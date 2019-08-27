 Илья Яшин задержан на выходе из спецприемника | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2019

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Россия

Илья Яшин задержан на выходе из спецприемника

После того как оппозиционер Яшин отбыл четвертый подряд административный арест за призывы выходить на встречи с кандидатами в Мосгордуму, полицейские вновь задержали его.

Илья Яшин и сотрудник полиции (фото из архива)

Илья Яшин и сотрудник полиции (фото из архива)

Полицейские задержали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина. Это произошло на выходе из спецприемника, где политик отбывал административный арест, написал Яшин в своем микроблоге Twitter в среду, 28 августа. "Видимо, будет пятый подряд административный арест", - добавил политик.

Позднее Яшин сообщил, что его намерены судить "за собрание граждан у Мосгоризбиркома 27 июля". По словам политика, его "уже судили за это - но в прошлый раз за участие, а теперь будут привлекать за призывы".

Накануне Верховный суд России отказал Илье Яшину, Елене Русаковой и Константину Янкаускасу в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. Суд отклонил их апелляции на решения Мосгорсуда, не выявив нарушений в решениях окружной избирательной комиссии, ЦИК и Мосгоризбиркома (ЦИК).  По версии ЦИК, для регистрации Яшину не хватило 76 подписей избирателей.

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С 29 июля суд уже четыре раза приговаривал главу Красносельского муниципального округа к аресту, его отвозили в суд сразу из спецприемника. В последний раз протокол в отношении политика составили за призывы выходить на встречи с кандидатами в Мосгордуму, отметил его адвокат.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

В Москве уже несколько недель проходят акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. По делу о так называемых "массовых беспорядках" обвиняемыми проходят 14 человек.

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