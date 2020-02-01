Израиль и Бахрейн договорились о взаимном открытии посольств

До конца 2020 года Израиль планирует открыть посольство в Бахрейне, а Бахрейн - в Израиле. Об этом заявил глава израильского МИДа Габи Ашкенази в Иерусалиме в среду, 18 ноября, в ходе визита его бахрейнского коллеги Абделя Латифа бен Рашед аз-Заяни. Тот в свою очередь сообщил об одобрении официального запроса Израиля на открытие диппредставительства в столице Бахрейна Манаме.

Глава израильской дипломатии объявил, что к концу 2020 года жители Бахрейна смогут подать заявку на визу в Израиль по интернету, а прямое авиасообщение между странами будет установлено в ближайшие сроки.

Это первый официальный визит главы бахрейнского МИДа в Израиль. Вместе с ним на встречу прибыл спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Ави Берковиц. Поездка израильского министра Ашкенази в Бахрейн запланирована на декабрь, когда в Манаме состоится региональный форум по вопросам безопасности.

Палестинцы критикуют нормализацию отношений с Израилем

Бахрейн и Израиль достигли договоренностей об установлении дипломатических отношений 11 сентября, а 19 октября был подписан соответствующий официальный документ. На церемонии, прошедшей в Вашингтоне, присутствовал также министр финансов США Стивен Мнучин.

В августе аналогичное решение приняли Объединенные Арабские Эмираты, до этого дипотношения с Израилем из арабских стран поддерживали только Египет и Иордания. В конце октября Израиль договорился о нормализации отношений с Суданом.

Палестинское руководство осуждает установление дипотношений с Израилем. Представители Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) сравнили ее с "ударом ножом". В администрации главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса отметили, что нормализация отношений с Суданом противоречит совместной позиции Лиги арабских государств (ЛАГ), согласно которой условием для подобной нормализации должно стать решение израильско-палестинского конфликта.

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