 Израиль лишает лицензии евангелический телеканал God TV | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Израиль лишает лицензии евангелический телеканал God TV

Спустя два месяца после старта вещания в израильской кабельной сети, власти обвинили СМИ в скрытой незаконной миссионерской деятельности.

Архивное фото. Христианский квартал в Иерусалиме

Архивное фото. Христианский квартал в Иерусалиме

Израильский совет по кабельному и спутниковому вещанию сообщил в воскресенье, 28 июня, что дал указание кабельной сети прекратить трансляцию американского евангелического телеканала God TV, который работал на территории страны под названием "Schelanu" (в переводе с иврита "Наш"). Глава совета Ашер Битон в минувший четверг объявил телеканалу, что у него есть семь дней на остановку вещания, сославшись на нарушение лицензии.

В решении совета говорится, что канал заявлял в качестве своей аудитории христианское население, а в реальности "обращается к евреям с христианским посланием". В израильском законодательстве закреплена свобода вероисповедания и прозелитизм разрешен, если миссионерская деятельность не направлена на несовершеннолетних и не предполагает принуждения.

Представитель телекомпании в Израиле Рон Кантор заявил израильским СМИ, что считает решение совета по вещанию непрофессиональным. По его словам, в действующей лицензии указано, что канал будет транслировать контент для израильской общественности на иврите. Кантор уверен, что регулятор принял такое решение под давлением небольшой группы общественности.

God TV стал первый христианским СМИ на иврите, который начал вещание в Израиле в конце апреля 2020 года, получив семилетний контракт с крупной сетью кабельного телевидения Hot, имеющей около 700 000 подписчиков. При этом в своем видеообращении директор телеканала Уорд Симпсон сказал, что цель вещания в том, чтобы "принести Евангелие Иисуса в дома, жизни и сердца еврейского народа". Теперь телеканал намерен повторно подать заявку на лицензию на вещание.

Смотрите также:

Смотреть видео 06:24

Как церковь в Германии живет в эпоху коронавируса

  • Фауда - Fauda

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Фауда" - Fauda

    "Фауда" - стал первым израильским телесериалом на Netflix. Это рассказ об израильско-палестинском конфликте. В первом сезоне бойцы израильской спецгруппы пробираются на арабскую территорию, где, переодевшись местными жителями, должны уничтожить опасного террориста. Сериал получил восторженные рецензии в "Нью-Йорк Таймс". Сейчас идут съемки третьего сезона.

  • Штисель - Shtisel

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Штисель" - Shtisel

    Действие этого сериала происходит в иерусалимском квартале Меа Шеарим, где живут ультраортодоксальные евреи. Учитель религиозной школы Акива Штисель влюбляется в маму одного из учеников, молодую вдову. Родители в шоке: жениться на вдове, да еще с ребенком, в этой консервативной среде считается позором. Сериал сделан с большим знанием обычно закрытого для посторонних мира. Этим и интересен.

  • Когда герои летают - When Heroes Fly

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Когда герои летают" - When Heroes Fly

    Это история четырех ветеранов израильской армии. Спустя десять лет после войны в Ливане, в которой они участвовали, спецназовцы собираются вместе, чтобы освободить любимую женщину - подругу одного из них и сестру другого. Она была похищена наркокартелем в Колумбии и считалась погибшей. На фестивале сериалов в Каннах 2-й сезон "героев" получил специальный приз.

  • Военнопленные - Hatufim

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Военнопленные" - Hatufim

    На этом израильском сериале, приобретенном несколькими странами и получившем множество наград, основан знаменитый американский телесериал "Родина" (Homeland). История "Военнопленных" начинается с возвращения домой израильских солдат, которые провели 17 лет в сирийском плену. Им приходится возвращаться в прерванную жизнь, в общество, для которого они стали национальными символами. Это очень тяжело.

  • Сругим - Srugim

    5 израильских сериалов, которые смотрят в мире

    "Сругим" - Srugim

    "Сругим" означает на иврите "вязаные кипы". Герои этого сериала - "припозднившиеся" одиночки из религиозных семей. Но религиозный мир их не слишком привлекает. Впрочем, и к светскому они относятся настороженно. Дочь раввина носит под длинной юбкой джинсы и тайком от отца переодевается в университете. Другой герой начинает снова встречаться со своей бывшей женой... Как обрести им личное счастье?

    Автор: Ефим Шуман


Аудио- и видеофайлы по теме

Интернет от Бога: зачем берлинской церкви бесплатный WiFi  

2017 - год Мартина Лютера и 500-летия Реформации  

Реклама

Самые читаемые

На границе России и европейских стран зафиксирован повышенный уровень радиации  

Удальцов: В Москве согласовали массовую акцию против поправок в конституцию  

Новые правила для авиапассажиров в ЕС. Что нужно знать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно