Иван Давыдов: Требование открытости - это то, как на нас влияют социальные сети

Интернет изменил наши прежние социальные отношения, сломав многие иерархии, он же повлиял и на многие прежние понятия. Дружба сегодня - не то же самое, что дружба до эпохи интернета, говорит медиаменеджер и колумнист Иван Давыдов. А как быть с хамством и оскорблениями в интернете? В интервью DW Давыдов прокомментировал недавние столкновения в социальных сетях между видными общественными деятелями в России.

DW: Подзаголовок лекции, которую вы скоро собираетесь прочесть в Челябинске, - "Как интернет меняет наши представления о добре и зле" - заставил меня задуматься: неужели новые медиа и новая информационная среда что-то изменила в вопросах этики? Разве этика не та же - с новыми или без новых медиа?

Иван Давыдов: Любое название должно вызывать нездоровый интерес, особенно в эпоху новых медиа и кликбейта, да? Заголовок будет категоричен, мой ответ не так категоричен. Во-первых, конечно, этика - вещь релятивистская, наши представления о добре и зле зависят от эпохи, в которой мы живем. "Не убей" и "не укради" по-прежнему важные заповеди, но что-то меняется довольно быстро. Вот с эпохи романтиков в европейской культуре формировались представления о возвышенной дружбе. Это понятие имело важную этическую компоненту и обрастало всякими смыслами.

Иван Давыдов

Появились социальные сети, и с легкой руки их создателей моими друзьями оказываются люди, которых я даже никогда не видел и к которым не относятся сложные комплексы смыслов, нараставшие в течение последних 200-300 лет. С другой стороны, между нами завязываются новые отношения - мы живем внутри этого, так что вы понимаете, о чем я говорю. Изменение понятия "дружба" - не единственный сдвиг. Их накапливается много.

- Но что можно сказать нового людям, которые выросли в условиях новых медиа и совершенно органично встроилив понятие "дружба", например, ее менее обязательный вариант в Facebook?

- Странно прозвучит, но нужно, может быть, сказать, не новое, а что-то старое. Целое поколение выросло в ситуации, когда существование нынешней коммуникационной среды кажется им вечным.Им просто не приходит в голову, что какие-то вещи здесь можно проблематизировать. Поэтому возникает инерция сознания, они не ловят перемены, потому что им кажется, что понятия, с которыми живут они, всегда были. Интересно показать, что это новое, а главное - что все это очень не стабильно. Перемены продолжаются. Нам кажется, что мы понимаем тренды, но совершенно не понятно, куда нас эти перемены приведут.

- Какой еще новый вопрос ставит современность перед этикой для поколения людей со смартфонами в руках?

Смотреть видео 02:16 Now live 02:16 мин Поделиться Как отличить фейковое видео Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2pe6d Как отличить фейковое видео

- Мы много дискутировали в рамках проекта "Новая этика", и не все коллеги со мной согласны, но мне кажется, что есть одна базовая перемена, которая связана с социальными сетями, разрушительную и созидательную мощь которой мы как-то не осознаем. Это радикальный шаг к уравниванию. Несмотря на расцвет демократии, мир наш был очень иерархичен, с понятными лидерами мнений наверху - в любой сфере. А сейчас эти авторитеты рушатся. Все люди рядом.

Вы немедленно можете отреагировать на высказывание человека, который в старых понятиях является авторитетом, поставить его авторитет под сомнение, вступить с ним в спор вне зависимости от того, готовы ли к этому спору. Новые иерархии выстраиваются. Вот сейчас кто важнее: телеведущий на большом канале или видеоблогер, у которого много миллионов подписчиков и с которым вы легко можете вступить в коммуникацию и объяснить, что он - полнейшее ничтожество, а вы, на самом деле, - гений? Этот сдвиг меняет культуру во всем, это новое, не до конца осмысленное равенство.

- Но вот про разрушительную силу этого равенства хочу спросить в свете последнегофейсбучного нападения Алексея Навального на кинокритика Антона Долина и Андрея Мовчана, а также нападения Сергея Пархоменко на покойную Елизавету Глинку после вступления Нюты Федермессер в "ОНФ". Принципы уважительной дискуссии тоже разрушаются вместе со старыми иерархиями?

Смотреть видео 02:41 Now live 02:41 мин Поделиться Как обмануть алгоритмы соцсетей Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2q44B Как обмануть алгоритмы соцсетей

- Тут вы немного этику с этикетом путаете, но не будем спорить о словах. Вроде бы в Сети требования этикета не такие жесткие, - я уж не знаю, к счастью или к сожалению - чем в светских салонах 19 века. В примерах, которые вы упомянули, есть особенности, составляющие специфику российской политической жизни, а есть и то, что касается, создаваемой новым миром социальных сетей. Навальный атакует Долина не только как оппозиционный политик, который борется за умы - не скажешь избирателей, но - своих сторонников.

А еще Навальный выступает как типичный блогер. Дивный новый мир в чем-то проще, чем старый, несмотря на технологии. Старый мир предполагал, что у вас есть большое частное пространство, в которое никто не может влезать. И у вас могло быть много разнообразных личностей. Вот есть Антон Долин, кинокритик, и вас могло не волновать, что он еще является сотрудником медиакомпании, которую другие считают пропагандистской. Новый мир говорит: мы все блогеры, мы хотим, чтобы ты весь был открыт. Давай-ка ответь, почему ты работаешь на ВГТРК - там же, где работает ненавистный Навальному Сергей Брилёв (замглавы ВГТРК и фигурант недавнего расследования ФБК . - Ред.). Это требование открытости, уничтожение частного - это то, как на нас влияют социальные сети и наши отношения в сфере этики.

- Но всё же: это уважения между людьми в эпоху Facebook стало меньшеили просто новые медиа грубость и хамстволучше высвечивают?

- Не понятно, говорить ли о хамстве или чрезмерной прямоте, которую требует вот эта новая открытость. Нормы разных эпох сталкиваются. Один человек говорит на языке "флуда" - языке, принятом в наиболее агрессивных сетевых сообществах, понятном завсегдатаям. Те, кто его в ответ критикуют, предъявляют к нему требования из другой коммуникативной среды. Но от себя замечу, что хамить в интернете и оскорблять других людей, по возможности, не стоит.

- "Холуй" и "лицемер" все же в любой среде - это оскорбления…

- Вот Сергея Брилёва можно назвать лицемером - это оскорбление или нет - для замдиректора ВГТРК с двумя гражданствами? Я честно не знаю. Я только пытаюсь показать, как все сложно.

- Да, но досталось и экономисту Андрею Мовчану, который вообще ни при чем…

- Да. Более того, Антон Долин, которого я знаю лично, человек безусловно порядочный. Если не думать о новой информационной среде, а только о том, что Навальный отрезан от выборов, от легальной политической борьбы, больше времени проводит в заключении, чем на свободе и так далее, то получается, что сталкиваясь с тем, что он считает провокацией, он проявляет несдержанность. Я не хочу выступать адвокатом Навального, но тут много факторов. А если прямые оскорбления работают? И что делать политику, которого загнали в угол? Не знаю. Это как со статусом личных отношений "В контакте", который часто выбирают молодые люди: "Всё сложно".

В рамках проекта "The Earth Is Flat - Kак читать медиа" Гете-Института 8 декабря в Челябинском государственном университете Иван Давыдов прочитает публичную лекцию "Старые понятия в новой информационной среде: как интернет меняет наши представления о добре и зле". "The Earth Is Flat" - серия мастер-классов и лекций для развития медиаграмотности и критического мышления. Мероприятия пройдут в 15 регионах России.

Смотрите также:

20 лет смартфону: история одного успеха Самый первый Именно так выглядел самый первый смартфон. Модель Nokia 900 Communicator была словно маленький компьютер: в смартфоне были установлены офисные программы, интернет-браузер и имелась возможность отправлять факсы. На прилавки магазинов Nokia 900 поступила 15 августа 1996 года, стоимость смартфона вместе с контрактом оператора начиналась от 800 долларов.

20 лет смартфону: история одного успеха Небывалая мощность Современные смартфоны сильно "похудели". Они стали тоньше и легче, однако их возможности многократно возросли: вычислительная мощность актуальных моделей смартфонов больше, чем была у компьютера, благодаря которому "Аполлон-11" совершил полет на Луну.

20 лет смартфону: история одного успеха В туалет на дозаправку Британские ученые изобрели топливный элемент, который "всего лишь после одного посещения туалета" (именно так застенчиво сформулирован принцип работы) способен выработать энергию для работы смартфона. Электроэнергию из мочи генерируют особые бактерии. Похоже, что 100 000 британцев на верном пути: именно столько смартфонов в Великобритании роняют в туалет ежегодно.

20 лет смартфону: история одного успеха Влетел в копеечку Американка Селин Ааронс несколько лет назад поставила незапланированный мировой рекорд: ее месячный счет за разговоры по мобильному телефону составил 201 000 долларов. А все потому, что во время отпуска в Канаде с ее телефона были отправлены тысячи СМС, к тому же активно использовался интернет. Роуминг может оказаться дорогим удовольствием!

20 лет смартфону: история одного успеха Смартфоны спасают тропические леса Бесчисленное количество приложений для смартфонов не дает скучать своим владельцам. Но некоторые из них могут послужить благому делу - к примеру, в Индонезии смартфоны помогают бороться с незаконной вырубкой леса. Специальное приложение распознает звук бензопилы и автоматически посылает сигнал тревоги.

20 лет смартфону: история одного успеха Телефон предсказывает погоду Разработчики из группы OpenSignal обнаружили, что сенсоры, которые на телефонах под управлением системы Android измеряют температуру батареи, освещение и давление воздуха, могут собирать весьма точную информацию о погоде. Очень удобно! Вполне возможно, что карманные компьютеры скоро смогут выдавать прогноз погоды.

20 лет смартфону: история одного успеха Их число растет с каждым днем Сегодня в мире насчитывается около двух миллиардов пользователей смартфонов - и цифра эта продолжает неуклонно расти. За первый квартал 2016 года было продано 349 миллионов новых смартфонов, по сравнению с прошлым годом рост составляет почти 4 процента. Самым продаваемым смартфоном на сегодня является Samsung Galaxy 7, за ним следуют iPhone 6s и 6s Plus от Apple. Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов