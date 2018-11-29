 Из-за ″панамских досье″ выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 03.04.2019

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Германия

Из-за "панамских досье" выписаны штрафы более чем на 1 млрд евро

Публикация "панамских досье" повлекла за собой выплату огромных штрафов и доплату налогов. Большая часть штрафных сумм приходится на банки, сообщили немецкие СМИ.

Интернет-страница компании Mossack Fonseca под увеличительным стеклом

Офшорный скандал, вызванный публикацией в 2016 году так называемых "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов, сообщили в среду, 3 апреля, немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung. В Германии сумма денег, взысканных властями с фигурантов "панамских досье", составила около 150 млн евро, причем ее большая часть приходится на банки.

Скандал начался с того, что в 2015 году неизвестный, который, как сообщала Süddeutsche Zeitung, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности", передал в распоряжение газеты внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

Контекст

Среди фигурантов обнародованной 9 мая полной базы документов офшорного регистратора Mossack Fonseca оказались известные имена и даже однофамильцы президента Путина. (10.05.2016)

Внук президента Казахстана - не единственный, кто фигурирует в "панамских досье". Какое значение придают в Астане этому расследованию, и к каким последствиям оно уже привело? (18.04.2016)

Сооснователь Mossack Fonseca заявил, что компания подверглась хакерской атаке из-за рубежа. При этом, по его словам, опубликованные расследователями материалы были неверно истолкованы. (06.04.2016)

Издание в свою очередь передало эти сведения Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их анализом занимались около 400 журналистов более чем 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). Результаты журналистского расследования были опубликованы крупнейшими мировыми СМИ в апреле 2016 года.

Летом 2017 года "панамские досье" купило германское Федеральное ведомство по уголовным делам. По решению Федерального конституционного суда, государственные органы ФРГ вправе пользоваться сведениями о "налоговых уклонистах" даже в том случае, если эта информация была приобретена противозаконным путем.

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    Чуть больше года назад неизвестный предоставил газете Süddeustche Zeitung огромный архив внутренних документов панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных фирм. В руки журналистов попали более 11 миллионов документов общим объемом в 2,6 терабайта. "Панамские досье" стали крупнейшей утечкой информации в истории.

  • Logo Mossack Fonseca

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Математика от Mossack Fonseca

    Из архива Mossack Fonseca следует, что компания помогла учредить офшорные фирмы 12 мировым лидерам, а также членам семей или ближайшему окружению глав государств. Всего в документах упоминаются 140 глав государств и именитых политиков и 214 тысяч офшорных компаний из 200 стран.

  • Panama Gebäude Mossack Fonseca

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Большое имя на рынке офшоров

    Созданная в 1977 году Mossack Fonseca - одна из крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией офшорных компаний. Ее главный офис находится в Панаме. Основали компанию немец Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец после Второй мировой войны эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека. Офисы компании расположены по всему миру.

  • Infografik Mutmaßliche Inhaber von Briefkastenfirmen

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Президенты, короли, премьер-министры…

    Из документов Mossack Fonseca стало известно, что учрежденные с ее помощью фирмы так или иначе связаны с "сильными мира сего". Среди тех, кто упоминается в "панамских досье", король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, бывший король Испании Хуан Карлос, президент Аргентины Маурисио Макри и президент Украины Петр Порошенко.

  • Aserbaidschan Ilham Aliev Mahraban Alieva Türkei Hayrunisa Gul Abdullah Gul

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    … и их ближайшие родственники

    Многие офшорные фирмы оказались зарегистрированными на жен, сестер, дочерей и двоюродных братьев мировых лидеров. Среди фигурантов "панамских досье" семья азербайджанского президента Ильхама Алиева в полном составе, внук казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и отец британского премьера Дэвида Кэмерона.

  • Russland Sergej Roldugin mit Wladimir Putin und Dmitri Medwedew

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Виолончель в кустах

    Среди клиентов панамской фирмы оказались люди из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Например, его давний друг, известный виолончелист Сергей Ролдугин. Из документов следует, что ему принадлежат несколько офшорных фирм, на счетах которых оседали сотни миллионов долларов - малая часть из 2 миллиардов долларов, прошедших через фирмы, связанные с близкими к Путину людьми и компаниями.

  • Ukraine Präsident Petro Poroshenko

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Обещал, но не продал

    Журналисты, изучавшие архив Mossack Fonseca, нашли у президента Украины Петра Порошенко офшорные компании на Британских Виргинских островах, Кипре и в Нидерландах. Туда, как оказалось, были выведены активы принадлежащей ему кондитерской фабрики Roshen, которую Порошенко перед президентскими выборами обещал продать. Теперь на Украине в отношении президента началась налоговая проверка.

  • China Jackie Chan Schauspieler

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Не только политики

    Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.

  • Island Proteste gegen Premierminister Gunnlaugson

    "Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

    Ушел в отставку… временно

    Из "панамских досье" стало известно, что офшорная компания есть и у премьер-министра Исландии Сигмундура Гуннлёйгссона. После этого тысячи исландцев вышли на улицы требовать его отставки. В итоге Гуннлёйгссон действительно решил покинуть свой пост. Правда, как впоследствии выяснилось, глава исландского правительства сложил с себя полномочия лишь на время.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:57

Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование

 

Контекст

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Что общего у глав государств, звезд Голливуда и футбола? У них есть офшорные фирмы, открытые с помощью Mossack Fonseca. Кто чем владеет, согласно "панамским досье", - в галерее DW. (06.04.2016)  

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Путин, Ролдугин и "русская прачечная" - громкое журналистское расследование  

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Найди офшор соседа! - "панамские досье" в интернете  

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