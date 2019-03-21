Илья Варламов: Отключение от глобальной сети приведет к деградации России

В феврале и марте 2019 года в России с новой силой разгорелись дискуссии о попытках правительства расширить контроль в интернете. Поводом для этого стало принятие двух законов - о фейковых новостях и о неуважении к власти, а также продолжающееся в парламенте РФ обсуждение законопроекта об автономном Рунете. 10 марта в Москве состоялся митинг против изоляции российского сектора интернета.

Оценить изменения в регулировании интернета DW попросила известного российского блогера Илью Варламова.

- Илья, как вы оцениваете закон о фейковых новостях, который был 18 марта подписан президентом Путиным, и закон о неуважении к власти?

Илья Варламов: Что касается закона о фейках, который теперь позволяет Роскомнадзору и нашим доблестным органам закрывать и штрафовать издания, сайты и так далее: попытка регулировать интернет и информационную повестку началась не с этого закона - и не этим законом она ограничится. Примерно раз в 1-2 месяца (в России. - Ред.) появляется какой-нибудь закон, который давал бы больше полномочий (властям. - Ред.) для того, чтобы как-то заниматься цензурой и ограничивать распространение информации.

Илья Варламов во время интервью DW

Как показывает практика, ни один из этих законов не работал, потому что все они противоречат самой структуре интернета, тому, как там распространяется информация - и люди, которые эти законы принимают, не очень это понимают. Они думают, что им не хватает инструментов, а им не хватает понимания того, что они собираются делать.

Это как если большой медведь пытается бороться с муравьями. У него это не получается, и он делает себе дубину все больше и больше. Но муравьям от этого ни горячо, ни холодно. Дубина, конечно, страшная, одного-другого муравья прибить можно. Но так вопрос решить не получится.

Это показывает и международный опыт, и российский. Так что я никак не оцениваю этот новый закон. Я не думаю, что он реально как-то повлияет на то, что люди пишут. Мы как освещали происходящее, так и освещаем. Как проверяли информацию, так и проверяем. Ответственность, которую мы несем, никак не связана с действиями Роскомнадзора - она вызвана исключительно моей репутацией у моей аудитории. Потому что у автора, у журналиста, самое главное - это репутация.

- То есть новый закон на вас лично никак не повлияет?

- Нет. У власти на сегодняшний момент есть и без этого закона все инструменты, чтобы завтра закрыть мой ресурс в один день. И, как показывает опыт, они блокируют и закрывают сайты по совершенно надуманным поводам. Посмотрите всю историю с Алексеем Навальным. Вспомните, как закрыли его блог в "Живом журнале". Тогда вообще еще не было ни одного закона… Поэтому я не думаю, что новый закон на что-то повлияет. Кто испугался, он испугался уже давно и перестал писать. А кто не испугался, его уже и не испугаешь.

- Идея создания в России суверенного интернета тоже вписывается в эту логику?

- Идея с суверенным интернетом вписывается, на мой взгляд, в желание какой-то группы людей заработать денег. Это примерно как - "мы тут строим туннель к центру Земли"! Я не вижу технической возможности это сделать, я не вижу ресурсов это сделать. Теоретически мы знаем такие прецеденты, например в Северной Корее, - но в виду технических и финансовых ограничений сделать что-то полноценное невозможно.

Любые разговоры об отключении России от глобальной сети приведут к деградации. Люди, компании - все от этого проиграют. Неважно, про что мы говорим (информационные технологии, искусство, технику), - сегодня невозможно что-то эффективно делать, если ты не сотрудничаешь, если ты не в глобальной тусовке.

Вот история: ввели санкции и, оказывается, мы не можем собрать российский самолет МС-21, потому что в РФ нет производства каких-то деталей, которые нам кто-то поставлял. И это нормально, это не то, что Россия несовременна. Возьмите айфон - и вы тоже увидите, что в айфоне комплектующие детали от десятка компаний из десятка разных стран.

Если говорить о современных технологиях, то ни одна страна в одиночку ничего эффективно уже создать не может. Поэтому любые попытки как-то обособиться, отделиться и сделать что-то свое - это потеря денег, потеря времени, это огромный шаг назад. Реальность такова, что если мы продолжим идти по пути самоизоляции, это отбросит нашу страну на десятилетия назад - и проиграют абсолютно все.

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