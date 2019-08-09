Ивану Жданову дали 10 суток ареста

Мещанский районный суд Москвы в пятницу, 9 августа, дал 10 суток административного ареста директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову. При этом Жданов не отсидел до конца предыдущий срок в 15 суток за участие в мероприятии, создавшем помехи для движения пешеходов или транспорта. В суд его отвезли прямо из спецприемника. Жданова признали виновным в организации несогласованного мероприятия - акции за честные выборы в Мосгордуму, которая прошла 27 июля.

2 августа Иван Жданов объявил голодовку, указав на нарушения в ходе судебных слушаний по его административному аресту. "У меня больше нет никаких способов и возможностей донести свою позицию", - заявил он.

10 суток ареста Яшину

В четверг таким же образом, не дожидаясь срока окончания предыдущего ареста, на 10 суток арестовали незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и главу муниципального округа Красносельский Илью Яшину.

"Итого, это уже третий административный арест, который я получаю с 29 июля. Навальному и Милову 30 суток назначили сразу, а мне выдают в розницу. Растягивают удовольствие", - написал Яшин на своей странице Facebook.

Акции за честные выборы

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержании во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции. По данным правозащитного медиа-проект "ОВД-Инфо", было задержано почти 2400 человек.

Среди задержанных оказались журналисты и иностранные туристы, десятки людей были избиты.

Новая протестная акция в Москве согласована с мэрией и пройдет 10 августа на проспекте Сахарова.

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