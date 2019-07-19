 Изменение конституции РФ: сколько президентских сроков останется Путину? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.07.2019

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Россия

Изменение конституции РФ: сколько президентских сроков останется Путину?

Слухи об изменении конституции РФ курсируют все чаще. Сергей Елкин подозревает, что Владимир Путин хотел бы вписать в статью о количестве президентских сроков слово "вечность".

Путин в виде Кая из Снежной королевы собирает осколки конституции - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Наталья Позднякова


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