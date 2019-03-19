Из комиков в политики: чему Зеленский может поучиться у экс-мэра Рейкьявика

То, что Йон Гнарр - профессиональный шутник, становится понятно с первых секунд интервью. "Это наше знаменитое исландское солнце", - говорит, улыбаясь, 52-летний мужчина в очках, когда в начале беседы с DW по скайпу его просят развернуть монитор в сторону от окна. Гнарр - бывший мэр Рейкьявика, самой северной европейской столицы. Почти десять лет назад ему удалось то, что сейчас пытается сделать комик и кандидат в президенты Украины на выборах 31 марта Владимир Зеленский. Правда, Гнарр участвовал не в президентских выборах.

В Европе комики идут в политику и выигрывают

Гнарр - бывший басист панк-группы и бывший таксист, успешный актер, писатель и телевизионный комик, отец пятерых детей. В 2009 году вместе с друзьями, далекими от политики, он ради шутки основал новую партию, назвав ее "Лучшая партия". И в 2010 году пошел с ней на выборы горсовета столицы Исландии, где проживает более трети из 350-тысячного населения островного государства.

Йон Гнарр (слева): "Я хотел сделать эксперимент"

Результат - "Лучшая партия" набрала 34,7 процента голосов и создала коалицию с социал-демократами. Так Гнарр стал мэром Рейкьявика. Он проработал полный срок и ушел из политики в 2014 году, написав о своем опыте книгу и пьесу. Сейчас эта пьеса идет в Национальном театре Исландии, а он играет в ней самого себя.

В новейшей европейской истории Гнарр - один из первых комиков, кто стал политиком и добился успеха. В Италии комик Беппе Грилло основал протестное "Движение 5 звезд" примерно в то же время, когда и Гнарр создал в Исландии свою "Лучшую партию". Но к власти партия Грилло пришла позже. Сначала "Движение 5 звезд" добилось успеха на местных выборах в провинции, а по итогам парламентских выборов 2018 года вошло в правительство.

Есть опыт комика-политика и в Германии. Бывший шеф-редактор сатирического журнала "Титаник" Мартин Зоннеборн (Martin Sonneborn) основал с коллегами в 2004 году партию, которую так и назвал - Партия. Его самый большой политический успех - избрание в 2014 году депутатом Европарламента. Сейчас он готовится переизбраться.

Попытка "превратить выборы в фарс"

"Это было после финансового кризиса, когда вся экономика Исландии рухнула", - рассказывает Гнарр о своем решении идти в политику. В 2008 году на фоне возникшего в США финансового кризиса разразился кризис и в банковском секторе Исландии. Этот кризис сопровождался обвалом курса национальной валюты.

Рейкьявик - столица Исландии

"Я тогда думал поставить об этом пьесу, но потом возникла мысль, а почему бы не сделать так, чтобы театр пришел к ним, - смеется Гнарр, имея в виду политиков, банкиров и СМИ. - Моя идея заключалась в том, чтобы устроить грандиозный спектакль, который бы привлек внимание, и чтобы я как-то смог превратить выборы в фарс".

Его вдохновителями, продолжает Гнарр, были французский писатель и поэт Андре Бретон, и, в частности, его "Манифест сюрреализма", а также бывший мэр колумбийской столицы Богота Антанас Моккус, у которого литовские корни.

Моккус - математик, философ и университетский профессор - известен своими эпатажными выходками. Еще до избрания мэром он прославился инцидентом, когда показал шумевшим студентам свой оголенный зад.

"Я открыто говорил, что пользуюсь инструкциями Бретона, как победить на выборах", - смеется Гнарр. По его словам, изначально он "не планировал становиться политиком", а хотел "сделать эксперимент". В этом, пожалуй, одно из главных отличий исландского комика от его коллеги по цеху Зеленского, хотя об истинных намерениях кандидата в президенты Украины можно только догадываться.

Бывший мэр Рейкьявика, комик Йон Гнарр

Избирательную кампанию Гнарр вел в стиле пародии, активно используя социальные медиа, что тогда в Исландии было новаторством. "Мы обещали парламент без наркотиков до 2020 года или что мы будем открыто коррумпированными, - вспоминает комик, сотрясаясь от смеха. - Одним из моих обещаний было обещание нарушить все обещания".

Что из этого вышло

Проект, который задумывался как шутка, оказался чрезвычайно популярным. В какой-то момент Гнарр понял, что "утратил контроль". "Люди стали связывать с движением надежды, - вспоминает он. - Многие рассуждали примерно так: а почему не выбрать комика? Комики и юмористы, как правило, умные люди, с добрым сердцем. Бывают исключения, но почему нет?". При этом Гнарр не считает, что голосование за него было протестным. По его словам, часть избирателей воспринимала его серьезно, другой части понравилась его идея. Избиратели ожидали от него "честного рассказа о том, что происходит".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский

Когда же партия победила, и он стал мэром столицы, Гнарр признается, что "абсолютно не был готов к этому", а первые два года были "террором". Комик говорит, что не ожидал столь жесткого и жестокого отпора со стороны других политиков, разозленных его победой.

"Такой жестокости я не помню со времен школы, - говорит бывший мэр. - Меня высмеивали, называя "клоуном в горсовете", рассуждали о моем интеллекте, и иногда это было больно". Чувствуется, что это его сильно задело. Оглядываясь назад, он полагает, что противники хотели "сломать его" и принудить к отставке. Но этого не произошло. Гнарр и его соратники доработали до конца срока.

Говоря об итогах своего похода в политику, Гнарр отмечает, что гордится стабилизацией ситуации в Рейкьявике и реализованными проектами, среди которых - финансовая помощь городской энергокомпании. Но главное - его участие и победа на выборах "дали людям надежду, что действительно что-то можно изменить, что никто не обречен сидеть пассивно".

Почему Йон Гнарр ушел из политики

Почему он не остался в политике? "Я хотел вернуть свою прежнюю жизнь, - объясняет Гнарр. - Я не искал карьеры в политике, я просто хотел сделать жест, попробовать". По его словам, сама природа его партии не предполагала повторного участия в выборах: "Это была непредсказуемая партия, а второй срок сделал бы ее предсказуемой. Я этого не люблю".

На вопрос, знает ли он, что в Украине комик Зеленский баллотируется в президенты, Гнарр ответил, что читал об этом в англоязычной прессе и считает его пример "вдохновляющим". При этом ситуация "опасная", поскольку украинский коллега, по мнению исландца, имеет дело "с гораздо более серьезными людьми", чем те "жестокие и вульгарные люди", с которыми сам он столкнулся в Рейкьявике.

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