 Иван Голунов как зеркало русской демократии | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 10.06.2019

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Россия

Иван Голунов как зеркало русской демократии

Арест журналиста Ивана Голунова вызвал широкий резонанс. Но московские власти не успели подготовить иного ответа на протесты, кроме традиционного. Так это увидел карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина, посвященная задержаниям пикетчиков в защиту Ивана Голунова

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