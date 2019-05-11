 Илон Маск предстанет перед судом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.05.2019

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Мир

Илон Маск предстанет перед судом

Основатель SpaceX назвал "педофилом" британского дайвера, участвовавшего в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде. Суд назначил дату слушаний.

Илон Маск

Илон Маск

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск 22 октября предстанет перед судом по обвинению в распространении порочащих сведений о британском дайвере Верноне Ансворте, участвовавшем в операции по вызволению детей из затопленной пещеры в Таиланде в июле 2018 года.

Соответствующее решение принял в пятницу, 10 мая, федеральный судья в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Миллиардер пытался убедить судебную инстанцию отклонить иск, однако не преуспел в этом.

Пикировка с дайвером

Руководитель фирмы Tesla в своей записи в Twitter от 15 июля минувшего года назвал Ансворта "педофилом", после того как последний в интервью CNN отклонил попытки Илона Маска подключиться к операции по спасению подростков и охарактеризовал  действия американского предпринимателя как "пиар-ход".

Британец также в пренебрежительном тоне отозвался о мини-субмарине, призванной, по задумке Маска, помочь в вызволении детей и их футбольного тренера из пещеры Кхао Луанг.

Контекст

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На тот момент у основателя SpaceX было 22,5 млн подписчиков в Twitter. Вернон Ансворт назвал обвинения в свой адрес "незаконными, неприемлемыми и предосудительными". Он добивается выплаты порядка 75 тыс. долларов (около 66,7 тыс. евро) компенсаций и просит суд официально предписать Маску воздерживаться от любых подобных диффамаций в дальнейшем.

Маск и Twitter

В сентябре 2018 года Илон Маск покинул пост председателя совета директоров Tesla, после того как поместил другую опрометчивую запись в Twitter. В августе минувшего года предприниматель написал, что намерен выкупить акции Tesla по 420 долларов за ценную бумагу. Основатель компании тогда заявил, что инвесторы для этого шага найдены. Позднее предприниматель отказался от этих планов, объявив, что компания останется публичной. Как полагает Комиссия по ценным бумагам и биржам, у Маска не было достаточно оснований для подобных заявлений, и тем самым он ввел инвесторов в заблуждение.

В июле 2018 года из частично затопленной пещеры Кхао Луанг в провинции Чианграй почти две недели пытались эвакуировать двенадцать юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летнего тренера. Операция завершилась успешно, однако погиб один из добровольцев, принимавший участие в доставке баллонов с кислородом в дальние камеры пещеры.

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    Автор: Андрей Гурков


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