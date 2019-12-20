 Из-за угрозы интеграции с РФ белорусы забыли о диктаторе Лукашенко? | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 29.12.2019

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Беларусь

Из-за угрозы интеграции с РФ белорусы забыли о диктаторе Лукашенко?

Белорусская оппозиция отодвинула на второй план борьбу с режимом Лукашенко из-за переговоров об углублении интеграции между Минском и Москвой. Объединит ли белорусов угроза независимости страны?

Участники акции протеста в Минске против интеграции с Россией (21 декабря 2019 года)

Участники акции протеста в Минске против интеграции с Россией (21 декабря 2019 года)

Ни одна из четырех несанкционированных акций протеста, которые прошли в декабре в Минске, не закончилась жесткими разгонами и задержаниями. Дело в том, что белорусы протестовали против углубленной интеграции с Россией , а не против режима президента Александра Лукашенко. Основными лозунгами этих протестов стали "Независимость!" и "Никаких союзов с имперской Россией!", а о Лукашенко протестующие если и вспоминали, то мимоходом. Значит ли это, что угроза интеграции с Россией смогла объединить белорусов и отодвинуть на второй план борьбу с режимом Лукашенко?

Независимость важнее, чем внутренние разборки

По данным наблюдателей, в каждой из несанкционированных акций протеста против интеграции с Россией приняло участие от 100 до 1500 человек - они прошли в целом мирно, без разгонов и задержаний. Это дало основания говорить о том, что митинги создают "правильный" для официального Минска фон на переговорах с Москвой и оппозиция тем самым подыгрывает президенту Александру Лукашенко.

Участники акций протеста в Минске против интеграции Беларуси с Россией (21.12.19)

Участники акций протеста в Минске против интеграции Беларуси с Россией (21.12.19)

Аналитик Центра европейской трансформации Оксана Шелест признает, что протесты против интеграции с Россией могут быть на руку действующим властям Беларуси. Однако утверждения о том, что белорусская оппозиция "сговорилась" с Лукашенко, забыла о "кровавом режиме" и готова идти ему на уступки, социолог правдой не считает: "Просто вопрос независимости действительно становится важнее и ставится в приоритет".

Политический аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Катерина Шматина также указывает, что в последнее время на протестах больше внимания уделяется именно угрозе от Москвы, чем действию официальных белорусских властей: "На фоне внешнеполитической угрозы многие считают, что сейчас не время заниматься внутренними разборками".

Как белорусы относятся к Лукашенко

Безусловно, на сегодняшний день главный политический вопрос в белорусском обществе - это интеграция с Россией, констатирует Оксана Шелест. Однако оценить, действительно ли это как-то повлияло на отношение к Лукашенко невозможно. "Сейчас нет никаких объективных и достоверных данных о том, как белорусы в своей массе относятся к Лукашенко - такие исследования давно не проводят, это запретная тема в Беларуси", - говорит социолог.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Политический аналитик Артем Шрайбман в свою очередь считает, что интеграционные переговоры и угроза независимости Беларуси, которую многие за этим видят, действительно заставила многих людей пересмотреть свое отношение к Лукашенко - они чувствуют российскую угрозу, но понимают, что приход к власти оппозиции невозможен. "И если условно выбирать между красно-зеленым флагом (оппозиция предпочитает использовать национальный бел-красно-белый флаг. - Ред.) и российским триколором - для них ближе красно-зеленый", - полагает аналитик.

Вместе с тем, открыто поддержать Лукашенко для национально-ориентированной части белорусского общества было бы проявлением дурного вкуса, поэтому нет никакой массовой любви к Лукашенко или изменения к нему отношения в лучшую сторону. "Оппозиционные активисты понимают, что сегодня не самое подходящее время, чтобы бороться с властью, ведь этим может воспользоваться внешняя сила", - считает Шрайбман.

Угроза интеграции объединила белорусов?

В попытках собрать как можно больше людей на протестных акциях против интеграции с Россией белорусская оппозиция пошла на невиданные до сих пор шаги - предложила пригласить на протесты провластные организации вроде "Белой Руси" и БРСМ, в также не противиться официальному красно-зеленому флагу на протестах. Так, на последнем митинге 20 декабря действительно были заметны и официальные флаги, и национальные бел-красно-белые.

Однако говорить об объединении и сплоченности разных слоев белорусского общества на основе угрозы независимости пока рано. "Люди в разных областях - бизнес, оппозиция, чиновники не хотят инкорпорации Беларуси в Россию. Но сплоченность означает не только то, что мы одинаково относимся к проблеме - нужно совместно высказываться и реагировать, а этого пока в нашем обществе нет", - считает Оксана Шелест. Вместе с тем, по мнению социолога, присутствие двух флагов на протестах говорит о важной тенденции - две части белорусского общества начинают признавать друг друга белорусами.

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Однозначно можно говорить лишь о том, что для большинства белорусов независимость воспринимается безусловно как ценность, полагает Артем Шрайбман. Это показывают последние социологические опросы Белорусской аналитической мастерской во главе с Андреем Вардомацким - за сохранение независимости Беларуси выступило около 83 процентов.

Шрайбман видит в этом формирование консенсуса по вопросу независимости, который способен объединить нацию. "Но из-за отсутствия публичной политики в Беларуси мы не видим, как процесс объединения может выразиться. Если бы у нас было демократическое общество с постоянно выступающими партиями, то стало бы очевидно, что все политические силы начали говорить о независимости", - считает аналитик.

Про режим Лукашенко "забыли" только на время

Оксана Шелест говорит, противостояние режиму и протесты против интеграции с Россией - это тесно связанные вопросы, ведь невозможно сохранить суверенитет Беларуси с помощью режима, который заботится о себе больше, чем о национальных интересах. "Есть вполне обоснованные сомнения, что Лукашенко в очередной раз способен обыграть Россию и обменять газ на поцелуи. А значит он теряет доверие тех людей, которые рассчитывали на то, что он способен защитить независимость Беларуси", - считает Шелест.

Однако эксперты сходятся во мнении, что борьба с режимом Лукашенко отошла на второй план временно. "Как только угроза интеграции пропадет, оппозиция вернется к своей обычной повестке и на площади останется только традиционно протестная часть общества", - считает Шрайбман.

Катерина Шматина также напоминает, что в следующем году в Беларуси должны состояться президентские выборы. "Поэтому фигура главы государства, который будет избираться на уже 6 срок, заново привлечет к себе внимание", - говорит политолог.

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