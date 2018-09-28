 Из Турции в Европу прибывает все больше мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 29.09.2018

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Европа

Из Турции в Европу прибывает все больше мигрантов

В 2018 году из Турции в ЕС прибыло на 43 процента больше мигрантов, чем годом ранее. Центры по приему беженцев на греческих островах переполнены.

Центр по приему беженцев, остров Лесбос, Греция

Центр по приему беженцев, остров Лесбос, Греция

Количество мигрантов, которые прибыли из Турции в Евросоюз, с января по середину сентября 2018 года существенно возросло в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Как следует из внутреннего доклада Еврокомиссии, который приводит в субботу, 28 сентября, издание Welt am Sonntag, всего из Турции в ЕС в 2018 году прибыли почти 38 700 человек, что на 43 процента больше, чем год назад.

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В результате миграции с турецкой территории центры по приему беженцев на греческих островах оказались переполнены, заявляют эксперты Еврокомиссии. К середине сентября 2018 года там находились более 20 тысяч мигрантов при максимальной вместимости в 9500 человек. В центре по приему беженцев на одном из островов из-за нехватки врачей и переводчиков медицинские услуги не могут предоставляться в нужной степени. Кроме того, отсутствуют палатки для холодной погоды.

В 2016 году Евросоюз договорился с Анкарой, что турецкие власти будут держать свои границы под строгим контролем, чтобы ограничить приток соискателей убежища в ЕС. Тогда ЕС пообещал Турции 3 миллиарда евро для поддержки беженцев. В пятницу, 28 сентября, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на встрече с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердила, что ЕС будет придерживаться своих финансовых обязательств.

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