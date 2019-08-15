Из каких стран в Германии больше всего людей с высшим образованием (инфографика)

В Германии за последние годы резко возросло число уроженцев других стран с высшим образованием. Об этом свидетельствуют данные исследования Института немецкой экономики (IW), опубликованного в четверг, 15 августа. С 2007 по 2017 годы доля выпускников вузов, родившихся в других странах и живущих в Германии, увеличилась с 13,6 до 18,7 процента. В абсолютных показателях число людей с высшим образованием из других стран, проживающих в ФРГ, с 2007 по 2017 годы возросло вдвое - с 1,16 до 2,32 млн. Число немецких выпускников вузов за этот же период выросло только на треть - до 10,1 млн человек.
Первое место по числу выпускников университетов и других высших учебных заведений, живущих в ФРГ, на 2017 год занимала Польша - количество высококвалифицированных специалистов с высшим образованием из этой страны на рынке Германии составило 235 тыс. человек. На втором месте - Россия (225 тыс. человек), на третьем - Румыния (118 тыс.). На четвертом месте Казахстан (104 тыс.). Высокие показатели в данном случае объясняются тем, что за последние десятилетия из этой страны в Германию переселилось большое число этнических немцев. Замыкает пятерку лидеров Украина (101 тыс.).
В первую десятку входят также Китай (82 тыс.), Сирия (78 тыс.), Турция (69 тыс.), Франция (60 тыс.) и Италия (58 тыс.). За ними следуют Индия (54 тыс.) и США (53 тыс.).
Почти 25 % людей с высшим образованием в Германии - из стран бывшего СССР
Почти каждый четвертый высококвалифицированный специалист в ФРГ родом из постсоветских государств. Один из авторов исследования, Видо Гайс-Тёне (Wido Geis-Thöne), объясняет это тем, что "после падения железного занавеса в Германию приехало большое число мигрантов из стран бывшего Советского Союза, многие из которых обладали высшим образованием и высокой квалификацией".
Данные исследования свидетельствуют о том, что в 2017 году 906 тысяч (39 процентов) живущих в Германии выпускников вузов были родом из стран Евросоюза. Впрочем, по словам Гайс-Тёне, в связи с демографическими изменениями в будущем поток высококвалифицированных мигрантов из стран ЕС сократится.
Как считают авторы исследования, Германии необходимо принять меры, способствующие в долгосрочной перспективе сохранению притока высококвалифицированных мигрантов. Они рекомендуют упростить условия трудовой миграции. Законопроект об иммиграции квалифицированных специалистов, утвержденный правительством ФРГ в декабре 2018 года, является "шагом в правильном направлении", говорит Видо Гайс-Тёне.
Еще один способ стимулировать приток высококвалифицированных мигрантов - это создание благоприятных условий в системе образования. "Нужно постараться увеличить число иностранных студентов в немецких вузах и дать им понять, что они могут остаться здесь надолго", - советует ученый.
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Автор: Татьяна Вайнман