Изменение конституции РФ: сколько президентских сроков останется Путину?

Слухи об изменении конституции РФ курсируют все чаще. Сергей Елкин подозревает, что Владимир Путин хотел бы вписать в статью о количестве президентских сроков слово "вечность".
12 декабря в России отмечают 25-летие Основного закона страны. Профессор права Отто Лухтерхандт, участвовавший в подготовке текста Конституции РФ, рассказал DW, как ее сегодня оценивает. (12.12.2018)
Федор Крашенинников об истории и проблемах действующей российской конституции, а также уроках для авторов будущего Основного закона РФ. (12.12.2018)
Экс-президент Армении Серж Саргсян избрался на должность премьера и сохранил в своих руках власть в стране. DW напоминает, как продлевали свои полномочия главы других постсоветских государств. (17.04.2018)