 Из России с любовью: с чем Путин летит на свадьбу главы МИД Австрии | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.08.2018

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Россия

Из России с любовью: с чем Путин летит на свадьбу главы МИД Австрии

18 августа Владимир Путин приглашен не только на встречу с Меркель, но и на свадьбу главы МИД Австрии. По данным австрийских СМИ, с собой он привезет казачий хор. Взгляд Сергея Елкина.

Путин посетит свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Карла Блейкер, Евгений Жуков


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