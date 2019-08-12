 Илья Яшин задержан сразу после отбытия третьего ареста | Новости из Германии о России | DW | 18.08.2019

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Россия

Илья Яшин задержан сразу после отбытия третьего ареста

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника из-за акций 18 и 19 июля. Ранее суд уже трижды приговаривал его к административному аресту.

Илья Яшин

Илья Яшин

Полиция в воскресенье, 18 августа, задержала муниципального депутата Илью Яшина у спецприемника сразу после того, как он отбыл свой третий административный арест. Это задержание связано с "призывами к несогласованным акциям 18 и 19 июля", сказал сотрудник полиции.

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Илья Яшин "был вывезен прямо с территории спецприемника некими полицейскими в автозаке с зашторенными стёклами в неизвестном направлении. Судя по всему, опять везут в какой-нибудь отдаленный ОВД, чтобы снова составить протокол об административном правонарушении - уже 4-й по счёту за 3 недели. И опять закрыть под административный арест", - написал в Facebook адвокат политика Вадим Прохоров.

Начиная с 29 июля, суд трижды приговаривал Илью Яшина к аресту, его отвозили в суд сразу из спецприемника. "Навальному и Милову 30 суток назначили сразу, а мне выдают в розницу. Растягивают удовольствие", - заявлял Яшин. Предыдущий арест суд назначил ему из-за протестной акции 14 июля.

ЦИК не зарегистрировал Илью Яшина на выборы в Мосгордуму, тогда он призвал Эллу Памфилову отменить их, на что получил отказ. Мосгорсуд признал отказ Яшину в регистрации законным.

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