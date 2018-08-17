Из России с любовью: с чем Путин летит на свадьбу главы МИД Австрии

18 августа Владимир Путин приглашен не только на встречу с Меркель, но и на свадьбу главы МИД Австрии. По данным австрийских СМИ, с собой он привезет казачий хор. Взгляд Сергея Елкина.
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