Иван Голунов как зеркало русской демократии

Арест журналиста Ивана Голунова вызвал широкий резонанс. Но московские власти не успели подготовить иного ответа на протесты, кроме традиционного. Так это увидел карикатурист Сергей Елкин.
История с Иваном Голуновым показывает, что активная позиция людей - ключ к переменам и лучшая защита против произвола в авторитарном государстве, считает Александр Плющев. (09.06.2019)
Первые полосы "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК впервые сделаны в единой стилистике. В заявлении трех ведущих СМИ подчеркивается, что объективное расследование дела Голунова важно для всего российского общества. (10.06.2019)