 Израиль высылает правозащитника Human Rights Watch | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.11.2019

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Мир

Израиль высылает правозащитника Human Rights Watch

Глава отделения международной правозащитной организации HRW по Израилю и палестинским территориям Омар Шакир, вероятно, продолжит свою работу из столицы Иордании.

Сотрудник Human Rights Watch Омар Шакир

Сотрудник Human Rights Watch Омар Шакир (фото из архива)

Тель-Авив высылает главу отделения международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) по Израилю и палестинским территориям Омара Шакира. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили сам Шакир и исполнительный директор HRW Кеннет Рот в видеопосланиях, опубликованных в микроблоге организации в Twitter.

Депортация Шакира не означает, что HRW прекратит освещение событий в Израиле, так как правозащитник  продолжит свою работу из одной из соседних стран, возможно, из столицы Иордании Аммана, пояснил Рот. Он обвинил Израиль в оккупации палестинских территорий на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Сам Шакир назвал решение о высылке "нападением на правозащитное движение" и заявил, что оно будет иметь "обратный эффект", так как показывает положение дел в Израиле.

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Первый иностранец, высылаемый Израилем по новому закону

В 2017 году депутаты кнессета - однопалатного парламента Израиля - приняли закон, предусматривающий запрет на нахождение на территории Израиля иностранцев, публично призывающих к бойкоту еврейского государства. Шакир, возглавляющий отделение HRW в Израиле с октября 2016 года, стал первым иностранцем, высланным по этому закону. В 2018 году израильское МВД не продлило визу правозащитника, обвинив его в поддержке кампании бойкота Израиля.

В HRW подтвердили, что Шакир призывал отдельные компании прекратить работу в поселениях на Западном берегу реки Иордан, заявляя, что они способствуют нарушениям международного права. Критика активности Израиля на Западном берегу не может считаться актом бойкота в отношении страны, считает HRW. 5 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Шакира на решение о депортации из страны. Его обязали покинуть страну в течение 20 дней.

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