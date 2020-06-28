Израиль лишает лицензии евангелический телеканал God TV

Израильский совет по кабельному и спутниковому вещанию сообщил в воскресенье, 28 июня, что дал указание кабельной сети прекратить трансляцию американского евангелического телеканала God TV, который работал на территории страны под названием "Schelanu" (в переводе с иврита "Наш"). Глава совета Ашер Битон в минувший четверг объявил телеканалу, что у него есть семь дней на остановку вещания, сославшись на нарушение лицензии.

В решении совета говорится, что канал заявлял в качестве своей аудитории христианское население, а в реальности "обращается к евреям с христианским посланием". В израильском законодательстве закреплена свобода вероисповедания и прозелитизм разрешен, если миссионерская деятельность не направлена на несовершеннолетних и не предполагает принуждения.

Представитель телекомпании в Израиле Рон Кантор заявил израильским СМИ, что считает решение совета по вещанию непрофессиональным. По его словам, в действующей лицензии указано, что канал будет транслировать контент для израильской общественности на иврите. Кантор уверен, что регулятор принял такое решение под давлением небольшой группы общественности.

God TV стал первый христианским СМИ на иврите, который начал вещание в Израиле в конце апреля 2020 года, получив семилетний контракт с крупной сетью кабельного телевидения Hot, имеющей около 700 000 подписчиков. При этом в своем видеообращении директор телеканала Уорд Симпсон сказал, что цель вещания в том, чтобы "принести Евангелие Иисуса в дома, жизни и сердца еврейского народа". Теперь телеканал намерен повторно подать заявку на лицензию на вещание.

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