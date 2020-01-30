Из галереи в Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали

Неизвестные похитили из галереи Couleur в Стокгольме более десятка произведений испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Как сообщила в четверг, 30 января, стокгольмская полиция, преступники проникли в галерею в ночь на четверг, разбив стекло входной двери. По данным полиции, место преступления покинули не менее двух человек на автомобиле Audi. Полиция прибыла к галерее в 4 часа утра. Подозреваемые пока не задержаны.

Как сообщил владелец галереи Педер Энстрём шведской радиостанции SVT, пропало от 10 до 12 скульптур, общая стоимость которых достигает 380 тысяч евро. Один из похищенных экспонатов - бронзовая скульптура из серии мягких часов. Работы Дали были предоставлены для выставки в Стокгольме швейцарским коллекционером.

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