 Игорь Додон временно снят с должности президента Молдавии | Новости из Германии о Европе | DW | 24.09.2018

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Европа

Игорь Додон временно снят с должности президента Молдавии

Решение Конституционного суда Молдавии связано с повторным отказом Додона утвердить двух министров.

Игорь Додон

Игорь Додон

Конституционный суд (КС) Молдавии в понедельник, 24 сентября, временно отстранил Игоря Додона от должности президента страны. Решение связано с отказом Додона назначить министров, кандидатуры которых повторно предложил премьер-министр Павел Филип, сообщил председатель суда Михай Поалелунжь.

По его словам, теперь Филип и председатель парламента Андриан Канду могут подписать указ о назначении министра здравоохранения, социальной защиты и семьи, а также министра сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды.

Контекст

Решение Конституционного суда принято по запросу депутатов от Демократической партии Молдовы, указывается в заявлении КС.

Конфликт из-за кандидатур на должности министров

Ранее Павел Филип предложил Додону назначить министром здравоохранения Сильвию Раду, а министром сельского хозяйства - Николая Чубука. Согласно законам Молдавии, президент вправе отклонить предложенные главой правительства кандидатуры министров, но только один раз.

Игорь Додон уже трижды был временно отстранен от президентской должности, два раза решение было связано с отказом утвердить кандидатуры новых министров, предложенных Павлом Филипом. В октябре 2017 года Конституционный суд отстранил Додона за отказ назначить министра обороны, в январе 2018-го аналогичная процедура была проведена для назначения еще пяти министров.

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