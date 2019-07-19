Изменение конституции РФ: сколько президентских сроков останется Путину?

11 политических долгожителей - кто они?

И Меркель, и Путин

Среди мировых политиков, которые дольше всех находятся у власти, - и президенты стран, и главы правительств, и те, кто успел побывать в обеих ипостасях. Так, на последнем месте среди политических долгожителей Ангела Меркель. По состоянию на 2018 год, она находится на посту канцлера ФРГ 13 лет. А на предпоследнем месте - Владимир Путин, находящийся у власти 18 лет.