 Израиль назовет поселение на Голанах в честь Трампа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.06.2019

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Мир

Израиль назовет поселение на Голанах в честь Трампа

Кабинет Нетаньяху принял решение назвать новое поселение на Голанах "Высотами Трампа" в благодарность за то, что США признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Презентация щита с названием поселения Высоты Трампа на Голанах 16 июня 2019 года

Презентация щита с названием поселения "Высоты Трампа" на Голанах 16 июня 2019 года

Новое поселение, которое Израиль планирует построить на Голанских высотах, будет носить имя президента США Дональда Трампа. Данное решение правительство Израиля озвучило в воскресенье, 16 июня.

"Мы продолжим отстраивать и развивать Голаны на благо всех наших жителей, евреев и неевреев, и ради будущего всей страны", - заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытом внеочередном заседании кабинета министров, проводившемся на Голанских высотах.

Трамп назвал решение назвать поселок на Голанах его именем "большой честью"

Решение дать поселению на Голанах имя Дональда Трампа присутствовавший на церемонии посол США в Израиле Дэвид Фридман назвал "заслуженной, но высоко ценимой честью" и "необычайным жестом".

По данным дипломата, это стало первым случаем наименования израильского населенного пункта в честь действующего американского президента со времен Гарри Трумэна в 1949 году.

Сам Трамп поблагодарил Нетаньяху на своей странице в Twitter словами "Спасибо, мистер премьер-министр, большая честь!"

Критика строительства нового поселения на Голанах

В то же время представитель оппозиции Израиля Цви Хаузер на страницах газеты The Times of Israel раскритиковал решение кабинета начать строительство поселка "Высоты Трампа" на Голанах, назвав его "ни к чему не обязывающей, фейковой политикой".

Контекст

Израиль имеет право сохранить за собой часть Западного берега, заявил Дэвид Фридман в интервью The New York Times. Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС раскритиковали его слова. (09.06.2019)

Голанские высоты, занятые Израилем в 1967 году, в 1981 были им аннексированы. По международном праву они принадлежат Сирии. Президент Трамп заявил, что хочет это изменить. Райнер Золлих считает это ошибкой. (23.03.2019)

Израиль занял Голанские высоты во время арабо-израильской войны в Сирии в 1967 году. Последующая аннексия Израилем этой территории, произошедшая в 1981 году, не была признана международным сообществом - соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН отказала Израилю в суверенитете над Голанами.

Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Тем не менее в марте 2019 года Дональд Трамп заявил, что для США пришло время признать соответствующий статус Голан, которые "имеют ключевое стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и для региональной стабильности".

На сегодняшний день на Голанах проживают около 20 тысяч лояльных Сирии этнических арабов - друзов, которые относятся к религиозному меньшинству, исповедующему одно из направлений ислама. Кроме них, в регионе проживает небольшая группа алавитов, также исповедующих ислам, и около 25 тысяч израильских поселенцев.

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    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


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