любое время. Но "плановый", по словам украинских военных, переход судов, о котором для обеспечения безопасности судоходства "в соответствии с международными нормами" сообщили заранее, превратился в повод для нового витка эскалации между Россией и Украиной.

Зачем было рисковать катерами в Керченском проливе?

Хотя опрошенные DW украинские эксперты отмечают, что международное право в этом конфликте на стороне Украины, они сомневаются, что отправка судов ВМС через контролируемый Москвой Керченский пролив в расчете на соблюдение Россией правовых норм была осмотрительным шагом. Так, бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук уверен, что реакцию российских пограничников и военных можно было спрогнозировать. По его мнению, отправка небольших катеров на другой конец Черного моря требует просчета всех рисков и надлежащего обеспечения. "Я понимаю, что авиацию для их поддержки не присылали, объясняя это присутствием российских сил ПВО. Но зачем тогда отправлять туда катера, если мы не можем их прикрыть?" - возмущается вице-адмирал.

Российские ВВС над Крымским мостом, 25 ноября 2018 года

Согласен с такой оценкой и заместитель директора киевского Института мировой политики Николай Белесков. По его словам, Украина просто не имеет потенциала для эскалации противостояния с Россией на море. Без такой возможности "поднимать ставки" походом украинских военных судов через Керченский пролив - это создание для Кремля возможностей продемонстрировать свое доминирование. "Поэтому возникает ключевой вопрос: какой была оценка рисков при принятии этого решения?" - спрашивает эксперт.

Визит Путина в Крым на фоне инцидента с катерами

Определенным объяснением такого риска, по мнению Белескова, может быть успех предыдущего прохода через Керченский пролив двух других украинских военных судов: поисково-спасательного "Донбасс" и буксира "Корец". В сентябре 2018 года, несмотря на провокации со стороны российских военных, они успешно преодолели путь от Одессы до Мариуполя. "Тогда это была большая медийная победа для Украины, но на этот раз российская сторона решила избежать повторения любой ценой", - отмечает Белесков.

По словам Гайдука, о готовности россиян действовать радикально позволяло судить то, что в прошлый раз провокации против украинских судов начались еще на подходе к мысу Херсонес, но они были тогда направлены лишь на запугивание. Сейчас же корабли ФСБ и ВМС России дождались украинских у Керченского пролива, чтобы в воскресенье утром синхронно начать агрессивные действия, заблокировав при этом проход через пролив с помощью танкера - еще одной "домашней заготовки", - уверен вице-адмирал.

Дополнительным фактором риска было то, что поход украинских судов начался именно в день приезда в аннексированный Крым российского президента Владимира Путина. Он прибыл на полуостров в пятницу, 23 ноября, чтобы провести там заседание президиума Государственного совета. Сопутствующие жесткие меры безопасности и возникающая символичность перехода украинских судов в таких обстоятельствах могли стать дополнительными аргументами в пользу жесткой реакции Кремля, добавляет военно-морской эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express Владимир Заблоцкий.

Безопасная альтернатива

По мнению Белескова, в этих условиях гораздо прагматичнее было бы переправить бронекатера до Азовского моря по суше. Именно это произошло с двумя аналогичными судами - "Лубны" и "Кременчуг" - в сентябре этого года. Гайдук также считает, что переправка катеров сухопутным маршрутом при всех очевидных рисках пути через Керченский пролив была бы более рациональной, если целью была именно передислокация судов. По его словам, так украинская сторона без лишнего риска добилась бы укрепления собственной группировки в Азовском море, где эти бронекатера чрезвычайно нужны.

Впрочем, целью похода могло быть и другое, отмечает вице-адмирал: от попыток продемонстрировать способность украинских военных и дальше беспрепятственно преодолевать Керченский пролив на пути к портам Азовского моря до демонстрации готовности сопротивляться российской агрессии на море. Без понимания поставленных перед украинскими моряками задач Гайдук не спешит давать однозначную оценку столкновению. "Но у меня есть очень много вопросов относительно того, что произошло", - говорит он.

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