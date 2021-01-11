Иванишвили отдал 1,5 млрд долларов благотворительному фонду

Основатель и председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, объявивший накануне об уходе из политики, передал учрежденному им благотворительному фонду "Карту" активы на сумму 1,5 млрд долларов. Об этом Иванишвили сообщил в интервью грузинскому изданию Entrepreneur Sakartvelo во вторник, 12 января, пояснив, что в числе активов - туристические объекты, коммерческая недвижимость, офисы, а также земельные участки в Тбилиси и регионах Грузии.

По словам Иванишвили, у него и его супруги в распоряжении остаются 200 млн долларов, которые "существовали помимо этих 1,5 млрд долларов в качестве свободных средств". "Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы они не потеряли мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя", - продолжил Иванишвили.

Благотворительный фонд "Карту" был учрежден в 1995 году и осуществил проекты в разных сферах на сумму более 3 млрд долларов, поясняет информагентство "Интерфакс". Иванишвили считается самым богатым человеком в Грузии, ранее журнал Forbes оценивал его состояние примерно в $5,5 млрд. Иванишвили сделал состояние в России в 1990-е годы. В разное время он занимался металлургическим бизнесом, операциями в сфере недвижимости и в финансовом секторе.

Первый уход Иванишвили из политики

В 2011 году Иванишвили основал партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Через год она в составе оппозиционной коалиции победила на парламентских выборах, а Иванишвили возглавил правительство Грузии. В 2013 году, после победы кандидата от "Грузинской мечты" Георгия Маргвелашвили на президентских выборах, Иванишвили ушел в отставку и на несколько лет прекратил заниматься политикой. В 2018 году он вернулся в "Грузинскую мечту" и был избран ее председателем. Осенью 2020 года на выборах в парламент "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" вновь одержала победу.

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