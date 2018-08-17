Из России с любовью: с чем Путин летит на свадьбу главы МИД Австрии

11 самых молодых премьер-министров

Беназир Бхутто, Пакистан

В 1988 году Беназир Бхутто стала первой женщиной, выигравшей выборы в мусульманской стране. В 35 лет она была приведена к присяге. Бхутто руководила правительством до 1990 года, а затем еще раз - с 1993 до 1996 года. С 1999 года жила в эмиграции в Дубае, в 2007-м вернулась на родину, чтобы в третий раз баллотироваться в премьеры, но за две недели до выборов погибла в результате теракта.