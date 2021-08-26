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Иерусалим

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt bei der Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung zur Lage in Afghanistan ab. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die erste Lesung des Gesetzes zum Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete und die Verabschiedung des Mandats für den Afghanistan-Evakuierungseinsatz der Bundeswehr.

Ангела Меркель отменила визит в Израиль 26.08.2021

Визит канцлера ФРГ в Израиль пришлось отменить из-за ситуации в Афганистане. Стороны договорились, что Меркель посетит Израиль позже.
ARCHIV - 08.06.2018, Rheinland-Pfalz, Mainz: Blick auf die Neue Synagoge in Mainz. Die Initiative für die Aufnahme der jüdischen mittelalterlichen Kultur von Speyer, Worms und Mainz ins Unesco-Welterbe tritt 15 Jahre nach der ersten Idee in ihre entscheidende Phase: Das Dossier für den Antrag ist im Wesentlichen fertiggestellt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Иерусалим на Рейне" стал Всемирным наследием 27.07.2021

Памятники еврейской истории в немецких городах на Рейне - Шпайере, Вормсе и Майнце - включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Подробности и фоторепортажи.
Israeli President Reuven Rivlin speaks during a joint news conference with his German counterpart Frank-Walter Steinmeier in Jerusalem July 1, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun

Президент ФРГ пообещал Израилю поддержку и при новом правительстве в Берлине 01.07.2021

"Независимо от того, кто скоро станет федеральным канцлером, мы сделаем все возможное, чтобы и в будущем обеспечить уникальную дружбу между Израилем и Германией", - заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в Иерусалиме.
Israelis lift flags during the ultranationalist March of the Flags outside Damascus Gate in Jerusalem's Old City, on June 15, 2021, celebrating the anniversary of Israel's 1967 occupation of Jerusalem's eastern sector. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

Марш ультранационалистов в Иерусалиме завершился без серьезных столкновений 15.06.2021

В ходе марша с флагами в Старом городе Иерусалима серьезных столкновений удалось избежать. По данным медиков, 33 палестинца получили ранения. Правоохранители сообщили о травмах у двух полицейских и задержании 17 человек.
Smoke billows following an Israeli airstrike in Rafah in the southern Gaza Strip on May 18, 2021. - Heavy air strikes and rocket fire in the Israel-Gaza conflict claimed more lives on both sides as tensions flared in Palestinian day of anger protests in Jerusalem and the West Bank. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

Россиян и граждан СНГ эвакуируют из сектора Газа 20.05.2021

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа и поручил МИД, СВР и МЧС определить ее конкретные сроки и формат.
Medics evacuate an injured ultra-Orthodox Jewish man after the collapse of grandstand seating at a synagogue in the Israeli settlement of Givat Zeev in the occupied West Bank outside Jerusalem, on May 16, 2021, that left at least 60 people injured. - The incident occurred as hundreds were congregated for the Jewish Shavuot feast, a spokesman told Israeli channel Kan. (Photo by Gil COHEN-MAGEN / AFP)

В пригороде Иерусалима при обрушении трибуны в синагоге пострадали десятки людей 16.05.2021

В результате инцидента в синагоге в Гиват-Зеэве пострадали около 60 человек, отмечавших праздник Шавуот. Израильские СМИ сообщают также о гибели двух человек.
GAZA CITY, GAZA - MAY 14: Rockets launched towards Israel from the northern Gaza Strip and response from the Israeli missile defense system known as the Iron Dome leave streaks through the sky on May 14, 2021 in Gaza City, Gaza. More than 65 people in Gaza and seven people in Israel have been killed in continued cross-border rocket exchanges as violence continues to escalate bringing fears of war. The escalation, which erupted May 10, comes after weeks of rising Israeli -Palestinian tension in East Jerusalem, which peaked with violent clashes inside the holy site of Al-Aqsa Mosque. (Photo by Fatima Shbair/Getty Images)

В сторону Израиля выпустили три ракеты из Сирии 14.05.2021

Как сообщили в ЦАХАЛ, одна ракета упала на сирийской территории, две другие - в ненаселенных районах на севере Израиля.

Боевики ХАМАС обстреливают Израиль: насколько жестким будет ответ? DW Новости (14.05.2021) 14.05.2021

Эскалация конфликта между Израилем и радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа продолжается. Боевики продолжают обстреливать цели на израильской территории. Израиль между тем подверг массированным ударам систему тоннелей, построенную палестинскими боевиками. Об этом, а также о том, как реагируют на эскалацию на Ближнем Востоке в Германии - в сегодняшнем выпуске DW Новости.
Burnt cars are seen in the Israeli town of Holon near Tel Aviv, on May 11, 2021, after rockets are launched towards Israel from the Gaza Strip controlled by the Palestinian Hamas movement. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

Двое израильтян погибли от ракетного обстрела 12.05.2021

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа продолжается - по данным израильской армии, выпущено более 800 ракет. В городе Лод были убиты мужчина и ребенок.

TOPSHOT - A Rabbi inspects the damage inside a torched religious school in the central Israeli city of Lod, near Tel Aviv, on May 11, 2021, following night clashes between Arab Israelis and Israeli Jews amid a dramatic escalation between Palestinians and Israelis sparked by unrest at Jerusalem's flashpoint Al-Aqsa Mosque compound. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

В городе Лод в Израиле введено чрезвычайное положение 12.05.2021

После произошедших беспорядков и столкновений между арабскими и еврейскими жителями власти в Лоде объявили о потере контроля над городом. Восстановить порядок должны военные.

Эскалация конфликта в Израиле: в чем причина (11.05.2021) 11.05.2021

Ситуация в Израиле обостряется в том числе и из-за правительственного кризиса, уверены эксперты. Как должен поступать Запад?
A Palestinian man runs away from tear gas during clashes with Israeli security forces in front of the Dome of the Rock Mosque at the Al Aqsa Mosque compound in Jerusalem's Old City Monday, May 10, 2021. Israeli police clashed with Palestinian protesters at a flashpoint Jerusalem holy site on Monday, the latest in a series of confrontations that is pushing the contested city to the brink of eruption. Palestinian medics said at least 180 Palestinians were hurt in the violence at the Al-Aqsa Mosque compound, including 80 who were hospitalized. (AP Photo/Mahmoud Illean)

Власти Израиля освободили кварталы у Стены Плача в Иерусалиме 10.05.2021

В направлении Иерусалима из сектора Газа выпущены до семи ракет, одна перехвачена системой "Железный купол". Израильские военные обстреляли город Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.
Palestinian protesters clash with Israeli security forces at Jerusalem's Al-Aqsa mosque compound on May 10, 2021, ahead of a planned march to commemorate Israel's takeover of Jerusalem in the 1967 Six-Day War. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

В Восточном Иерусалиме в результате беспорядков ранены сотни людей 10.05.2021

Палестинцы забрасывали камнями израильских полицейских на Храмовой горе. Беспорядки вспыхнули перед запланированным маршем евреев в память о захвате Израилем Восточного Иерусалима в 1967 году.
Israeli police officers fire stun grenades towards Palestinian demonstrators during clashes at Damascus Gate just outside Jerusalem's Old City, Saturday, May 8, 2021. (AP Photo/Oded Balilty)

В Иерусалиме вновь произошли столкновения палестинцев и израильской полиции 08.05.2021

В Старом городе и Восточном Иерусалиме пострадали более 50 человек. Полиция ответила водометами на попытки палестинцев забросать их камнями.
Palestinian protesters rush away amid clashes with Israeli security forces at the al-Aqsa mosque compound in Jerusalem, on May 7, 2021. (Photo by Ahmad GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

ЕС и США призвали Израиль и палестинцев к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме 08.05.2021

Евросоюз настаивает на привлечении к ответственности виновных в росте напряженности в Восточном Иерусалиме. Госдеп США призвал как палестинцев, так и Израиль избегать шагов, которые могут усугубить конфликтную ситуацию.
An Israeli policeman shouts at a Palestinian man to leave the Damascus Gate to the Old City of Jerusalem after clashes at the Al-Aqsa Mosque compound, Friday, May 7, 2021. Palestinian worshippers clashed with Israeli police late Friday at the holy site sacred to Muslims and Jews, in an escalation of weeks of violence in Jerusalem that has reverberated across the region. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

В Иерусалиме в столкновениях палестинцев и полиции ранены более 200 человек 08.05.2021

Израильские полицейские ответили резиновыми пулями и перцовым газом на попытки палестинцев забросать их камнями у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Это не первое столкновение с начала Рамадана.
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