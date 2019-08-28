 Илья Яшин арестован в Москве в пятый раз подряд | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2019

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Россия

Илья Яшин арестован в Москве в пятый раз подряд

Суд в очередной раз признал оппозиционного политика виновным в организации несогласованной акции. Ранее Яшину отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин

Илья Яшин

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму и нынешний глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин в пятый раз признан виновным столичным судом в организации несогласованной акции протеста. Ему "назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток", сообщила в четверг, 29 августа, пресс-секретарь Тверского районного суда Светлана Скачкова. Яшин был задержан накануне на выходе из спецприемника и доставлен в отдел полиции.

Контекст

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События августа 1989-го в Латвии, Литве и Эстонии сегодня многим кажутся далекими и неинтересными. Но оппозиции в РФ есть чему поучиться у тех, кто отстоял независимость стран Балтии, считает Константин Эггерт. (23.08.2019)

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Первый раз суд арестовал его на 10 суток 29 июля за несанкционированный митинг 27 июля. На следующей день политика арестовали еще на 10 суток за организацию акции 14 июля. 8 августа Яшин должен был выйти из спецприемника, но в тот день его сразу же отвезли в суд, где арестовали еще на 10 суток. Ситуация повторилась 18 августа. 20 августа суд арестовал оппозиционного политика еще на 10 суток за призывы выходить на акцию на Трубной площади 18 июля.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

Верховный суд России 27 августа отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Суд отклонил его апелляцию на решения Мосгорсуда, не выявив нарушений в решениях окружной избирательной комиссии, ЦИК и Мосгоризбиркома (ЦИК).  По версии ЦИК, для регистрации Яшину не хватило 76 подписей избирателей.

В Москве более месяца проходят регулярные акции протеста с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих. По делу о так называемых "массовых беспорядках" обвиняемыми проходят 14 человек.

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    Автор: Сергей Елкин


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