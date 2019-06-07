Ивана Голунова вместо суда доставили в больницу

Корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова доставили в больницу. Эту информацию агентству "Интерфакс" подтвердили в 71-й городской больнице Москвы в субботу, 8 июня.

Ранее руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков заявил, что врач "скорой помощи", осмотрев Голунова в отделении полиции, диагностировал у него сотрясение мозга и подозрение на перелом ребер. Изначально журналиста должны были доставить в этот день в Никулинский суд Москвы, чтобы установить меру пресечения.

В то же время ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников перед зданием суда рассказал, что он и его коллеги при посещении Голунова видели только "ссадины и царапины на спине", передает корреспондент DW. "Других интересных повреждений мы не выявили, - добавил Мельников. - Мы беседовали с ним с утра, Иван не указывал на какие-либо проблемы. Но каждый человек имеет право вызвать скорую".

Как пояснили в больнице, о состоянии здоровья журналиста "можно будет говорить только завтра".

Против Голунова выдвинуто обвинение

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве на Цветном бульваре по подозрению в попытке изготовления и сбыта наркотиков. Адвокаты журналиста заявили о многочисленных нарушениях, допущенных сотрудниками полиции, которые проводили задержание. С 7 июня в Москве и других городах России проходят пикеты в поддержку журналиста. В настоящее время почти 3000 человек подписали открытое письмо Профсоюза журналистов и работников СМИ с требованием освободить Голунова, расценив его задержание как "грубую и нелепую провокацию".

8 июня Голунову было предъявлено официальное обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Эта статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В обвинительном постановлении говорится, что Иван Голунов, по предположению следствия, хранил свертки с кокаином в своей квартире на Вешняковской улице, а два других свертка были обнаружены при досмотре в его рюкзаке.

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