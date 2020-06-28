Израиль лишает лицензии евангелический телеканал God TV

Израильский совет по кабельному и спутниковому вещанию сообщил в воскресенье, 28 июня, что дал указание кабельной сети прекратить трансляцию американского евангелического телеканала God TV, который работал на территории страны под названием "Schelanu" (в переводе с иврита "Наш"). Глава совета Ашер Битон в минувший четверг объявил телеканалу, что у него есть семь дней на остановку вещания, сославшись на нарушение лицензии.
В решении совета говорится, что канал заявлял в качестве своей аудитории христианское население, а в реальности "обращается к евреям с христианским посланием". В израильском законодательстве закреплена свобода вероисповедания и прозелитизм разрешен, если миссионерская деятельность не направлена на несовершеннолетних и не предполагает принуждения.
Представитель телекомпании в Израиле Рон Кантор заявил израильским СМИ, что считает решение совета по вещанию непрофессиональным. По его словам, в действующей лицензии указано, что канал будет транслировать контент для израильской общественности на иврите. Кантор уверен, что регулятор принял такое решение под давлением небольшой группы общественности.
God TV стал первый христианским СМИ на иврите, который начал вещание в Израиле в конце апреля 2020 года, получив семилетний контракт с крупной сетью кабельного телевидения Hot, имеющей около 700 000 подписчиков. При этом в своем видеообращении директор телеканала Уорд Симпсон сказал, что цель вещания в том, чтобы "принести Евангелие Иисуса в дома, жизни и сердца еврейского народа". Теперь телеканал намерен повторно подать заявку на лицензию на вещание.
Смотрите также:
-
5 израильских сериалов, которые смотрят в мире
"Фауда" - Fauda
"Фауда" - стал первым израильским телесериалом на Netflix. Это рассказ об израильско-палестинском конфликте. В первом сезоне бойцы израильской спецгруппы пробираются на арабскую территорию, где, переодевшись местными жителями, должны уничтожить опасного террориста. Сериал получил восторженные рецензии в "Нью-Йорк Таймс". Сейчас идут съемки третьего сезона.
-
5 израильских сериалов, которые смотрят в мире
"Штисель" - Shtisel
Действие этого сериала происходит в иерусалимском квартале Меа Шеарим, где живут ультраортодоксальные евреи. Учитель религиозной школы Акива Штисель влюбляется в маму одного из учеников, молодую вдову. Родители в шоке: жениться на вдове, да еще с ребенком, в этой консервативной среде считается позором. Сериал сделан с большим знанием обычно закрытого для посторонних мира. Этим и интересен.
-
5 израильских сериалов, которые смотрят в мире
"Когда герои летают" - When Heroes Fly
Это история четырех ветеранов израильской армии. Спустя десять лет после войны в Ливане, в которой они участвовали, спецназовцы собираются вместе, чтобы освободить любимую женщину - подругу одного из них и сестру другого. Она была похищена наркокартелем в Колумбии и считалась погибшей. На фестивале сериалов в Каннах 2-й сезон "героев" получил специальный приз.
-
5 израильских сериалов, которые смотрят в мире
"Военнопленные" - Hatufim
На этом израильском сериале, приобретенном несколькими странами и получившем множество наград, основан знаменитый американский телесериал "Родина" (Homeland). История "Военнопленных" начинается с возвращения домой израильских солдат, которые провели 17 лет в сирийском плену. Им приходится возвращаться в прерванную жизнь, в общество, для которого они стали национальными символами. Это очень тяжело.
-
5 израильских сериалов, которые смотрят в мире
"Сругим" - Srugim
"Сругим" означает на иврите "вязаные кипы". Герои этого сериала - "припозднившиеся" одиночки из религиозных семей. Но религиозный мир их не слишком привлекает. Впрочем, и к светскому они относятся настороженно. Дочь раввина носит под длинной юбкой джинсы и тайком от отца переодевается в университете. Другой герой начинает снова встречаться со своей бывшей женой... Как обрести им личное счастье?
Автор: Ефим Шуман