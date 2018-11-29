 Из-за ″Брекзита″ банки ожидают роста активов во Франкфурте на 800 млрд евро | Новости из Германии о Германии | DW | 29.11.2018

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Германия

Из-за "Брекзита" банки ожидают роста активов во Франкфурте на 800 млрд евро

Как ожидается, в финансовой столице Германии может появиться до 10 тысяч новых рабочих мест.

Здание биржи во Франкфурте-на-Майне

Здание биржи во Франкфурте-на-Майне (фото из архива)

Активы немецких и международных банков в финансовой столице Германии - Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Гессен) - в результате "Брекзита" 29 марта 2019 года могут вырасти приблизительно на одну пятую. Об этом в четверг, 29 ноября, заявил исполнительный директор лоббистского объединения Frankfurt Main Finance Хубертус Фэт (Hubertus Väth).

"В целом мы рассчитываем, что финансовые активы в размере от 750 до 800 млрд евро будут перебазированы из Лондона во Франкфурт, причем большая часть этой суммы - в первом квартале 2019 года", - пояснил Фэт.

Контекст

Исторический саммит Евросоюза по "Брекзиту" закончился, соглашение о выходе Великобритании из ЕС готово. Но проблемы не решены. Пока что от "Брекзита" есть лишь проигравшие, уверен Бернд Ригерт. (26.11.2018)

"Второй Греции" не будет, спасать популистов в Риме ЕС не сможет и не захочет, поэтому премьер Конте и приглашал Москву покупать итальянские гособлигации, считает Андрей Гурков. (25.10.2018)

При этом, по его словам, на первых порах в связи с неопределенностью на фоне выхода Лондона из ЕС речь будет идти о минимальных суммах. "Позднее можно будет говорить о более существенном эффекте так называемой второй волны", - уточнил директор. На данном этапе показатели держатся на отметке в 3,5 млрд евро.

Новые рабочие места

Между тем пока процесс создания новых рабочих мест во Франкфурте пробуксовывает. "Сразу же после референдума по "Брекзиту" мы провели оценку и ориентируемся потенциально на то, что появятся до 10 тысяч рабочих мест", - отметил Хубертус Фэт. Этот прирост, как полагают эксперты, произойдет в период с июня 2016 по 2024 годы. 

Так, ранее стало известно, что Goldman Sachs планирует удвоить в финансовой метрополии численность сотрудников (с 200 до 400). JP Morgan Chase в свою очередь задумывается над тем, чтобы перенести во Франкфурт свое инвестиционное подразделение. Это означает, что четверть из 16 000 работников этого банка должны будут оставить столицу Соединенного Королевства. Взамен у JP Morgan Chase, предположительно, появятся сотни новых вакансий, помимо Франкфурта, также в Дублине и Люксембурге.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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