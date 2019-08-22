Из Чечни в Германию: беженцы недовольны полицией и бюрократией

Из четырех групп просителей убежища в ФРГ - сирийцев, афганцев, эритрейцев и чеченцев, опрошенных в ходе исследования летом и осенью 2018 года в немецкой федеральной земле Бранденбург, - у выходцев с Северного Кавказа самые низкие шансы на получение статуса беженца в Германии. А значит и худшие перспективы интеграции в немецкое общество. К такому выводу, среди прочего, пришли авторы исследования, проведенного Университетом Потсдама.

Неопределенный правовой статус чеченцев в Германии делает практически невозможным их легальное трудоустройство, в результате чего некоторые из них в поисках заработков оказываются вовлечены в теневые и криминальные структуры. Еще одна крупная проблема чеченцев - психосоматические расстройства, вызванные постоянным стрессом и неопределенностью, отмечают авторы исследования.

Из Чечни в Германию: что рассказали беженцы

В ходе исследования было проведено полтора десятка групповых интервью продолжительностью до двух с половиной часов. Все участники интервью согласились отвечать на вопросы авторов исследования на условиях анонимности. В исследовании указано, что в распоряжении авторов нет точного числа чеченских беженцев в земле Бранденбург, поскольку они регистрируются как граждане России. По данным МВД Бранденбурга , их число может достигать 7000 человек.

Один из авторов исследования, историк Олаф Глекнер (Dr. Olaf Glöckner) в интервью русской редакции DW рассказал, что опрошенные в ходе исследования чеченцы вели себя очень решительно и были уверены в себе. По их словам, между их родиной и сегодняшней Германией - целая пропасть.

Олаф Глекнер

Особенно ценят чеченцы, по их словам, свободу слова в Германии, отсутствие репрессий со стороны госаппарата и медицинское обеспечение, что, прежде всего, важно для семей с маленькими детьми, многие из которых тяжело больны. "Некоторые из наших собеседников были заметно травматизированы военными действиями, прошли через войну, потеряли близких", - говорит Глекнер. Он также был удивлен относительно большим числом собеседников, открыто демонстрирующих свою приверженность исламу - хиджабы у женщин и бороду у мужчин. Всего в рамках проекта исследователи опросили свыше 20 чеченцев.

Некоторые из них поделились кошмарными воспоминания о пережитом на Кавказе - например, один пожилой мужчина рассказал о том, что одного из его детей расстреляли посреди улицы и что преступление не было расследовано. Что, по его словам, стало поводом для бегства в Германию.

"Все равно вышлют в Россию": чеченцы о страхе депортации

Отсутствие ясности по поводу статуса беженца и, как следствие, отсутствие дохода и перспектив - главная проблема опрошенных чеченцев - такие выводы сделали авторы исследования. Одна из чеченок рассказала о том, что госслужащие постоянно напоминают ей о возможной высылке в Россию - и она все больше сомневается в том, имеет ли смысл получать образование в Германии.

Другой чеченец пожаловался на то, что не смог посещать образовательные курсы, а вынужден был сидеть дома с детьми, потому что в детском саду не осталось мест. Многие жалуются на замкнутый круг бюрократии - чтобы устроиться на работу, нужно доказать знание языка; чтобы попасть на языковые курсы, нужно разрешение на постоянное пребывание в стране, а когда его нет - нет ни курсов, ни работы, ни перспектив.

Чеченец в общежитии для беженцев

Правовая неопределенность чеченцев существенно усугубляет их проблемы, пишут авторы исследования. Одному из чеченцев ведомство по делам иностранцев выдало разрешение на курсы немецкого языка - и тут же взяло с него расписку о том, что он покинет Германию в том случае, если ему будет это предписано.

Другой походил три месяца на курсы немецкого и бросил их, потому что социальные работники говорили ему: "Тебя все равно вышлют в Россию". Третий, пытаясь записаться на языковые курсы, услышал, что приоритет в обучении отдают афганцам и сирийцам, поскольку их шансы остаться в Германии гораздо выше.

Чем недовольны чеченцы в Германии

Все опрошенные чеченцы резко критикуют отношение к ним со стороны государственных структур. У некоторых, по их словам, создается такое впечатление, что чиновники хотят не помочь им, а, наоборот, ставят палки в колеса. По словам чеченцев, немецкой бюрократии не хватает гибкости в решении проблем и понимания сути этих проблем. Немалая доля критики досталась и полиции.

По словам выходцев из Чечни, полицейские не всегда реагируют на просьбы о помощи. В качестве примера один из опрошенных рассказал об угрозах в свой адрес и в адрес своей дочери в общежитии для беженцев, которые полицейские оставили без внимания.

В качестве особо несправедливого отношения к себе чеченцы приводят инцидент в Котбусе, в ходе которого местная полиция задержала свыше 20 чеченцев после массовой драки с беженцами из Афганистана.

Немецкая полиция после драки в Котбусе возле дома, где живут чеченские беженцы (фото из архива)

Однако несмотря на все проблемы, в целом, выходцы из Чечни позитивно оценивают свою жизнь в Германии, отмечают авторы исследования. И главная причина этому - безопасность и отсутствие угрозы для жизни. Один из опрошенных молодых чеченцев описал ситуацию так: "У меня на родине все хотят быть полицейскими - потому что это хорошие связи и безопасность. А если у тебя нет связей, ты никого не знаешь, государство сделает с тобой все, что захочет".

Особенно впечатляет чеченцев в Германии человеческое участие со стороны незнакомых людей - от врачей до случайных прохожих на улице. В то же время чеченские женщины сталкиваются с враждебным отношением к хиджабам, которые иногда выливаются в агрессию в общественных местах.

Не вызывают восторга среди чеченцев и рассказы об однополых браках в школах и сексуальное просвещение младшеклассников. "Мы уже боимся сделать что-то не так, нас сразу обвинят в терроризме, экстремизме и прочих "измах", - полушутя, полусерьезно сказала одна из участниц исследования.

Остаться в Германии: о чем мечтают беженцы

Объединяет участников исследования из четырех стран одно - все они твердо намерены остаться в Германии и начать здесь новую жизнь, независимо от того, как будет развиваться ситуация у них на родине.

В конце исследования его авторы предлагают конкретные меры по улучшению интеграции чеченских беженцев в Германии. Среди первоочередных мер они советуют властям повысить доступность курсов немецкого языка. Во-вторых, по мнению Олафа Глекнера, людям надо дать возможность жить в квартирах, а не только в общежитиях. Кроме этого, говорит Глекнер, было бы здорово, если бы СМИ сообщали не только о чеченской преступности, но и о спортсменах и людях искусства - это бы помогло создать более реалистичную картину чеченцев в глазах местного населения, и тем самым уменьшить страхи.

Наконец, еще один важный момент, по словам исследователя: есть данные о том, что чеченские дети чаще обычного подвергаются дискриминации и враждебному отношению в немецких школах: "В этом отношении важно, чтобы политики и общественные организации объединили усилия, направленные на то, чтобы остановить эту тенденцию".

Рекомендации немецким политикам собраны в последней главе исследования. "Надеюсь, ответственные лица дочитают до этого места", - шутит соавтор Олаф Глекнер.

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