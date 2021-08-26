В ходе марша с флагами в Старом городе Иерусалима серьезных столкновений удалось избежать. По данным медиков, 33 палестинца получили ранения. Правоохранители сообщили о травмах у двух полицейских и задержании 17 человек.
Эскалация конфликта между Израилем и радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа продолжается. Боевики продолжают обстреливать цели на израильской территории. Израиль между тем подверг массированным ударам систему тоннелей, построенную палестинскими боевиками. Об этом, а также о том, как реагируют на эскалацию на Ближнем Востоке в Германии - в сегодняшнем выпуске DW Новости.
Евросоюз настаивает на привлечении к ответственности виновных в росте напряженности в Восточном Иерусалиме. Госдеп США призвал как палестинцев, так и Израиль избегать шагов, которые могут усугубить конфликтную ситуацию.